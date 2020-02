Community Futures Pan West Network Inc. accroît son soutien aux petites entreprises des collectivités rurales de l'Ouest canadien

Le Fonds d'initiatives rurales aidera à créer des emplois dans les petites collectivités

BRANDON, MB, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Les sociétés d'aide au développement des collectivités jouent un rôle important dans la création d'emplois dans un certain nombre de petites villes, adoptant une approche communautaire en matière de développement économique. Community Futures Pan West Network Inc. est une initiative conjointe des quatre associations provinciales des sociétés d'aide au développement des collectivités de l'Ouest, soutenant 90 organismes locaux en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba pour aider à renforcer les services de développement des entreprises dans les régions rurales.

Nous vous appuyons en aidant les collectivités à croître et à prospérer

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canada), était à Brandon pour annoncer que le gouvernement du Canada aidera Community Futures Pan West Network Inc. à établir un fonds d'initiatives rurales, appuyé par un financement de 4,8 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Ce fonds d'initiatives rurales appuiera davantage les projets de développement économique communautaire et les initiatives de maintien des entreprises, notamment celles destinées aux Autochtones, aux femmes et aux jeunes des collectivités rurales et éloignées. Le Fonds d'initiatives rurales permettra à Community Futures Pan West Network Inc. d'appuyer des projets de résilience communautaire et des initiatives de maintien des entreprises, comme l'encouragement de la croissance démographique ou l'aide à la planification de la relève pour les propriétaires de petites entreprises qui prennent leur retraite. Le Fonds d'initiatives rurales sera mis à la disposition des sociétés d'aide au développement des collectivités de l'Ouest canadien.

Sur une période de trois ans, on s'attend à ce que le Fonds d'initiatives rurales appuie 90 entrepreneurs, aide 75 petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien à transférer la propriété et fasse participer 25 partenaires à 20 projets communautaires.

« Quand il est question de créer des emplois à l'extérieur des grands centres urbains, les sociétés d'aide au développement des collectivités sont tout simplement indispensables. Grâce à cet investissement dans Community Futures Pan West Network Inc. de nouvelles occasions seront créées, les collectivités demeureront solides et l'ensemble de la population canadienne pourra bénéficier de notre économie croissante. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer Community Futures Pan West Network Inc. et le Fonds d'initiatives rurales. Ce fonds favorisera l'innovation dans les collectivités et le développement économique dans les collectivités rurales de l'Ouest canadien, ce qui permettra de créer des emplois de qualité pour les Canadiens. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada)

« Les collectivités rurales sont un élément essentiel de ce pays et elles sont essentielles à la prospérité du Canada dans son ensemble. Je suis heureuse que le gouvernement du Canada appuie les travaux de Community Futures Pan West Network Inc. en créant ce nouveau fonds, qui aura une incidence considérable sur la vie des résidents des collectivités rurales de l'Ouest canadien. En unissant nos efforts, en appuyant les initiatives locales et en investissant dans des programmes de développement communautaire comme ceux-ci, nous aiderons les collectivités rurales à ouvrir des débouchés et à prospérer à long terme. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Nous sommes ravis que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada ait reconnu la nécessité d'une attention soutenue sur le renforcement de la résilience communautaire grâce à des projets de développement économique communautaire. Ce financement nous permettra de continuer à renforcer les collectivités rurales de l'Ouest. »

- Jim MacMillan, président, Community Futures Pan West Network Inc.

Ce financement est accordé par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

