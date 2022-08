Communiqué Licences Trigone

BELOEIL, QC, le 17 août 2022 /CNW/ - En tout respect des lois et règlements, et en tant que président de plusieurs compagnies opérant sous la marque de commerce « Trigone », j'annonce avoir cessé toute activité de construction, et ce, depuis le 29 juillet dernier. J'ai cédé cette mission à plusieurs entrepreneurs généraux licenciés, dont mon fils. Je tiens à remercier mes nombreux clients et collaborateurs pour ces 32 dernières années.

Patrice St-Pierre

