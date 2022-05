Communiqué - Le Collège des médecins de famille du Canada annonce son nouveau directeur général et chef de la direction

MISSISSAUGA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Collège des médecins de famille du CanadaMC (CMFC) est ravi d'annoncer la nomination de son nouveau directeur général et chef de la direction du CMFC et de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAMF), le Dr Lawrence Loh. En septembre 2022, le Dr Loh succédera à la Dre Francine Lemire, qui prend sa retraite après dix années de loyaux services à ce poste.

Le Dr Loh détient le titre de Fellow du CMFC ainsi que d'autres titres de compétence spécialisés en santé publique et en médecine préventive au Canada et aux États-Unis. Il jouit d'une réputation bien établie en leadership médical, en enseignement, en recherche et en administration, qu'il s'est forgée dans son travail auprès de cinq agences gouvernementales aux trois paliers de gouvernement dans deux provinces. Il est peut-être mieux connu pour le leadership dont il a fait preuve pendant la pandémie de COVID-19 en tant que médecin hygiéniste de la région de Peel, dans la Région du Grand Toronto. Le travail qu'il a accompli avec l'équipe de santé publique de Peel a été reconnu à l'échelle nationale, car sa collaboration avec la communauté et les décisions difficiles qu'il a prises en fonction des données probantes ont sauvé des vies et limité l'impact de la pandémie dans l'une des régions les plus durement touchées au pays.

Le Dr Loh est le sixième directeur général et chef de la direction du Collège. Il est déterminé à travailler avec le Conseil d'administration du CMFC, son personnel et ses membres afin de favoriser un climat d'ouverture, d'innovation et d'inclusivité, qui continuera de faire rayonner et de mettre en évidence l'importance capitale et la valeur de la médecine de famille au Canada.

Le Conseil d'administration du CMFC, la FAMF et le personnel du CMFC remercient chaleureusement la Dre Lemire pour son admirable contribution au Collège et à la médecine de famille. Elle demeurera à la tête du CMFC jusqu'en septembre et appuiera la transition du Dr Loh.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 42 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel qui établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

