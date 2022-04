UNE ÉTAPE IMPORTANTE VERS LA RÉALISATION D'UN PROJET PIONNIER EN ONTARIO

WAWA, ON , le 11 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la famille Cossette est fière d'annoncer le projet de relance de l'usine de panneaux de lamelles orientées (OSB) située à Wawa, dans la circonscription d'Algoma-Manitoulin.

La famille Cossette est un acteur de premier plan dans l'industrie forestière au Québec depuis plus de 65 ans. Ce sont maintenant trois générations qui sont engagées à poursuivre la vision et transmettre les valeurs familiales.

Le gouvernement de l'Ontario a fait l'annonce ce matin d'une aide financière de 15 M$ qui servira à l'achat d'équipements modernes et à l'embauche d'employés nécessaires à l'installation et à l'opération de l'usine.

Ce projet représente un investissement de plus de 180 M$ et la création de 140 emplois directs à terme. L'entreprise a la volonté de travailler avec les communautés d'accueil pour maximiser les retombées positives locales. Le défi de la rareté de la main-d'œuvre est présent dans la région et l'équipe de direction compte sur les valeurs de l'entreprise et des stratégies de recrutement et de formation innovantes pour attirer les talents indispensables à la réalisation de ce projet.

« Nous sommes très heureux de l'opportunité qui s'offre à nous de s'établir en Ontario. Nous sommes au début de l'aventure et il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant de produire un premier panneau. Ce projet aura des bénéfices et fournira des opportunités pour l'ensemble de la population. Nous allons opérer sur le territoire traditionnel des Premières Nations et nous souhaitons collaborer avec toutes les parties prenantes pour maximiser les retombées économiques régionales. Je tiens, au nom de la famille Cossette, des employés et des partenaires, à remercier le gouvernement de l'Ontario pour son appui à ce projet porteur pour la région Nord-Est et l'ensemble de l'Ontario. » Yolaine Rousseau, vice-présidente exécutive Wawa OSB Inc.

À propos de Wawa OSB

L'usine de Wawa a été construite au milieu des années 1990 et a été exploitée jusqu'en 2007 pour la production de panneaux OSB. En 2013, le site a été converti en usine de granules qui a été fermée en 2017. Les investissements vont permettre de moderniser les équipements et relancer la production d'OSB, conformément aux pratiques de gestion forestière durable de la société.

SOURCE Wawa OSB INC

Renseignements: Valérie Pomerleau, (819) 856-5678, [email protected]