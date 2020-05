Communiqué En Bref du 8 mai : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Reprise des travaux

Dès le 11 mai, l'ensemble de l'industrie de la construction pourra recommencer ses activités. Ainsi, le ministère des Transports reprendra progressivement, en tenant compte des mesures sanitaires spécifiques régionales, la vaste majorité de ses 1300 travaux routiers prévus cette année. Pour consulter le communiqué général et celui spécifique à la région métropolitaine de Montréal.

Pont Victoria / R-112

À compter de lundi 5 h, reprise de la configuration unidirectionnelle aux heures de pointe : les deux voies en direction de Montréal, de 5 h à 9 h et en direction de la Rive-Sud, de 15 h à 19 h 15. En dehors de ces heures et les fins de semaine, une voie par direction.

VENDREDI / SAMEDI

A-25

Longueuil

Direction NORD

Sur le pont de l'île Charron, enjambant le fleuve Saint-Laurent

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 5 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 70 (A-15 NORD, Laval, chemin Rockland) et l'échangeur Décarie

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour : via la voie de desserte. Pour les usagers en direction de l'A-15 SUD (Décarie), faire demi-tour au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse est et boulevard Décarie.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

La bretelle menant de l'A-15 SUD (des Laurentides) à l'A-40 OUEST

L'entrée de la rue Stinson

SAMEDI / DIMANCHE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal (arr. Saint-Laurent) et Dorval

Direction NORD

Entre la sortie 3-E (A-520) et l'A-40

Fermeture complète, de samedi 23 h à dimanche 5 h

Détour : via A-520 EST, continuer jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, faire demi-tour à la rue Authier, voie de desserte, A-40 OUEST et sortie 60 pour A-13 NORD / Laval.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h, les bretelles menant de l'A-520 EST et OUEST à l'A‑13 NORD. En direction ouest, faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur et prendre A-520 EST / détour principal.

Direction SUD

Entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-520 OUEST

Fermeture complète, de samedi 23 h à dimanche 5 h

Détour : continuer voie de desserte, A-40 EST, sortie 65 pour A-520 OUEST et A-13 SUD / Lachine.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h, les bretelles menant de l'A-40 EST et OUEST à l'A‑13 SUD. En direction ouest, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel.

Note : travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec.

BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST

Montréal

Direction EST

Sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40

Fermeture complète du boulevard, de samedi 20 h à dimanche 6 h

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, rue Abrams, rue Halpern et boulevard Henri-Bourassa Est (tourner à droite) ou Henri-Bourassa Ouest (tourner à gauche) pour les usagers se dirigeant vers la voie de desserte de l'A-40 OUEST

Fermetures par défaut : l'entrée de la voie de desserte de l'A-40 EST et la sortie du boulevard pour la voie de desserte de l'A-40 OUEST

DIMANCHE / LUNDI

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h.

Note : en direction est, fermeture de la voie de desserte à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel. Détour via le boulevard Hymus.

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire) et l'entrée du boulevard Saint-Michel

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des boulevards Langelier, Lacordaire et Pie-IX

BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST

Montréal

Direction EST

Sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40

Fermeture complète du boulevard, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, rue Abrams, rue Halpern et boulevard Henri-Bourassa Est (tourner à droite) ou Henri-Bourassa Ouest (tourner à gauche) pour les usagers se dirigeant vers la voie de desserte de l'A-40 OUEST

Fermetures par défaut : l'entrée de la voie de desserte de l'A-40 EST et la sortie du boulevard pour la voie de desserte de l'A-40 OUEST

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

