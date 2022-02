Communiqué En bref du 7 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ATTENTION : des travaux mobiles de soufflage et de transport de neige auront lieu ce soir et cette nuit sur plusieurs tronçons des routes et autoroutes de la grande région de Montréal

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans les deux directions

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal)

Direction est

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour pour les camions : via la bretelle pour A-30 est, sortie 5 pour A-20 est et sortie 39 pour boulevard des Anciens-Combattants

Note : fermeture de la première voie à 20 h 30

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction ouest

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 21 h 30 à mardi 6 h

Détour pour les camions : en amont, via la sortie 41 pour le boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest

Note : fermeture de la première voie à 21 h

R-117 | BOULEVARD CURÉ-LABELLE

Entre Laval et Montréal

Direction sud

Sur le pont Lachapelle, enjambant la rivière des Praires

Fermeture de 1 voie sur 3, de lundi 20 h à mardi 5 h

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval

Direction sud

Entre les boulevards Saint-Martin et de la Concorde

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 21 h 30 à mardi 4 h

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde. Détour via l'entrée suivante

Note : fermeture de la première voie à 21 h

LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A-40 / A-640

Charlemagne, Terrebonne (arr. Lachenaie)

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-640 est (sortie 96-E)

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 4 h

Détour : via la sortie 96-O et les autres bretelles de l'échangeur

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Longueuil

Direction ouest

À la hauteur du boulevard de Mortagne (km 92)

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Fermetures par défaut :

L'entrée du boulevard de Mortagne sud. Détour via l'entrée pour A-20 est et faire demi-tour à la sortie 95 ( boulevard de Montarville )

) L'entrée de la rue Jean-Neveu. Détour via rue Jean-Neveu et boulevard de Mortagne nord ou via rue de Lauzon, boulevard Industriel, boulevard de Mortagne sud et rue Ampère

R-132 (A-20) | RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction est

La sortie 89-E (A-20 est, Québec, A-30, Sorel-Tracy, boulevard Marie-Victorin) de la R-132 est

Fermeture de la sortie, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la sortie 89-N, la bretelle pour A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 1 (Île Charron) et A-25 sud / A-20 est

Fermeture par défaut : les entrées du boulevard Marie-Victorin pour A-20 est. Détour : en direction est, via rue de la Barre et les boulevards du Fort-Saint-Louis, Industriel et de Mortagne et en direction ouest, via boulevard Jean-Paul-Vincent et les rues de la Province et Jean-Neveu

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx, Direction des communications; Médias seulement : 514 873-5600, Pour toute autre demande, composer le 511