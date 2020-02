Communiqué En Bref du 7 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

À noter que plusieurs opérations de déneigement auront lieu ce soir, cette nuit et tout au long de la fin de semaine dans la grande région métropolitaine, notamment pour l'autoroute 40 EST entre les boulevards Cavendish et Langelier, dans la nuit de samedi à dimanche, à compter de 23 h 59. De plus, pour l'autoroute 13 SUD entre la sortie 6 (A-40) et le boulevard de la Côte-Vertu, dans la nuit de dimanche à lundi, à compter de 22 h.

ÉCHANGEUR TURCOT

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Entre l'échangeur Turcot et la sortie 2 (avenue Atwater)

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de samedi 3 h à lundi 5 h

Fermetures par défaut : la sortie 2 (avenue Atwater). Détour via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque (ouest) et avenue Atwater (sud). Pour les camions, via boulevard René-Lévesque (est), rue Lucien L'Allier et rue Saint-Antoine Ouest.

ÎLE DE MONTRÉAL

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A-10 EST Bonaventure, boulevard Robert-Bourassa) dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Lucien L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées de la rue Saint-Antoine Est (détour via rue Saint-Hubert) et de la rue Sanguinet / avenue de l'Hôtel-de-Ville.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

