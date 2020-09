Communiqué En Bref du 4 septembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la longue fin de semaine

MONTRÉAL, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Samuel-De Champlain)

Entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture complète :

De vendredi 21 h à samedi 9 h

De dimanche 20 h à mardi 5 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins

Note : travaux de marquage et d'arpentage, sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 65 (A-520 OUEST, chemin de la Côte-de-Liesse) et l'entrée de la bretelle en provenance de l'A-15 NORD (Décarie)

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h

Détour : via le chemin de la Côte-de-Liesse est jusqu'à l'entrée à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix, après l'échangeur Décarie. Pour les usagers en direction de l'A-15 SUD, via le boulevard Décarie et l'entrée à la hauteur de l'avenue Royalmount

Fermetures par défaut : à compter de 21 h

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu



L'entrée de la bretelle menant de l'A- 520 EST / chemin de la Côte-de-Liesse à l'A-40 EST

Note : risque de congestion durant le jour, prévoyez vos déplacements

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction EST

Entre le rond-point Dorval (A-20) et l'entrée en provenance de l'aéroport

Fermeture complète, de vendredi 21 h à mardi 5 h

Détour principal : dans le rond-point Dorval, continuer sur l'A-20 EST, sortie 58 pour la 55e Avenue nord, 54e Avenue et voie de desserte A-520 EST

Avenues Cardinal et Michel-Jasmin : sur la 55e Avenue, via l'avenue Calais, voie de desserte A-520 OUEST et boulevard McMillan.

Aéroport : pour les usagers en provenance de l'A-20 EST, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 OUEST.

Direction OUEST

Entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval (A-20)

Fermeture complète, de vendredi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte, boulevard McMillan, avenue Marshall, avenue Michel-Jasmin, 55e Avenue sud et A-20 OUEST. Pour l'aéroport, continuer sur la voie de desserte et rue Jacques-de-Lesseps

R-136 / A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour l'avenue Atwater, rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale

Camions : via la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge), embranchement vers l'A-10 OUEST (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa

Fermetures par défaut : dans l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A-720 EST (centre-ville)

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Décarie et le chemin Glen / rue De Courcelle

Fermeture complète, de vendredi 22 h à mardi 5 h

Détour, direction est : via boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine, chemin Glen et rue Saint-Jacques

Détour, direction ouest : venant des rues De Courcelle nord et Saint-Antoine Ouest, via chemin Glen, rue Sainte-Catherine, avenue Claremount, rue Sherbrooke ouest et continuer jusqu'au boulevard Cavendish. Venant du chemin Glen sud, via les rues Saint-Jacques et Bel-Air et suivre le détour précédent

ÉCHANGEUR ANGRIGNON / AUTOROUTE 20

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

La sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques)

Fermeture de la sortie, de vendredi 22 h à mardi 5 h

Détour, boulevard Angrignon : continuer jusqu'à la sortie 63 (R-138 OUEST, pont Honoré-Mercier, 1re Avenue, avenue Dollard), prendre l'embranchement pour 1re Avenue, avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame Ouest en direction est

Détour, rue Saint-Jacques : via avenue Saint-Pierre nord et rue Saint-Jacques / chemin Avon

R-138 | BOULEVARD DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, incluant les entrées pour l'A-20 EST et OUEST

Fermeture complète, de vendredi 22 h à mardi 5 h

Détours : via rue Saint-Jacques / chemin Avon / rue Saint-Jacques, ensuite vers :

A-20 OUEST et pont Honoré- Mercier : boulevard Montréal- Toronto et l'entrée de la 1 re Avenue pour l'A-20 OUEST. En direction du pont, faire demi-tour à la 1 re Avenue, boulevard Montréal- Toronto est et bretelle pour la R-138 OUEST

: boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue pour l'A-20 OUEST. En direction du pont, faire demi-tour à la 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto est et bretelle pour la R-138 OUEST

Boulevard Angrignon et A-20 EST : avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame Ouest en direction est

sud et rue Notre-Dame Ouest en direction est

Rue Richmond : via avenue Vincent et rue Elm

Note : pour les usagers en provenance de la rue Saint-Jacques est, faire demi-tour à la rue Helen-Rochester

BOULEVARD ANGRIGNON

Montréal

Direction NORD

Entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest

Fermeture complète, de vendredi 22 h à mardi 5 h

Détours : via rue Saint-Patrick ouest et avenue Dollard nord

Vers A-20 EST : via rue Saint-Patrick est, boulevard Monk et rue Notre-Dame Ouest en direction ouest. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Patrick ouest, via rue Senkus, boulevard Newman et rue Irwin.

En provenance rue Saint-Patrick est : via rue Irwin, boulevard Newman, rue Senkus et rue Saint-Patrick ouest.

Note : le boulevard Angrignon sud et d'autres liens dans l'échangeur sont fermés par défaut

RAPPEL : sur l'A-20 EST, dans la sortie 65 (rue Notre-Dame, boulevard Angrignon), fermeture du lien en direction du boulevard Angrignon jusqu'à la mi-septembre

Détour via rue Notre-Dame Ouest en direction ouest, avenue Dollard sud, demi-tour vers rue Saint-Patrick est, rue Senkus et rue Cordner

sud, demi-tour vers rue Saint-Patrick est, rue Senkus et rue Cordner

Pour les camions, sur l'avenue Dollard sud, faire demi-tour avant le canal de Lachine, avenue Dollard / Saint-Pierre nord, rue Richmond , faire demi-tour à la 1re Avenue, boulevard Montréal- Toronto est, bretelle pour R-138 OUEST, sortie 2 pour rue Clément et rue Saint-Patrick est

Dès mardi 8 septembre à 5 h : ouverture du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20 reliant le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue à la rue Notre-Dame Ouest. À noter que le lien entre les boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue sera désormais en direction ouest uniquement.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONT PIE-IX / BOULEVARD PIE-IX (R-125)

R-125 | Boulevard Pie-IX

Montréal (arr. Montréal-Nord), Laval

Direction NORD

Entre la rue de Charleroi et l'entrée du boulevard Saint-Martin, incluant le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h



De samedi 22 h à lundi 7 h

7 h

De lundi 23 h à mardi 5 h - en réserve

Détour : via avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 NORD et A-440 EST

Fermetures par défaut : les entrées des boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde est et ouest

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval, Montréal (arr. Montréal-Nord)

Direction SUD

Entre l'A-440 et le boulevard Henri-Bourassa, incluant le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h



De dimanche 23 h à lundi 4 h



De lundi 23 h à mardi 4 h - en réserve

Détour : via la voie de desserte A-440 OUEST, A-19 SUD, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa. Pour les camions, via l'A-440 OUEST et sortie 27 pour l'A-19 SUD

Fermetures par défaut : pour samedi, jusqu'à 9 h et pour lundi, jusqu'à 5 h

Les bretelles menant de l'A-440 OUEST et EST à la R-125 SUD. Détour en direction est via les autres bretelles de l'échangeur



Les entrées des boulevards Saint-Martin et de la Concorde. Détour via R-125 NORD et suivre le détour principal à partir de la voie de desserte A-440 OUEST

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Montréal (arr. Montréal-Nord), Laval

Dans les DEUX directions

Entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde

Fermeture de 1 voie sur 3, samedi de 7 h à 17 h 30

À PRÉVOIR : à compter de lundi 5 h et ce jusqu'à l'automne 2021, début de la phase 1 du projet de réfection du pont Pie-IX.

Gestion de la circulation : fermeture du pont en direction sud et circulation à contresens - 1 voie par direction - sur le pont en direction nord. Une voie sera ajoutée en direction sud (vers Montréal) pendant la pointe du matin et une voie en direction nord (vers Laval) pendant la pointe du soir.

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3 :

Direction OUEST

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Direction EST

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 22 h à samedi 8 h

De lundi 21 h 30 à mardi 5 h

R-134

Entre Longueuil et Montréal (arr. Ville-Marie)

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction EST / vers l'île

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Sur le pont Honoré-Mercier

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De dimanche 19 h à lundi 6 h



De lundi 19 h à mardi 6 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-720 / R-136 OUEST

à l'A-20 OUEST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval)

Montréal

Fermeture de la bretelle, de lundi 23 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 NORD (Décarie), sortie 69 (rue Jean-Talon), chemin de la Côte-de-Liesse est, faire demi-tour au tournebride, voie de desserte A-40 OUEST, A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

AUTOROUTE 40 À SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Kirkland, Pointe-Claire

Direction OUEST

Sur la voie de desserte

Entre la rue Charles-E. Frosst et le boulevard Saint-Charles

Fermeture complète de la desserte, de vendredi 23 h à samedi 6 h

Détour : via boulevard Brunswick

Fermeture par défaut : sur l'autoroute et à compter de 22 h, la sortie 50 (boulevard Saint-Charles). Détour via la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et pour les camions via la sortie 44 (boulevard Morgan)

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevards Hymus, Henri-Bourassa) et l'entrée des boulevards Hymus et Henri-Bourassa

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à compter de 22 h, l'entrée en provenance du boulevard des Sources

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 73 (avenue Christophe-Colomb, rue Saint-Hubert) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture complète :

De vendredi 21 h à samedi 7 h

De lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées de la rue D'Iberville et de l'avenue Christophe-Colomb

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 82 (boulevard Roi-René, boulevard Ray-Lawson) et l'entrée en provenance du boulevard Bourget

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 8 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain)

Fermetures par défaut : dans l'échangeur Anjou à compter de 20 h 30

La bretelle menant de l'A-25 SUD à l'A-40 EST. Détour : continuer A-25 SUD, faire demi-tour à la sortie 6 ( rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost ) et les voies de desserte de l'A-25 NORD (boulevard Louis-H.-La Fontaine) et de l'A-40 EST (boulevard Métropolitain)

) et les voies de desserte de l'A-25 NORD (boulevard Louis-H.-La Fontaine) et de l'A-40 EST (boulevard Métropolitain)

La bretelle menant de l'A-25 NORD à l'A-40 EST. Détour : continuer A-25 NORD jusqu'à la sortie 9 vers la rue Bombardier, boulevard Parkway, rue Jules-Léger et boulevard Ray-Lawson

À la hauteur du boulevard Roi-René

Fermeture de 1 voie sur 3 (celle de gauche), samedi de 8 h à 15 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 69 (rue Jean-Talon) et l'échangeur

Fermeture complète :

De vendredi 23 h à samedi 7 h

De lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via le boulevard Décarie nord et chemin de la Côte-de-Liesse Est. Pour les usagers en direction de l'A-40 OUEST, de l'A-520 OUEST ou du boulevard Marcel-Laurin, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, faire demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix

Fermetures par défaut : l'entrée en provenance de la rue Jean-Talon (à compter de 22 h 30) et les bretelles dans l'échangeur Décarie

Direction SUD

À la hauteur du pont d'étagement l'avenue Royalmount / rue de la Savane

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa nord, boulevard René-Lévesque ouest et rue Lucien-L'Allier sud. Pour les camions, via le boulevard Robert-Bourassa sud, les rues Saint-Jacques et Mansfield et boulevard René-Lévesque ouest

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des avenues Viger et de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Saint-Antoine Est (demi-tour à la rue Saint-Hubert)

LAVAL

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Laval

Direction NORD

La sortie 16 (boulevard Sainte-Rose) et l'entrée

Fermeture de la sortie et de l'entrée, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détours : pour la sortie, continuer et faire demi-tour à la sortie 19 (R-344, chemin de la Grande-Côte) et pour l'entrée, en direction est via l'avenue de la Renaissance et boulevard Curé-Labelle et en direction ouest via l'A-15 SUD et faire demi-tour à la sortie 14-N (boulevard Curé-Labelle nord)

A-19 | Autoroute Papineau

Laval

Direction SUD

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard de la Concorde

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

A-25

Laval

Direction SUD

La sortie 17 (A-440 OUEST)

Fermeture de la sortie, de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h

Détour : continuer A-25 SUD, faire demi-tour à la sortie 14 (boulevard Lévesque) et A-25 NORD. Pour les usagers en direction du rang du Bas-Saint-François, de la montée Masson ou de l'avenue Marcel-Villeneuve, sur le boulevard Lévesque, via avenue Roger-Lortie.

Note : fermeture de l'entrée en provenance du rang du Bas-Saint-François, montée Masson et avenue Marcel-Villeneuve pour l'A-440 OUEST. Détour via l'entrée pour l'A-25 SUD et faire demi-tour à la sortie 14 (boulevard Lévesque)

Direction NORD

La sortie 17 (A-440 OUEST)

Fermeture de la sortie, de lundi 22 h à mardi 4 h 30

Détour : continuer A-25 NORD et faire demi-tour à la sortie 20 (boulevard des Mille-Îles)

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-640

Terrebonne

Direction OUEST

À la hauteur de la montée Dumais (km 45)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Entre la sortie 44 (rue Charles-Aubert, rue Louis-Hébert) et la montée Masson

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 21 h à mardi 5 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

La Prairie, Candiac

Direction SUD

À la hauteur de la sortie 44 (boulevard Montcalm, Candiac)

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 20 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie 44. Détour via la sortie 42 ( A-30 ) et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur

) et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur

L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via boulevard de l'Industrie sud, l'entrée pour l'A-15 NORD et faire demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois

Direction EST

Sur l'A-530 EST, entre la sortie 9 (boulevard Pie-XII, Saint-Louis-de-Gonzague) et l'entrée de la R-236

Fermeture complète, de vendredi 20 h à samedi 6 h

Détour : via le boulevard Pie-XII nord, R-132 EST (boulevard Hébert / de Melocheville) et R-236 EST (boulevard de l'Énergie). Pour les usagers en provenance du pont Serge-Marcil, via la sortie 13 pour l'A-30 OUEST et sortie 9

Fermeture par défaut : l'entrée du chemin du Canal, même détour

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur du pont d'étagement de la montée Cadieux (km 31.5)

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 20 h à mardi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Sur l'autoroute et sur la voie de desserte

Entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l'entrée du boulevard Taschereau

Fermetures complètes (autoroute et desserte) :

De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h

De lundi 22 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles menant de l'A-30 EST (en provenance de Vaudreuil-Dorion) et de l'A-30 OUEST (en provenance de Sorel-Tracy) à l'A-10 OUEST ainsi que l'entrée des rues de l'Équinoxe et des Éléments / boulevard du Quartier pour la voie de desserte A-10 OUEST

Détours :

Principal : via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( R-104, La Prairie ), chemin de Saint-Jean et R- 134 EST / boulevard Taschereau

: via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( ), chemin de Saint-Jean et R- / boulevard

En provenance de l'A-30 EST : faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal

En provenance de l'A-30 EST : faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal

Boulevard Chevrier : sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, Leduc et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 ( Grande-Allée )

Boulevard Chevrier : sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, Leduc et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 (Grande-Allée)

Entrée des rues de l'Équinoxe et des Éléments / boulevard du Quartier : via Grande-Allée et les boulevards Chevrier et Lapinière ou boulevard Milan

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Carignan, Brossard

Dans les DEUX directions

Entre les km 19 et 15 (chaussée ouest)

Circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction :

De vendredi 21 h à samedi 8 h



De samedi 21 h à dimanche 8 h

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Mathieu-de-Beloeil, Sainte-Julie

Direction OUEST

Entre la sortie 109 (montée Saint-Jean-Baptiste) et l'entrée en provenance de la R-229 / rue Bernard-Pilon

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via le chemin de l'Industrie

Fermeture par défaut : l'entrée en provenance de la montée Saint-Jean-Baptiste

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Simon, Saint-Hyacinthe

Dans les DEUX directions

Entre les km 141 et 136 (chaussée ouest)

Circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction :

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De lundi 20 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut, en direction ouest : la sortie 138 (R-224, rue des Seigneurs) et l'entrée. Détour via la sortie 134 (rue Yamaska) et A-20 EST. Pour l'entrée, via l'A-20 EST et faire demi-tour à la sortie 145 (Saint-Liboire, rang Saint-Édouard)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades) et l'entrée suivante

Fermeture complète :

De vendredi 21 h 30 à samedi 9 h

De lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Direction EST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour la R-116 et l'entrée de la R-116 OUEST

Fermeture complète, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détour : via R-116 EST, faire demi-tour au boulevard Seigneurial et R-116 OUEST. Camions, via rue de Chambly, rue Marie-Victorin et boulevard Clairevue

Fermeture par défaut :

La bretelle menant de la R- 116 EST à l'A-30 EST. Détour via boulevard Seigneurial, rue Marie-Victorin et boulevard Clairevue

La bretelle menant de la R-116 EST à l'A-30 EST. Détour via boulevard Seigneurial, rue Marie-Victorin et boulevard Clairevue

Sur la R-116 OUEST, la sortie 9 (A-30). Détour via sortie 4 pour R- 112 et A-30 EST ou OUEST

R-132 (A-20) | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction OUEST

Avant le boulevard Roland-Therrien

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 21 h à mardi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

