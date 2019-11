Communiqué En Bref du 4 novembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Laval et Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro)

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Direction SUD

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de lundi 20 h à mardi 5 h

R-134

Entre Montréal (arr. Ville-Marie) et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Dans les DEUX directions

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-15 NORD

à l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite bretelle pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

La bretelle menant de l'A-20 EST

à la R-136 EST (A-720), vers le centre-ville

Montréal

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est. Pour les camions, via la sortie 60 pour l'A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville)

RUE SAINT-PATRICK

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : en direction ouest, via la rue Eadie et en direction est, via la rue Saint-Rémi. En provenance de l'avenue de l'Église, via boulevard Monk et rue Notre-Dame

ÎLE DE MONTRÉAL

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

Montréal

La bretelle de l'A-13 SUD pour l'A-40 EST

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h 30

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte de l'A-40 OUEST, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Alfred-Nobel / Hymus et voie de desserte A-40 EST

La bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-13 NORD (vers Laval)

Fermeture complète, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h 30

Détour : continuer sur la voie de desserte, faire demi-tour à la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu Est, A-40 OUEST et sortie 60 pour A-13 NORD

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Direction NORD

À la hauteur de la sortie 2 (boulevard de l'Acadie, rue Sauvé), après l'échangeur des Laurentides

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal (arr. Lachine), Dorval

Dans les DEUX directions

Les sorties 58 (55e Avenue)

Fermeture des sorties, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détours :

Direction est : via la sortie 60 pour A-13 NORD, sortie 3-O pour la voie de desserte A-520 OUEST

Direction ouest : via la sortie 56 pour A- 520 EST et sortie 2 (55e Avenue)

Fermeture par défaut : les entrées pour l'A-20 EST et OUEST. Détour en direction nord via rue Fairway ou en direction sud via avenue Victoria et 32e Avenue (pour A-20 EST) et via boulevard Bouchard (pour A-20 OUEST)

Note : circulation à contresens sur la 55e Avenue sous l'A-20

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 OUEST, pont Honoré-Mercier) et l'entrée du boulevard Angrignon

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Détour principal : via la sortie 63 pour la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R-138 EST, bretelle pour A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, ensuite A-520 EST jusqu'au rond-point (via A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie, A-15 SUD et bretelle pour la R-136 EST (A-720) vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Sœurs ou le pont Samuel-De Champlain

Itinéraires facultatifs ( avant la fermeture principale à la sortie 63) :

réseau autoroutier : via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal

: via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest

Détour pour R-138 EST (boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue) : via R-138 OUEST, sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur / rue Elmslie, avenue Dollard, avenue Saint-Pierre, rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Angrignon. Aussi, les usagers peuvent prendre la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard) sur l'A-20 EST

Fermeture par défaut : la bretelle menant de la R-138 EST à l'A-20 EST. Détour via la bretelle pour A-20 OUEST, sortie pour 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame. Itinéraire facultatif via la sortie 2 (rue Clément), avant la fermeture

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre le boulevard Saint-Jean et l'avenue Doyon

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : via boulevard Hymus

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire, Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent), Ville Mont-Royal

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Hymus, boulevard Henri-Bourassa) et l'échangeur Décarie

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées des boulevards Saint-Jean et des Sources

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval, Pointe-Claire

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : les entrées des boulevards de la Côte-Vertu, Henri-Bourassa/Hymus et des Sources à compter de 21 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 70 (A-15 NORD, boulevard Marcel-Laurin) dans l'échangeur des Laurentides et l'entrée de l'A-520 EST

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via l'embranchement pour le chemin Rockland / boulevard Marcel-Laurin et voie de desserte

Fermetures par défaut :

la bretelle menant de l'A-15 SUD (des Laurentides) à l'A-40 OUEST

entrée de la rue Stinson

la bretelle menant de l'A-15 NORD (Décarie) à l'A-40 OUEST

Direction EST

Dans l'échangeur des Laurentides

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue Barr et le boulevard Cavendish

Fermeture complète, de lundi 20 h à mardi 5 h

Détour : via les rues Hickmore, McArthur et Griffith, boulevard Cavendish et chemin Dalton

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est

BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST

Montréal

Direction EST

Sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40

Fermeture complète du boulevard, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, rue Abrams, rue Halpern et boulevard Henri-Bourassa Est (tourner à droite) ou Henri-Bourassa Ouest (tourner à gauche) pour les usagers se dirigeant vers la voie de desserte de l'A-40 OUEST

Fermetures par défaut : l'entrée de la voie de desserte de l'A-40 EST et la sortie du boulevard pour la voie de desserte de l'A-40 OUEST

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Mirabel

Dans les DEUX directions

À la hauteur de l'A-50 (sortie 35)

fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 20 h

Fermetures par défaut :

la bretelle menant de l'A-50 EST à l'A-15 NORD. Détour via R-117 NORD et R-158 (boulevard Lachapelle)

la bretelle menant de l'A-50 OUEST à l'A-15 SUD. Détour via la sortie 288 (boulevard Henri-Fabre)

A-25

Laval

Direction NORD

Entre la fin du pont Olivier-Charbonneau et l'A-440

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Lévesque. Détour via R-125 / avenue Marcel-Villeneuve

ÉCHANGEUR A-40/A-640

Charlemagne, Terrebonne (arr. Lachenaie)

La bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-640 OUEST (sortie 96-O)

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : continuer jusqu'à la sortie 97 (boulevard Pierre-Le Gardeur) et faire demi-tour via la rue de Lyon

La bretelle menant de l'A-640 OUEST à l'A-40 OUEST (sortie 52-O)

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : continuer jusqu'à la sortie 50 (montée des Pionniers) et faire demi-tour au boulevard Marcel-Therrien

A-50

Mirabel, Lachute

Direction OUEST

Entre la sortie 272 (Saint-Eustache, Route Arthur-Sauvé, R-148) et l'entrée de l'avenue Béthany

Fermeture complète, de lundi 20 h à mardi 4 h

Détour : via la R-148 NORD, R-158 OUEST (Route Wilfrid-Laurier, R-329 SUD (chemin Félix-Touchette) et avenue Béthany

Fermeture par défaut :

L'entrée de la Route Arthur-Sauvé (R-148)

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction EST

Entre la sortie 22 (A-15, boulevard Industriel) et l'entrée du boulevard Industriel

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Les Cèdres, Vaudreuil-Dorion

Direction EST

Entre la sortie 26 (Saint-Lazare, Les Cèdres, chemin Saint-Féréol) et l'A-30

Fermeture complète, de lundi 19 h à mardi 5 h

Détour : via le chemin Saint-Féréol, R-338 EST (chemin du Canal) et A-30 EST ou OUEST

Fermeture par défaut : à compter de 18 h 30, l'entrée du chemin Saint-Féréol. Détour via les rues des Érables, Besner et P.-H.-Leroux

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur du pont d'étagement du chemin des Chenaux (km 36.5)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du chemin des Chenaux. Détour via rue des Sarcelles, avenue de la Canardière, rue Bourget et boulevard de la Cité-des-Jeunes

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction OUEST

À la hauteur du pont d'étagement de l'avenue Saint-Charles (km 35)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 23 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de l'avenue Saint-Charles. Détour via le boulevard de la Cité-des-Jeunes / R-340 et A-30

R-132 | BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

Melocheville, Beauharnois

Dans UNE direction à la fois

Dans le tunnel de Melocheville, sous le canal de Beauharnois

Circulation en alternance avec signaleurs routiers, mardi de 8 h à 18 h

Note : fermeture du tube sud (celui en direction de Beauharnois / direction EST). Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Brossard

Les bretelles de la R-132 EST et OUEST pour l'A-10 EST / vers Sherbrooke

Fermetures complètes, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détours :

direction est : continuer boulevard Marie-Victorin Est, ensuite les boulevards Simard, Lapinière et Taschereau (R- 134) et l'entrée pour A-10 EST

(R- l'entrée pour A-10 EST direction ouest : continuer jusqu'au boulevard de Rome , faire demi-tour et suivre le détour précédent

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Dans l'échangeur A-30

Entre la bretelle de sortie menant à l'A-30 OUEST et l'entrée de l'A-30 EST

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : via l'A-30 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte) et A-30 EST

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-30 OUEST à l'A-10 EST à compter de 21 h 30

ÉCHANGEUR A-20 / A-25 / R-132

Longueuil, Boucherville

La bretelle menant de la R-132 EST à l'A-20 EST (vers Québec)

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : continuer, faire demi-tour à la sortie 17 (boulevard Marie-Victorin) et R-132 OUEST

R-132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Brossard

Direction OUEST

À la hauteur du boulevard Simard, avant le pont Samuel-De Champlain

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 23 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 76 (boulevard Simard). Détour via la sortie suivante, boulevard Marie-Victorin ouest et faire demi-tour au boulevard de Rome

BOULEVARD LEDUC

Brossard

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Lapinière et l'A-10

Fermeture complète, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détours selon le côté de l'A-10 :

côté est : les boulevards Lapinière et du Quartier, Grande Allée, A-30 OUEST, sortie pour boulevard de Rome et boulevard du Quartier

et boulevard du Quartier côté ouest : continuer boulevard Leduc, boulevard du Quartier, A-30 EST, sortie 69 pour Grande-Allée et boulevard du Quartier

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

