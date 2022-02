Communiqué En bref du 4 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette fin de semaine

MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et cette fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ATTENTION : des travaux mobiles de soufflage et de transport de neige auront lieu, de soir et de nuit durant toute la fin de semaine, sur plusieurs tronçons des routes et autoroutes de la grande région de Montréal

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 / A-15 / A-20 | PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Entre Montréal (arr. Verdun / île des Sœurs) et Brossard

Dans les deux directions

Sur le pont Samuel-De Champlain

Fermeture de 2 voies sur 3 :

Samedi, de 5 h à 14 h / direction Rive-Sud

Dimanche, de 5 h à 14 h / direction Montréal

Note : fermeture des voies de gauche et centre et maintien de 2 voies disponibles (droite et voie réservée). Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

A-25

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 3 (rue Notre-Dame) et la fin du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

L'entrée de l'avenue Souligny. Détour via A-25 nord et faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) via le boulevard Louis-H.-La Fontaine

) via le boulevard Louis-H.-La Fontaine L'entrée des rues des Futailles et Tellier. Détour via les rues Tellier, De Boucherville nord, Curatteau, De Boucherville sud et l'entrée de la rue Sherbrooke . Camions, en provenance de la rue des Futailles nord, via les rues Tellier, De Boucherville sud, Notre-Dame et Dickson nord et avenue Souligny est (suivre détour ci-dessus)

R-117 | BOULEVARD CURÉ-LABELLE

Entre Laval et Montréal

Direction sud

Sur le pont Lachapelle, enjambant la rivière des Praires

Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 20 h à lundi 5 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction est

La bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier

Fermeture complète (pour une seule nuit, selon les 2 plages horaires suivantes) :

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), rue Notre-Dame Ouest, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 ouest / sortie 63

Fermeture par défaut : l'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal-Toronto pour R-138 ouest. Détour : via l'entrée de l'avenue Saint-Pierre et faire le détour précédent

Note : dans la bretelle menant de l'A-20 ouest à la R-138 ouest, fermeture de 1 voie sur 2

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

À la sortie pour A-25 sud

Fermeture complète, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : via A-25 sud, sortie 3 pour rue Notre-Dame Est et rue Honoré-Beaugrand

Fermeture par défaut : la bretelle menant à l'A-25 nord. Détour sur la rue Notre-Dame Est via la rue Curatteau

Note : dès lundi 5 h, fermeture de 1 voie sur 2 de la bretelle menant à l'A-25 nord, pour environ 2 semaines

LAVAL

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Fermeture de la bretelle pour l'A-15 nord

De vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour : via les bretelles pour A-15 sud, A-440 est et A-15 nord

Note : fermeture de 1 voie sur 2, entre la sortie et l'entrée de l'A-440 ouest

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Dans les deux directions

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 20 h à samedi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Beloeil

Direction est

À la hauteur de la sortie 112 (Beloeil, rue Richelieu / Saint-Marc-sur-Richelieu)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut :

La sortie 112. Faire demi-tour à la sortie 113 (R-133, chemin des Patriotes)

A-30 | DE L'ACIER

Boucherville

Direction ouest

À la hauteur de la sortie 80 (montée Montarville, boulevard de Montarville)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

