Communiqué En Bref du 30 septembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Dans les DEUX directions

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture de 1 voie sur 3, de mercredi 19 h à jeudi 5 h

A-25

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction SUD

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De mercredi 22 h à jeudi 5 h / direction est

De mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h 30 / direction ouest

R-134

Entre Montréal (arr. Ville-Marie) et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

La bretelle menant du pont Jacques-Cartier à la R-134 OUEST / Brossard

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h 30

Détour : via la sortie pour rue Saint-Laurent et boulevard La Fayette

R-138

Kahnawake

Au début du pont Honoré-Mercier

La bretelle menant de la R-138 EST (venant de Châteauguay) au pont (vers Montréal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

PROJET TURCOT

R-136 / A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Entre l'échangeur Turcot et l'entrée de la rue Atateken, incluant les tunnels Ville-Marie et Viger

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour l'A-10 OUEST (Bonaventure), boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut :

Dans l'échangeur Turcot , les bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

, les bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- (centre-ville) À compter de 20 h 30, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure)

AUTOROUTE 40 SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Hymus, boulevard Henri-Bourassa) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via voie de desserte

Fermeture par défaut : à compter de 22 h, l'entrée du boulevard des Sources

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : les entrées du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-13 à compter de 22 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre l'entrée de la rue Stinson et l'échangeur Décarie

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 71 (boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis) et l'entrée du boulevard Lacordaire

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevards Crémazie / Métropolitain)

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées en provenance de la bretelle A-15 SUD (des Laurentides), du boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Hubert et du boulevard Saint-Michel

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire, boulevard Viau) et l'entrée de la rue D'Iberville

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain / Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des boulevards Langelier, Lacordaire, Pie-IX et Saint-Michel

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 85 (boulevard Saint-Jean-Baptiste, avenue Marien) et l'entrée du boulevard Bourget

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : les entrées des boulevards Henri-Bourassa, du Tricentenaire, Saint-Jean-Baptiste et avenue Marien

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 3-E (A-520 EST, montée de Liesse) et l'A-40

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via l'A-520 EST jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse et A-40 EST. En direction nord, faire demi-tour à la rue Authier (sous l'A-40), voie de desserte, A-40 OUEST et sortie 60 pour l'A-13 NORD / Laval

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-13 NORD à l'A-520 OUEST. Détour via voie de desserte A- 520 EST et faire demi-tour à la montée de Liesse nord

et faire demi-tour à la montée de Liesse nord À compter de 22 h, les bretelles menant de l'A- 520 EST et OUEST à l'A-13 NORD. Détour en direction ouest via les bretelles pour l'A-13 SUD et pour l'A- 520 EST et suivre le détour principal

A-15

Montréal

Direction NORD

Sur l'Île des Sœurs, à la fin du pont Samuel-De Champlain

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 69 (rue Jean-Talon) et l'échangeur

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via le boulevard Décarie nord et chemin de la Côte-de-Liesse Est. Pour les usagers en direction de l'A-40 OUEST, de l'A-520 OUEST ou du boulevard Marcel-Laurin, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, faire demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix

Fermetures par défaut : l'entrée en provenance de la rue Jean-Talon (à compter de 21 h 30) et les bretelles dans l'échangeur Décarie

Direction SUD

À la hauteur du pont d'étagement de l'avenue Royalmount

Fermeture de 2 voies sur 4, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Dans les DEUX directions

À la hauteur du pont d'étagement de la rue Sauvée / boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut :

Direction nord : la sortie 2 ( boulevard de l'Acadie, boulevard Henri-Bourassa, rue Sauvé ). Détour via la sortie 4 pour la rue De Salaberry est et boulevard de l'Acadie sud

). Détour via la sortie 4 pour la rue De Salaberry est et boulevard de l'Acadie sud L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu / rue Sauvé est pour l'A-15 NORD. Détour via boulevard de l'Acadie sud, voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour au boulevard Saint-Laurent , voie de desserte ouest et bretelle pour A-15 NORD

, voie de desserte ouest et bretelle pour A-15 NORD Direction sud : la sortie 2 (boulevard de la Côte-Vertu). Détour : via voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour à la rue Querbes, boulevard Crémazie ouest et boulevard de l'Acadie nord

A-25 / A-40 | ÉCHANGEUR ANJOU

Montréal

La bretelle menant de l'A-25 NORD à l'A-25 NORD / Laval

Fermeture complète, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-40 EST, faire demi-tour au boulevard Roi-René, A-40 OUEST et sortie 80-N pour A-25 NORD

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction OUEST

Sur l'autoroute et sur la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse)

Après l'A-13, entre les avenues Renaud et Riddle

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

R-136 / A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Atateken

INSERTION, voir la fermeture principale dans la section Turcot

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure)

BOULEVARD SAINT-RÉGIS

Montréal

Sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40, vers la voie de desserte A-40 EST

Fermeture complète du boulevard, de mercredi 20 h à jeudi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte de l'A-40 OUEST, faire demi-tour au boulevard des Sources et voie de desserte A-40 EST

LAVAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction SUD

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le boulevard Saint-Martin et l'entrée suivante

Fermeture complète de la desserte, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Saint-Martin, montée Champagne sud et rue Principale

Direction SUD

Sur la voie de desserte

À la sortie pour la rue Lavatère, avant le boulevard Notre-Dame

Fermeture complète de la desserte, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : sur la rue Lavatère, via boulevard Notre-Dame est, rue Élodie-Boucher et boulevard Samson

ÉCHANGEUR A-19 / A-440

Laval

La bretelle menant de l'A-19 SUD à l'A-440 OUEST

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

La bretelle menant de l'A-440 OUEST à l'A-19 SUD

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : continuer voie de desserte jusqu'au boulevard Industriel et voie de desserte est

La bretelle menant de l'A-440 EST à l'A-19 SUD

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Sur la voie de desserte

Direction OUEST

Entre les boulevards Industriel et Daniel-Johnson

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via le boulevard Saint-Elzéar

Fermeture par défaut : sur l'autoroute, la sortie 22 (A-15, Montréal, Saint-Jérôme). Détour via la sortie 19 (R-117, boulevard Curé-Labelle)

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Direction SUD

La sortie pour l'A-440 EST / Terrebonne

Fermeture de la sortie, de mercredi 22 h à jeudi 4 h 30

Détour : via la sortie pour le boulevard Saint-Martin est et R-125 NORD

LAURENTIDES - LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Boisbriand, Laval

Direction SUD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille Îles

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 4 h 30

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

La Prairie, Candiac

Direction SUD

À la hauteur de la sortie 44 (boulevard Montcalm, Candiac)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie 44. Détour via la sortie 42 ( A-30 ) et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur

) et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via boulevard de l'Industrie sud, l'entrée pour A-15 NORD et faire demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte)

Direction NORD

La sortie 47 (rue Saint-Henri)

Fermeture de la sortie, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Détour : via la sortie 50 (boulevard Matte) et boulevard Taschereau ou encore en amont , via la sortie 46 (rue Salaberry)

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Vaudreuil-Dorion, Les Cèdres

Dans UNE direction à la fois

Dans l'échangeur de l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Beauharnois

Direction OUEST

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Beauharnois, Léry, Châteauguay

Dans UNE direction à la fois

Entre les km 27 et 32 (chaussé est)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 6 h

Note : travaux mobiles dans les voies de gauche

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Constant, Candiac, La Prairie

Direction EST

Entre le km 56 (avant A-930) et le km 65 (avant boulevard Matte)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction, de mercredi 20 h à jeudi 6 h

Fermeture par défaut :

La bretelle menant de l'A- 930 EST à l'A-30 EST. Détour : via la sortie pour le boulevard Jean-Leman, A-930 OUEST, A-15 NORD et sortie 50 ( boulevard Matte )

à l'A-30 EST. Détour : via la sortie pour le boulevard Jean-Leman, A-930 OUEST, A-15 NORD et sortie 50 ( ) L'entrée du boulevard Jean-Leman. Voir détour précédent

Les sorties 62 ( R-104, La Prairie , Saint-Jean-sur-Richelieu ) et 65 ( boulevard Matte ). Détour : via la sortie 67 ( A-10, Montréal, Sherbrooke ), faire demi-tour dans les bretelles de l'A-10 et A-30 OUEST

) et 65 ( ). Détour : via la sortie 67 ( ), faire demi-tour dans les bretelles de l'A-10 et A-30 OUEST Les entrées de la Route Édouard-VII (R- 217) et du chemin de Saint-Jean (R-104). Détour : via les boulevards Taschereau et Matte

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Dans les DEUX directions

À la hauteur du pont d'étagement de la montée Cadieux (km 31.5)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h / 6 h en direction ouest

Note : pont d'étagement : hauteur libre 4.4 mètres

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Sur l'autoroute et sur la voie de desserte

Entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l'entrée du boulevard Taschereau

Fermetures complètes (autoroute et desserte), de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles menant de l'A-30 EST (en provenance de Vaudreuil-Dorion) et de l'A-30 OUEST (en provenance de Sorel-Tracy) à l'A-10 OUEST ainsi que l'entrée des rues de l'Équinoxe et des Éléments / boulevard du Quartier pour la voie de desserte A-10 OUEST

Détours :

Principal : via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( R-104, La Prairie ), chemin de Saint-Jean et R- 134 EST / boulevard Taschereau

: via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( ), chemin de Saint-Jean et R- / boulevard En provenance de l'A-30 EST : faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal

: faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal Boulevard Chevrier : sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, Leduc et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 ( Grande-Allée )

: sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 ( ) Entrée des rues de l'Équinoxe et des Éléments / boulevard du Quartier : via Grande-Allée et les boulevards Chevrier et Lapinière ou boulevard Milan

Autre : à compter de 22 h, fermeture du boulevard Leduc entre l'A-10 et le boulevard Lapinière. Détour du côté ouest, via les boulevards du Quartier et Lapinière et du côté est (en direction nord) via rue Bergerac, avenue Broadway et les boulevards Milan et de Rome

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les DEUX directions

Entre la sortie 73 (R-112) et l'entrée suivante

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert) et Saint-Bruno-de-Montarville

Direction OUEST

À la hauteur de l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 6 h

Dans la sortie 9 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, boulevard des Promenades), l'embranchement pour l'A-30 OUEST

Fermeture de l'embranchement, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Détour : via l'A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 78 (boulevard Clairevue). Pour les usagers en provenance de la voie de desserte A-30 EST, via la R-116 OUEST et sortie 4 pour le boulevard Cousineau

Direction EST

La sortie 8 (A-30 OUEST, boulevard des Promenades)

Fermeture de la sortie, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Détour : via la sortie 9 pour l'A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 78 (boulevard Clairevue)

R-134 | BOULEVARD TASCHEREAU

Longueuil

Dans les DEUX directions

Entre les boulevards La Fayette et Sainte-Foy

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 20 h (21 h en direction ouest) à jeudi 5 h 30

Fermeture par défaut : en direction est, la sortie pour le boulevard La Fayette. Détour, en amont, via la sortie pour le boulevard Desaulniers

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal.

