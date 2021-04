Communiqué En Bref du 30 avril : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Brossard

Les bretelles menant de la R-132 est (A-15 nord) et de la R-132 ouest (A-20) à l'A-10 ouest / pont Samuel-De Champlain / Montréal

Fermetures complètes, de vendredi 23 h 59 à dimanche 20 h

Détours : dans les deux cas, via la bretelle pour A-10 est (vers Sherbrooke), sortie 8 pour boulevard Taschereau est (R-134), avenue Auteuil, boulevard Lapinière et A-10 ouest

Note : fermeture du boulevard Marie-Victorin est à la sortie pour A-10 est

En provenance du pont Samuel-De Champlain / A-10 est / A-15 sud

Dans la sortie 6, la bretelle pour la R-132 est (vers Longueuil)

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à dimanche 20 h

Détour : via la bretelle pour R-132 ouest, faire demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte) et R-132 est

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ÉCHANGEUR TURCOT ET AUTOROUTE 15

A-15

Montréal

Direction sud

Entre l'échangeur Turcot et l'entrée de l'A-10 est (Bonaventure)

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136 est, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa, A-10 est et sortie 4 (A-15, boulevard Gaétan-Laberge)

De vendredi 21 h 30 à samedi 7 h : sur la rue Saint-Jacques, via rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame Ouest en direction est, boulevard Robert-Bourassa, les rues Wellington, Bridge, des Irlandais et Carrie-Derick et A-10 est

Fermetures par défaut

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-15 sud (Décarie) à l'A-20 ouest ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

, pont Honoré- , ) Détour via la bretelle pour R- 136 EST , sortie 3 ( rue Guy ), faire demi-tour via boulevard René-Lévesque ouest et R-136 ouest

via la bretelle pour R- , sortie 3 ( ), faire demi-tour via boulevard René-Lévesque ouest et R-136 ouest La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-15 sud. Voir détour principal

La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-15 nord (Décarie)

Détour : via la bretelle pour la R-136 est, sortie 3 ( rue Guy ), faire demi-tour via boulevard René-Lévesque ouest et R-136 ouest

: via la bretelle pour la R-136 est, sortie 3 ( ), faire demi-tour via boulevard René-Lévesque ouest et R-136 ouest La bretelle menant de la R-136 ouest à l'A-15 sud ainsi qu'aux rues Saint-Jacques et Saint-Rémi et boulevard Pullman

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon), lien pour A-20 est et suivre le détour principal. Pour rue Saint-Jacques et boulevard Pullman, via le lien pour rue Notre-Dame Ouest en direction est et boulevard Pullman

Les entrées :

L'entrée de l'avenue Girouard

Détour : chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie, chemin de la Côte- Saint-Luc , A-15 sud et suivre détour principal. Pour les camions , à partir de la rue Sherbrooke en direction ouest , via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte- Saint-Luc ou en direction est , via l'entrée pour A-15 nord et faire demi-tour à la sortie 66 ( chemin de la Côte- Saint-Luc )

: chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie, chemin de la Côte- , A-15 sud et suivre détour principal. Pour les , à partir de la rue en , via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte- ou en , via l'entrée pour A-15 nord et faire demi-tour à la sortie 66 ( ) L'entrée du boulevard De La Vérendrye

Détour : rue Saint-Patrick, avenue Atwater sud, boulevard LaSalle , rue Wellington , rue Gilberte-Dubé et suivre le détour de l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge (ci-dessous). En direction est, faire demi-tour aux rues Drake et Galt et détour précédent

: rue Saint-Patrick, avenue sud, boulevard , rue , rue Gilberte-Dubé et suivre le détour de l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge (ci-dessous). En direction est, faire demi-tour aux rues Drake et et détour précédent L'entrée de l'avenue Atwater

Détour : boulevard LaSalle et détour précédent. En direction nord, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick et détour précédent

Détour : boulevard et détour précédent. En direction nord, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick et détour précédent L'entrée du boulevard Gaétan-Laberge

Détour : via A-10 ouest et faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ). En direction Verdun , via rue Hickson, boulevard LaSalle , rue Wellington , rue Gilberte-Dubé et suivre détour précédent

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Dans les deux directions

Entre la rue Wellington et le pont Victoria

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 7 h

Maintien de 2 voies en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain ) et 1 voie en direction ouest (vers centre-ville), de samedi 7 h à lundi 5 h

Détour, fermeture complète :

Direction est : via les rues Wellington , Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins

, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins Direction ouest : via la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ), chemin des Moulins / rue Riverside , tournebride sous l'autoroute, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

A-15

Montréal

Direction nord

À la fin du pont Samuel-De Champlain

La sortie 58 (A-10 ouest, Île des Sœurs, Montréal centre-ville)

Fermeture complète, de samedi 4 h à lundi 5 h

Détour : continuer A-15 nord et sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge). Sur l'Île des Sœurs, via le carrefour Claude-Robutel et A-15 nord

Fermeture par défaut : sur l'Île des Sœurs, l'entrée en provenance du chemin de la Pointe Nord (carrefour Alexander-Graham-Bell)

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

Montréal

La bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-40 est

Fermeture complète, de vendredi 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire, Dorval

Direction est

La sortie 53 (boulevard des Sources)

Fermeture de la sortie, de vendredi 20 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Lakebreeze, chemin du Bord-de-l'Eau, boulevard des Sources, chemin Herron, avenue Dumont, boulevard Fénelon et A-20 ouest. Pour les camions, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue)

Note : pour voir le communiqué

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction est

Entre le rond-point Dorval et l'entrée de l'avenue Michel-Jasmin

Fermeture complète, déjà en cours et jusqu'à lundi 5 h

Détour : via A-20 ouest, sortie 53 pour boulevard des Sources, avenue Cardinal et avenue Michel-Jasmin. En direction de l'aéroport, via boulevard McMillan. Pour les usagers en provenance de l'A-20 est, faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue)

Note : pour voir le communiqué

AVENUE MICHEL-JASMIN

Dorval

Direction est

Entre le boulevard McMillan et l'avenue Marshall

Fermeture complète, de vendredi midi à dimanche 6 h 30

Détour : via le boulevard McMillan. En direction sud, via avenue Cardinal, rue Arthur-Fecteau, rue Jacques-de-Lesseps, boulevard McMillan et avenue Marshall

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 19 h à lundi 5 h

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction nord

Entre le début du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l'avenue Souligny

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

Fermeture par défaut : la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville). Détour via la sortie 5 (rue Sherbrooke), faire demi-tour à rue Curatteau, rue De Boucherville, rue Hochelaga et rue Dickson

Direction sud

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 21 h à samedi 7 h

De samedi 21 h à dimanche 7 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction ouest

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 1 voie sur 3, déjà en cours et pour une durée indéterminée

R-112

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert

Dans les deux directions

Sur le pont Victoria

Fermeture complète du pont, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Détour : via les ponts Jacques-Cartier ou Samuel-De Champlain

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN)

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Laval et Montréal (arr. Montréal-Nord)

Direction sud

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 6 h 30

Détour : via boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Dans les deux directions

Entre le pont d'étagement de la rue Hickmore et le tunnel Dorval

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 20 h 30 à lundi 5 h

Fermeture par défaut : en direction nord, l'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction est via la montée de Liesse nord ou en direction ouest via 23e Avenue

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Direction sud

Entre la rue De Salaberry et le boulevard Henri-Bourassa

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Henri-Bourassa. Détour : sur le boulevard Jules-Poitras en direction nord, via boulevard Henri-Bourassa, boulevard de l'Acadie, rue Sauvé, boulevard Lebeau et chemin de la Côte-de-Liesse (faire demi-tour au chemin Canora pour les usagers en direction A-40 est)

A-25

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée de la rue Tellier

Fermeture complète :

De vendredi 21 h à samedi 7 h

De samedi 21 h à dimanche 7 h

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga, Curatteau et Tellier

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Sherbrooke

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction est

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Dorval) et l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 7 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut :

L'entrée des boulevards Henri-Bourassa et Hymus

La bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-40 est. Détour via la voie de desserte

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 71 (boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis) et l'entrée du boulevard Lacordaire

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevards Crémazie / Métropolitain)

Fermetures par défaut : les entrées en provenance de la bretelle A-15 sud (des Laurentides), du boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Hubert et du boulevard Saint-Michel

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 83 (boulevard Bourget, avenue Marien) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

R-136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est et rue de la Cathédrale

R-138

Montréal

Direction est

Après le pont Honoré-Mercier, entre la sortie 1 (rue Airlie) et l'entrée de la rue Clément

Fermeture complète, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via avenue Labatt, boulevard Newman, rue Wanklyn, avenue Lafleur et rue Clément

Direction ouest

Entre la sortie 2 (rue Clément) et l'entrée de la rue Airlie

Fermeture complète, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via avenue Lafleur, rue Wanklyn, boulevard Newman, avenue Labatt et rue Airlie

Fermetures par défaut : l'entrée de la rue Clément / même détour

BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU

Montréal

Direction ouest

Sur le pont d'étagement du boulevard au-dessus de l'A-40

Fermeture du boulevard, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 ouest, les boulevards Poirier, Thimens et Cavendish, rue Griffith, rue Migneron, chemin de la Côte-de-Liesse ouest et montée de Liesse nord

Fermetures par défaut : la sortie du boulevard pour A-40 est et l'entrée de la voie de desserte A-40 ouest / même détour

RUE NOTRE-DAME OUEST

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Saint-Pierre, sous les bretelles de la R-138

Circulation en alternance, de dimanche 21 h à lundi 5 h

RUE JEAN-TALON

Montréal

Dans les deux directions

Entre le boulevard Pie-IX et la 23e Avenue

Fermeture complète à partir de lundi et jusqu'au mois de juin

Détour : via les 22e et 23e Avenue

Rappel : sur le boulevard Pie-IX entre les rues Bélair et Everett, 1 seule voie par direction

Note : projet du service rapide par bus (SRB), travaux sous la responsabilité conjointe de l'ARTM, de la Ville de Montréal et du ministère des Transports (MTQ)

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont

Direction nord

Entre la sortie 57 (R-117, Sainte-Anne-des-Lacs) et l'entrée suivante

Fermeture complète :

De vendredi 22 h à samedi 7 h

De samedi 22 h à dimanche 7 h

Détour : via la sortie

Note : fermeture de la première voie à compter de 21 h

ÉCHANGEUR A-40 / A-640

Charlemagne, Terrebonne (arr. Lachenaie)

La bretelle menant de l'A-40 ouest (sortie 96-O) à l'A-640 ouest

Fermeture complète, depuis le 26 avril et jusqu'au 9 mai

Détour : via la sortie 96-E et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur

Note : sous la responsabilité de la Ville de Terrebonne, travaux d'urgence pour réparer une conduite d'aqueduc passant sous la bretelle. Voir le communiqué

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Brossard

Direction ouest

Le boulevard Marie-Victorin

Entre la sortie pour le pont Samuel-De Champlain et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : via le pont Samuel-De Champlain, sortie 60 pour boulevard Gaétan-Laberge, A-10 ouest, faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) et A-10 est

Note : contresens sur le boulevard Marie-Victorin ouest entre le pont et le boulevard de Rome pour accéder aux résidences

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de la R-132 ouest (A-20) à l'A-10 est / vers Sherbrooke . Voir détour principal

. Voir détour principal La bretelle menant de l'A-10 ouest à la R-132 ouest. Détour via la bretelle pour la R-132 est, faire demi-tour au boulevard Simard et suivre détour précédent. Facultatif : en amont , via la sortie 8 pour le boulevard Taschereau en direction ouest et boulevards de Rome ou Matte

Direction est

Sur la R-132 (autoroute René-Lévesque) / A-15 nord

Entre la sortie 53 (A-10, Sherbrooke, pont Samuel-De Champlain, Montréal) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : voie de desserte (boulevard Marie-Victorin)

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Sainte-Julie, Boucherville

Dans les deux directions

Entre le pont d'étagement du chemin du Fer-à-Cheval (km101) et l'A-30 (km 97)

Circulation à contresens sur la chaussée en direction est, de samedi 20 h à dimanche 8 h

Fermeture par défaut (une heure avant) : l'entrée du boulevard Armand-Frappier pour A-20 ouest. Détour sur le boulevard en direction de Boucherville, via rue Principale, rue Nobel et chemin du Fer-à-Cheval

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Boucherville

Les bretelles menant de l'A-20 ouest (sortie 98) à l'A-30 est (vers Sorel) et ouest (vers Vaudreuil-Dorion)

Fermeture complète, de samedi 20 h à dimanche 8 h

Détour : continuer A-20 ouest et faire demi-tour à la sortie 95 (boulevard De Montarville)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les DEUX directions

Entre les kilomètres 75 et 78 (boulevard Clairevue)

Circulation en contresens (chaussée est), 1 voie par direction, de dimanche 20 h à lundi 5 h

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction ouest

Entre la sortie 9, (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, boulevard des Promenades) et l'entrée du boulevard des Promenades

Fermeture complète, de dimanche 19 h à lundi 4 h

Détour : dans la sortie, via l'embranchement pour la voie de desserte A-30 ouest et boulevard des Promenades

Fermetures par défaut : les bretelles menant de l'A-30 est et de l'A-30 ouest à la R-116 ouest / même détour

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

