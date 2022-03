Communiqué En bref du 3 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ATTENTION : des travaux mobiles de soufflage et de transport de neige auront lieu ce soir et cette nuit sur plusieurs tronçons des routes et autoroutes de la grande région de Montréal

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans les deux directions

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal)

Direction est

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

ÎLE DE MONTRÉAL

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète, de jeudi 20 h à vendredi 2 h

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via la bretelle pour A-15 sud, sortie 60 ( boulevard Gaétan-Laberge, Verdun , Montréal centre-ville ) pour A-10 ouest Bonaventure et boulevard Robert-Bourassa

) pour A-10 ouest Bonaventure et boulevard Robert-Bourassa A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est / détour principal

Direction ouest

Entre la sortie 5 (A-10 est, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) dans le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de jeudi 23 h 59 à vendredi 5 h

Détours :

Principal : dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 ( boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord )

: dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 ( ) Rue Saint-Jacques : sur A-15 nord, via la sortie 64 (rue Sherbrooke ) et boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut :

L'entrée des rues Lucien-L'Allier. Détour via rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud et A-15 nord. Pour les camions , via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 est

sud et A-15 nord. Pour les , via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 est L'entrée à la hauteur de la rue du Fort. Détour sur le boulevard René-Lévesque : en direction est, suivre le détour de la rue Lucien-L'Allier et en direction ouest, via avenue Atwater sud. Pour les camions , via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke , rue Guy et boulevard René-Lévesque est

sud. Pour les , via avenue nord, rue , rue Guy et boulevard René-Lévesque est Échangeur Turcot : les bretelles menant de la R-136 ouest à l'A-15 sud (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain ), à la rue Saint-Jacques / boulevard Pullman, à l'A-15 nord (Décarie) et à l'A-20 ouest (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Note : opérations de déneigement

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

Entre la sortie 15-N (A-25 nord) et la rue Honoré-Beaugrand

Fermeture complète, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via A-25 nord, sortie 7 (boulevard Wilfrid-Pelletier), boulevard Louis-H.-La Fontaine (sous les bretelles de l'échangeur Anjou) y faire demi-tour, rue de Boucherville sud et rue Hochelaga

LAURENTIDES

R-335

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard des Laurentides et la rue Saint-Saëns

Fermeture complète, de jeudi 21 h à vendredi 4 h

Détours :

En direction nord, via la rue Saint-Saëns et le boulevard des Laurentides. Pour les camions , via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides

, via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides En direction sud, via les boulevards des Mille-Îles et des Laurentides et la rue Saint-Saëns. Pour les usagers à l'est de la R-335, détour via les boulevards des Mille-Îles, la montée Saint-François et l'avenue des Perron. Pour les camions, en provenance de l'ouest de la R-335, détour via l'A-440 est et le R-335 sud. En provenance de l'est de la R-335, via la R-335 nord, faire-demi-tour à la sortie pour l'A-640, tourner à droite au boulevard des Laurentides et suivre le détour précédent

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | DU SOUVENIR

Vaudreuil-Dorion, Pincourt

Dans les deux directions

Sur le pont Taschereau

Fermeture complète en direction est, circulation à contresens en direction ouest,

de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Note : pour le boulevard Cardinal-Léger et son entrée vers A-20 est, détour via les boulevards du Traversier et de l'île

R-132 | BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

Beauharnois (Melocheville)

Direction est

Dans le tunnel de Melocheville, sous le canal de Beauharnois

Circulation en alternance en direction ouest, de jeudi 19 h à vendredi 2 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Brossard

Direction est

Sur le boulevard Marie-Victorin

La bretelle menant de la R-132 (A-15 nord) vers A-10 ouest

Fermeture complète, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via la R-132 est, sortie 76 vers le boulevard Simard, y faire demi-tour, boulevard Marie-Victorin ouest et la sortie pour A-15 nord /A-10 ouest

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Longueuil

Direction ouest

À la hauteur du boulevard de Mortagne (km 92)

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

Fermetures par défaut :

L'entrée du boulevard de Mortagne sud. Détour via l'entrée pour A-20 est et faire demi-tour à la sortie 95 ( boulevard de Montarville )

) L'entrée de la rue Jean-Neveu. Détour via rue Jean-Neveu et boulevard de Mortagne nord ou via rue de Lauzon, boulevard Industriel, boulevard de Mortagne sud et rue Ampère

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction est

Fermeture de la sortie 95 (boulevard de Montarville), de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 98 (A-30) et dans les bretelles de l'échangeur

A-30 | DE L'ACIER

Brossard, La Prairie

Direction ouest

La sortie 65 (boulevard Matte)

Fermeture de la sortie, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 62 (R-104, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu)

BOULEVARD ROLAND-THERRIEN

Longueuil

L'entrée du boulevard pour la R-132 (A-20) ouest

Fermeture de l'entrée, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : via la R-132 est et faire demi-tour à la sortie 17 (boulevard Marie-Victorin)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

