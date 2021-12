Communiqué En bref du 3 décembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

A-25

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Entre la sortie 90 (R-132, A-30, La Prairie, Varennes) sur l'A-20 ouest et l'entrée des rues Notre-Dame Est / Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie avenue De Lorimier sud, rue Notre-Dame Est, rue Dickson et avenue Souligny. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h 30, vendredi

Sur la Rive-Sud

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ) à l'A-25 nord. Pour le détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard de Montarville ) et R-132 ouest / détour principal.

) à l'A-25 nord. Pour le détour en direction est, via la sortie 18 ( ) et R-132 ouest / détour principal. Les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Détour en direction ouest via la bretelle d'entrée pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et A-20 ouest / détour principal.

) et A-20 ouest / détour principal. L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud / R-132 ouest.

L'accès à l'île Charron demeure ouverte et canalisée via les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-30 ouest

Fermeture complète, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable)

Note : travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

TRAVAUX ANNULÉS : les entraves de courte durée prévues dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 décembre sont annulées pour viabilité hivernale et météo défavorable

PROJET SRB PIE-IX : Une grande partie des travaux majeurs se termineront sous peu dans plusieurs secteurs du boulevard Pie-IX. Dès le 6 décembre, quatre voies seront rouvertes à la circulation sur le boulevard Pie-IX, à l'exception des voies dans le secteur situé entre les rues Bélair et Everett.

À noter également le retour des lignes de bus 41, 139 et 419. Pour plus de détail concernant la réouverture partielle ou encore consulter le site du projet.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 / A-15 / A-20 | PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Entre Montréal (arr. Verdun / île des Sœurs) et Brossard

Direction est / vers la Rive-Sud

À la fin du pont Samuel-De Champlain

Fermeture de 2 voies sur 3, samedi, de 5 h à 16 h

Note : les travaux initialement prévus dimanche, de 5 h à 16 h , ont été annulés en raison des prévisions météo défavorables. Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSLG)

A-13 | CHOMEDEY

Entre Laval et Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro)

Entre le boulevard Samson à Laval et la sortie 8 (boulevard Gouin, boulevard Henri-Bourassa), incluant le pont Louis-Bisson

Direction sud

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 19 h à samedi 5 h

De samedi 19 h à dimanche 9 h

Fermeture par défaut : la sortie 8 (boulevard Gouin, boulevard Henri-Bourassa)

Détour : continuer jusqu'à la sortie 6 pour voie de desserte A-40 ouest, rue Halpern, boulevard Henri-Bourassa et via rue Valiquette / boulevard Pitfield pour les usagers en direction du boulevard Gouin

ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Montréal

Direction nord

Fermeture de la sortie 5 (rue Sherbrooke ), de vendredi 22 h à samedi 7 h 30

Détour : via la sortie 7 (boulevard Wilfrid-Pelletier), boulevard Louis-H.-La Fontaine et A-25 sud

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Direction ouest

À la hauteur de la sortie 52 (boulevard Saint-Jean)

Fermeture complète, de vendredi 23 h à samedi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 21 h 30

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Fermeture de la sortie 3 (rue Guy), de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier), faire-demi-tour à la rue Panet, la R-136 ouest, la sortie 5 (A-10 est, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa), l'embranchement pour la rue Mansfield et le boulevard René-Lévesque

Direction ouest

Dans le tunnel Ville-Marie

Entre la sortie 5 (A-10 est, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Détour : dans la sortie (garder la droite), via les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest

Direction ouest

Dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture de la sortie 4 (avenue Atwater ), de samedi 23 h à dimanche 7 h

Détour : continuer jusqu'à l'échangeur Turcot, bretelle pour A-20 ouest et faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) / A-20 est

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

La bretelle pour A-25 nord

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval, Boisbriand

Dans les deux directions

Entre le boulevard Sainte-Rose et la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Gédéon-Ouimet

Circulation à contresens sur la chaussée nord (1 voie en sud et 2 voies en nord)

De vendredi 21 h 30 à samedi 4 h 30

De samedi 21 h 30 à dimanche 4 h 30

Note : en direction sud, fermeture de la première voie à 21 h. En direction nord, fermeture d'une voie sur 3 à partir de 20 h 30 (pour installer le contresens)

Fermeture par défaut : à 21 h, la bretelle menant de la R-344 (chemin de la Grande-Côte) à l'A-15 sud. Détour via la voie d'accès pour le boulevard Curé-Boivin, la bretelle pour l'A-15 nord, la sortie 20 (A-640), la bretelle pour le boulevard du Faubourg (tourner à gauche au feu de circulation) et la bretelle pour l'A-15 sud

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Les Cèdres

Direction est

À la hauteur de l'entrée de la R-338 (au km 10)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 5 h

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Direction ouest

Entre l'entrée de la R-236 (au km 22) et la sortie 13 (A-530), incluant le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture complète

De vendredi 20 h à samedi 6 h

De samedi 20 h à dimanche 6 h

Détour : via la sortie 22 (R-236, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois), le boulevard de l'Énergie, la R-236 nord, la R-132 ouest et le boulevard Pie-XII sud

Camions : via la sortie 22 (R-236, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois), le boulevard de l'Énergie, le chemin Saint-Louis, la rue du Pont et le boulevard Pie-XII nord

A-530

Salaberry-de-Valleyfield

Direction EST

À la hauteur de la sortie 12 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, Montréal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Chambly, Carignan

Direction ouest

Entre l'A-35 et le chemin du Coteau-de-Trèfle nord

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 7 h

A-20 | JEAN-LESAGE

Entre Saint-Mathieu-de-Beloeil et Mont-Saint-Hilaire

Dans les deux directions

Entre les sorties 109 (Beloeil / rue Saint-Jean-Baptiste / Saint-Mathieu-de-Beloeil) et 113 (Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu), incluant le pont Arthur-Branchaud

Circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest (1 voie par direction), de vendredi 22 h à samedi 7 h

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de la rue Saint-Jean-Baptiste à l'A-20 est

à l'A-20 est La sortie 112 ( Beloeil , rue Richelieu / Saint-Marc-sur-Richelieu ) et la bretelle menant de la rue Serge-Pépin à l'A-20 est

) et la bretelle menant de la rue Serge-Pépin à l'A-20 est La sortie 113 ( Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu ) et la bretelle menant de la rue Brunet à l'A-20 est

Entre Mont-Saint-Hilaire et Saint-Mathieu de Beloeil

Dans les deux directions

Entre les sorties 115 (Grande-Allée) et 109 (Beloeil / rue Saint-Jean-Baptiste / Saint-Mathieu-de-Beloeil)

Circulation à contresens sur la chaussée en direction est (1 voie par direction), de samedi 21 h à dimanche 7 h

Fermetures par défaut :

Les sorties 113 ( Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu ) et 112 ( Beloeil , rue Richelieu / Saint-Marc-sur-Richelieu )

) et 112 ( ) Les bretelles menant de la R-133 à l'A-20 ouest et de la rue de l'Industrie à l'A-20 ouest

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600, Pour toute autre demande, composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/