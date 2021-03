Communiqué En Bref du 29 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-112

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert

Sur le pont Victoria

Direction Saint-Lambert (EST)

Fermeture du pont en direction est, lundi de 19 h à mardi 5 h

Détour : via le chemin des Moulins, A-10 EST et pont Samuel-De Champlain



Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN)

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie)

à l'A-15 SUD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136 EST (A-720), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques et avenue Atwater sud

Camions : sur la rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie)

à l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136 EST (A-720), sortie 3 (rue Guy), vers le boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour la R-136 OUEST

La bretelle menant de l'A-20 EST

à l'A-15 NORD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136 EST (A-720), sortie 3 (rue Guy) vers le boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour la R-136 OUEST

La bretelle menant de l'A-20 EST

à l'A-15 SUD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136 EST (A-720), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques et avenue Atwater sud

Camions : continuer rue Saint-Jacques jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure)

La bretelle menant de la R-136 OUEST (A-720)

à l'A-15 SUD (vers pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture par défaut, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon), A-20 EST et bretelle pour A-15 SUD

Détour, rue Saint-Jacques / boulevard Pullman : à la sortie 65, via rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Pullman

AVENUE GIROUARD

Montréal

L'entrée de l'avenue pour A-15 SUD (Décarie)

Fermeture par défaut, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-Saint-Luc, A-15 SUD et suivre le détour de la bretelle pour A-15 SUD

Camions : sur la rue Sherbrooke, en direction ouest via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte-Saint-Luc ou en direction est, via l'entrée pour A-15 NORD, faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 SUD

ÎLE DE MONTRÉAL

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans le tunnel Ville-Marie

Entre la sortie 3 (rue Guy) et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque et rue de la Cathédrale

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600, Pour toute autre demande, composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca