Communiqué En bref du 26 août : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval, Boisbriand

Dans les deux directions

Sur le pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles

Circulation à contresens sur la chaussée sud, 1 voie en direction nord et 2 voies en direction sud, de vendredi 23 h à lundi 4 h 30

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements

Fermetures par défaut : en direction nord

À Laval , l'entrée du boulevard Sainte-Rose à compter de 21 h 30. Détour en direction ouest, via l'entrée A-15 sud et demi-tour à la sortie 10 ( A-440 ) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud

, l'entrée du boulevard à compter de 21 h 30. Détour en direction ouest, via l'entrée A-15 sud et demi-tour à la sortie 10 ( ) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud À Boisbriand , la sortie 19 (R-344, chemin de la Grande-Côte, Rosemère). Détour via la sortie 20 (A-640), embranchement pour boulevard du Faubourg et A-15 sud

Note : en direction sud, fermeture de la première voie à 21 h 30, vendredi. Aussi, limite de vitesse réduite à 50Km/h.

Facultatif : les usagers peuvent privilégier les autoroutes 13 nord et 640 est.

A-25 | TUNNEL

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée de l'Île Charron, incluant le tunnel Louis--Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (4,25 m et plus) : sur la rue Hochelaga, via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX.

Note : canalisation de l'entrée de l'avenue Souligny Est vers la sortie 3 pour rue Notre-Dame. L'entrée des rues Tellier et des Futailles déjà fermée (longue durée).

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal (arr. Saint-Laurent), Ville Mont-Royal

Direction est

Entre la sortie 65 (A-520 ouest, chemin de la Côte-de-Liesse) et l'échangeur des Laurentides

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à dimanche 10 h

Détours :

Principal : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie) jusqu'à l'entrée du boulevard Saint-Laurent

: via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie) jusqu'à l'entrée du boulevard A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie

: via boulevard Décarie A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest

Fermetures par défaut :

Les entrées du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est

Échangeur Décarie

La bretelle en provenance de la R-117 sud (boulevard Marcel-Laurin)

Détour : via A-15 sud, sortie 69 ( rue Jean-Talon ) et boulevard Décarie nord

Détour : via A-15 sud, sortie 69 ( ) et boulevard Décarie nord

La bretelle en en provenance de l'A-15 nord

Détour : via la bretelle pour R-117 nord, embranchement pour boulevard Décarie, rue Dion et avenue Sainte-Croix sud. Facultatif : en amont, via la sortie 69 ( rue Jean-Talon ), boulevard Décarie et chemin de la Côte-de-Liesse Est

Détour : via la bretelle pour R-117 nord, embranchement pour boulevard Décarie, rue Dion et avenue sud. : en amont, via la sortie 69 ( ), boulevard Décarie et chemin de la Côte-de-Liesse Est L'entrée de l'avenue Sainte-Croix

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

La bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l'A-20 est (centre-ville)

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard, demi-tour à 1re Avenue et boulevard Montréal-Toronto.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h, l'entrée de la rue Clément. Détour via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard et pour A-20 ouest / aéroport, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et entrée 1re Avenue pour A-20 ouest.

Fermeture de nuit : la bretelle menant de la R-138 est à l'A-20 ouest / aéroport

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour à partir de la sortie 2 (rue Clément)

R-344 | BOULEVARD ADOLPHE-CHAPLEAU

Bois-des-Filion

Dans les deux directions

Au niveau de la 51e Avenue

Fermeture complète, de vendredi 20 h à dimanche 17 h

Détour : via les boulevards De Gaulle et de Vignory et montée Gagnon.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-134

Entre Longueuil et Montréal (arr. Ville-Marie)

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction est / vers Montréal

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 4 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR R-132 / R-138 / PONT HONORÉ-MERCIER

Kahnawake

La bretelle menant du pont (R-138 ouest) à la R-132 est / La Prairie

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | BONAVENTURE

Montréal

Direction est / vers pont Samuel-De Champlain

La sortie 3 (rue Carrie-Derick)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 6 h

Fermeture par défaut : l'entrée menant à l'A-10 est, à la hauteur de la R-112. Détour : via l'entrée suivante (en provenance de la rue Carrie-Derick)

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'entrée de l'A-40 est

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Dimanche, de 1 h à 8 h

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est, A-520 est et A-40 est. En direction A--40 ouest et A-13 nord / Laval, faire demi-tour à rue Authier, voie de desserte et A-40 ouest. Pour les usagers en direction A-520 ouest, continuer sur la rue Hickmore et faire demi-tour à la rue Ness

Fermetures par défaut : à compter de 23 h (vendredi), 23 h 59 (samedi) et 22 h (dimanche)

L'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction ouest via 23 e Avenue

Avenue Les bretelles en provenance de l'A-520 est et ouest. Détour en direction ouest via les bretelles pour A-13 sud et A-520 est

La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest

Note : risque de congestion. Prévoyez vos déplacements

Direction sud

Entre la sortie 6 (A-40) et l'A-520

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Dimanche, de 1 h à 7 h

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour voie desserte A-40 est, sortie 65 vers l'A-520 ouest, sortie 4 vers A-13 sud

Fermetures par défaut : à compter de 23 h (vendredi et dimanche) et 23 h 59 (samedi), les entrées en provenance de l'A-40 est et ouest

La bretelle menant de l'A-520 est à l'A-13 sud. Voir détour principal

La bretelle menant de l'A-520 ouest à l'A-13 sud. Détour via avenue Ryan, 43e Avenue, rue Joseph-Dubreuil, 46e Avenue nord, chemin de la Côte-de-Liesse est, 32e Avenue et rues Louis-A.-Amos / Courval . Pour les usagers en provenance de l'avenue Ryan, demi-tour via chemin de la Côte-de-Liesse ouest et avenue Riddle

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal

La bretelle menant de l'A-15 nord à la R-117 nord / boulevard Marcel-Laurin

Fermeture de la bretelle, de samedi 22 h à dimanche 7 h

Détour : via la sortie pour le boulevard Décarie

La bretelle menant de l'A-15-nord à l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse)

Fermeture de la bretelle, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-40 ouest, la sortie 64 (boulevard Cavendish), rue Beaulac, boulevards Frederik-Philips et Cavendish

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction est

Entre la 1re Avenue et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard) à compter de 21 h. Détour : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 ouest.

Direction ouest

À la hauteur du pont d'étagement de la 1re Avenue

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la bretelle menant de la R-138 est à l'A-20 ouest. Détour via l'entrée de la 1re Avenue.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie d'Urfé, Beaconsfield

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée du chemin des Pns

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction ouest

Entre la sortie 44 (boulevard Morgan) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 22 h 30, l'entrée du boulevard Morgan

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : à compter de 21 h, l'entrée en provenance du boulevard Cavendish.

Ville-Mont-Royal, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction ouest

Sur la voie de desserte

Entre le chemin Devonshire et le boulevard Alexis-Nihon

Fermeture de la desserte, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via l'avenue Sainte-Croix, rue Dion, boulevards Décarie, Marcel-Laurin et Édouard-Laurin, rue Leduc et boulevard de la Côte-Vertu vers la voie de desserte (est ou ouest)

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète, de samedi 23 h 59 à dimanche midi

Détour : via boulevard René-Lévesque est et rue de la Cathédrale.

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure

Direction ouest

Les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est

Fermeture des entrées, de dimanche 22 h à lundi 5 h 30

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Direction ouest

La sortie 5 (A-10 est, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture de la sortie, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la sortie 4 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine, avenue Atwater et rue Saint-Jacques

R-138 / ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 2 (rue Clément) et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard et pour A-20 ouest / aéroport, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et entrée 1re Avenue pour A-20 ouest.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-25

Laval

Direction sud

À la hauteur de la pesée routière

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Terrebonne

Direction sud

Entre la sortie 23 (R-337, boulevard Moody, chemin Gascon) et l'entrée de l'Île Saint-Jean

Fermeture complète, de dimanche 21 h30 à lundi 4 h

Détour : via les chemins du Coteau et Gascon (R-337 sud), rues Saint-Louis et Chapleau et montée Masson. Camions : via les chemins du Coteau et Gascon, A-25 nord, bretelle pour A-640 ouest, sortie 28 pour R-335 sud, sortie 8 pour A-440 est et bretelle pour A-25 sud

Fermetures par défaut : les entrées du chemin Gascon, du boulevard des Seigneurs et du chemin du Coteau

Direction nord

La sortie 22-O (R-344 ouest, boulevard des Seigneurs ouest)

Fermeture de la sortie, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Note : de dimanche 21 h à lundi 6 h, circulation en contresens (1 voie par direction) sur la R-344 en direction est, entre l'entrée A-25 sud et le boulevard Moody

A-440 | JEAN-NOËL LAVOIE

Laval

Entre la montée Masson et la montée Saint-François

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 7 h

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

À la hauteur du boulevard Saint-Martin

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 5 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Salaberry-de-Valleyfield, Les Cèdres

Dans les deux directions

Sur le pont Serge-Marcil, enjambant le fleuve Saint-Laurent

Fermeture complète du pont :

De vendredi 20 h à samedi 6 h

De samedi 20 h à dimanche 6 h

De dimanche 20 h à lundi 6 h

Détour :

Direction est : via la sortie 9 ( R-338, Pointe-des-Cascades ), demi-tour pour A-30 ouest, sortie 5 pour A-20 ouest, continuer jusqu'à la sortie 14 ( R-201 ) pour le pont Monseigneur-Langlois et A-530 est.

Facultatif : en amont, les usagers peuvent prendre directement la sortie 5 pour A-20 ouest.

), demi-tour pour A-30 ouest, sortie 5 pour A-20 ouest, continuer jusqu'à la sortie 14 ( ) pour le pont Monseigneur-Langlois et A-530 est. Direction ouest : via la sortie 12 pour A-530 ouest, R-201 nord et A-20 est ou ouest.

Fermetures par défaut :

Direction est : l'entrée de la R-338 (chemin du Canal) pour l'A-30 est.

Direction ouest : l'entrée de la bretelle menant de l'A-530 est à l'A-30 ouest. Détour via la bretelle pour A-30 est, demi-tour à la sortie 17 (chemin du Canal) et suivre détour A-30 ouest.

Facultatif : en amont, les usagers peuvent prendre directement la sortie 5 pour boulevard Monseigneur-Langlois / R-201 nord.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 sur le pont Serge-Marcil (dans les deux directions), samedi et dimanche de 6 h à 20 h

Vaudreuil-Dorion

Direction est

À la hauteur de la sortie 5 (A-20)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 6 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Longueuil

Direction ouest

La sortie 90 (A-20 ouest, R-132, Varennes, La Prairie, pont Jacques-Cartier)

Fermeture de la sortie, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : demi-tour à la sortie 1 (rue de l'Île-Charron) / A-25 sud

Boucherville

Direction est

Entre la sortie 98 (A-30) et l'entrée de l'A-30 est

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

Détour : voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie 98 (A-30) et l'entrée de l'A-30 est

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h

A-30 | DE L'ACIER / VENDREDI À SAMEDI

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les deux directions

Entre les boulevards Kimber (km 71.5) et Cousineau (km 73)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction, de vendredi 21 h à samedi 8 h 30

Note : en direction ouest, fermeture de la voie de gauche à compter de 20 h.

Fermeture par défaut : en direction est, la sortie 73 (R-112, boulevard Cousineau, chemin de Chambly). Détour via la sortie 78 (boulevard Clairevue), A-30 ouest et sortie 76 (R-116) pour voie de desserte A-30 ouest / sortie boulevard des Promenades.

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Direction est

Entre le chemin de Chambly et la sortie 76 (R-116, boulevard des Promenades, Beloeil)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h 30

Fermetures par défaut :

L'entrée du chemin de Chambly . Détour en direction sud via boulevard Mountainview, R-112 nord, A-30 ouest et demi-tour à la sortie 69 ( Grande Allée ) et en direction nord via l'entrée pour A 30 ouest

. Détour en direction sud via boulevard Mountainview, R-112 nord, A-30 ouest et demi-tour à la sortie 69 ( ) et en direction nord via l'entrée pour A 30 ouest La sortie 76. Détour : demi-tour à la sortie 78 (boulevard Clairevue). Pour les usagers en direction du boulevard des Promenades, voir détour précédent

A-30 | DE L'ACIER / DIMANCHE À LUNDI

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les deux directions

Entre les boulevards Kimber et Cousineau (R-112)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Note : en direction ouest, fermeture de la voie de gauche à compter de 18 h 30.

Fermetures par défaut : en direction est

L'entrée du chemin de Chambly . Détour en direction sud via boulevard Mountainview, R-112 nord, A-30 ouest et demi-tour à la sortie 69 ( Grande Allée ) et en direction nord via l'entrée pour A 30 ouest

. Détour en direction sud via boulevard Mountainview, R-112 nord, A-30 ouest et demi-tour à la sortie 69 ( ) et en direction nord via l'entrée pour A 30 ouest La sortie 73 (boulevard Cousineau, chemin de Chambly ). Détour via la sortie 78 (boulevard Clairevue), A-30 ouest et sortie 76 (R-116) pour voie de desserte A-30 ouest.

Varennes

Direction est

Entre la R-229 et la montée de Picardie

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 6 h

Direction ouest

Entre la montée de Baronnie et la montée de Picardie

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

R-134 | BOULEVARD TASCHEREAU

Longueuil

Direction ouest

Entre la sortie pour le boulevard Curé-Poirier et le boulevard Jacques-Cartier ouest

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour: via les rues Saint-Thomas et Saint-Georges. Camions : via le boulevard Curé-Poirier ouest, rue La Salle et boulevards Nobert et Jacques-Cartier ouest

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

Ministère des Transports

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande, composer le 511