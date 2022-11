Communiqué En bref du 25 novembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

RAPPEL -Fermeture de 3 voies sur 6 dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ainsi, une seule voie est ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal jusqu'en novembre 2025. Les usagers de la route sont invités dès maintenant à opter pour un plan B au voiturage en solo, en adoptant notamment le transport collectif.

De plus, interdiction pour les camions d'utiliser la voie de droite de l'autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n° 6 (rue Beaubien / boulevard Yves-Prévost) et le tunnel Louis--Hippolyte-La Fontaine.

Cette nouvelle gestion des voies permet d'améliorer la sécurité et la circulation à la hauteur des entrées et des sorties de l'autoroute 25 jusqu'au tunnel, puisque les automobilistes pourront s'insérer dans une voie autoroutière sans camions. Conséquemment, il est prévu que cette mesure contribue à limiter la congestion sur le réseau municipal aux abords de l'autoroute.

Ponts de l'île de Montréal

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Montréal (arr. Montréal-Nord) et Laval

Dans les deux directions

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète du pont :

De vendredi 23 h à samedi 6 h / direction sud

Samedi, de 1 h à 6 h / direction nord

Détours :

Direction sud : boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa. Camions : via le boulevard de la Concorde ouest et le pont Médéric-Martin ( A-15 sud )

et Henri-Bourassa. : via le boulevard de la Concorde ouest et le pont Médéric-Martin ( ) Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et A-19 nord. Camions : via le boulevard Henri-Bourassa ouest et A-15 nord.

ÉCHANGEUR R-132 / R-138 / PONT HONORÉ-MERCIER

Kahnawake

La bretelle menant du pont à la R-138 ouest / Châteauguay

Fermeture de la bretelle, de samedi 20 h à dimanche 4 h

Détour : via la bretelle pour R-132 est / La Prairie et demi-tour au chemin Old Malone. Camions : poursuivre sur la R-132 est, bretelle pour A-730 sud et demi-tour à la sortie 2, via la montée Saint--Régis.

Île de Montréal

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-40

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Détour : pour A-40 est, via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est et A-520 est. En direction A-40 ouest et A-13 nord / Laval, demi-tour à rue Authier et voie de desserte. Pour les usagers en direction A-520 ouest, via la rue Hickmore et la montée de Liesse.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

L'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction ouest via 23 e Avenue

Avenue Les bretelles en provenance de l'A-520 est et ouest. Détour en direction ouest via les bretelles pour A-13 sud et A-520 est

La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest.

A-20 | DU SOUVENIR

Beaconsfield

Dans les deux directions

La sortie 48 (boulevard Saint-Charles)

Fermeture de la sortie, dimanche de 18 h 30 à 21 h 30

Note : arrêt du Train des Fêtes du CP à la gare ferroviaire de Beaconsfield.

Montréal

Direction est

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la R-138 est

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Direction est

Entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot

Fermeture de la voie multioccupants, de samedi 22 h 30 à dimanche 8 h.

Direction ouest

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture complète :

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 8 h

De dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la sortie 63, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture par défaut : à 22 h 30 (vendredi), 22 h (samedi et dimanche), la voie réservée pour les véhicules multioccupants.

A-25

Montréal

Direction nord

Dans l'échangeur Anjou

La bretelle pour A-40 ouest (Métropolitaine)

Fermeture de 1 voie sur 2, de samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction ouest

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Saint-Régis

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie, bretelle pour A-13 nord et demi-tour à la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa, boulevard Gouin), sortie 6 et voie de desserte A-40 ouest

Fermetures par défaut : à compter de 21 h

Les entrées de l'A-13 (nord et sud)

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René) et l'entrée du boulevard Langelier

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain)

Fermetures par défaut :

Les entrées des boulevards Bourget / du Golf et Ray-Lawson / Roi-René

/ du Golf et Ray-Lawson / Roi-René Les bretelles menant de l'A-40 ouest à l'A-25 nord et à l'A-25 sud

Dans l'échangeur Anjou : les bretelles menant de l'A-25 nord et de l'A-25 sud à l'A-40 ouest. Détour via la bretelle pour A-40 est, demi-tour au boulevard Roi-René et boulevard Métropolitain. Facultatif : en provenance A-25 sud, via la sortie 9 (rue Bombardier) et les boulevards Louis-H.-La Fontaine et Métropolitain.

A-520 | DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction ouest

Entre la sortie 2 (43e Avenue, 55e Avenue) et le rond-point Dorval

Fermeture complète :

De samedi 22 h 30 à dimanche 5 h

De dimanche 19 h 30 à lundi 5 h

Détour : via voie de desserte, avenue Calais, 55e Avenue sud, A-20 ouest et boulevard Montréal--Toronto. Pour l'aéroport, continuer sur la voie de desserte et rue Jacques-de-Lesseps

Fermetures par défaut :

L'entrée de la voie de desserte, à la hauteur de la 43 e Avenue. Voir détour principal

Avenue. Voir détour principal L'entrée du boulevard McMillan. Détour via les avenues Michel-Jasmin ou Marshall, 55 e Avenue sud et A-20 ouest

Avenue sud et A-20 ouest L'entrée du boulevard Roméo-Vachon. Détour via l'embranchement pour A-20 est et demi--tour à la sortie 58

Dans le rond-point Dorval , la bretelle en provenance du boulevard Bouchard. Voir détour principal.

R-138 / ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 2 (rue Clément) et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard et pour A-20 ouest / aéroport, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et entrée 1re Avenue pour A-20 ouest

Fermetures par défaut :

L'entrée de la rue Clément

Les bretelles menant à l'A-20 est (centre-ville) et ouest (aéroport).

BOULEVARD GAÉTAN-LABERGE

Montréal

Direction centre-ville

Entre l'A-15 et l'A-10 (Bonaventure)

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via l'A-15 sud, sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord, Île des Sœurs), demi-tour au rond--point Alexander-Graham-Bell et A-10 ouest.

Laval

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval

Direction nord

Entre la sortie 16 (boulevard Sainte-Rose) et l'entrée suivante

Fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée du boulevard Sainte-Rose. Détour en direction ouest, via A-15 sud et demi-tour à la sortie 14-N (boulevard du Curé-Labelle) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud.

Direction nord

Entre la sortie 8 (boulevard Saint-Martin) et l'entrée de l'A-440

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte

Fermetures par défaut :

À 21 h, l'entrée de la voie de desserte, à la hauteur du boulevard du Souvenir

La sortie 10 (A-440, boulevard Le Carrefour).

R-335

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard des Laurentides et l'avenue des Perron

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 4 h (sud) et 5 h (nord)

Détours :

En direction nord, via l'avenue des Perron et le boulevard des Laurentides. Pour les camions , via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides

, via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides En direction sud, via les boulevards des Mille-Îles et des Laurentides et l'avenue des Perron. Pour les usagers à l'est de la R-335, détour via les boulevards des Mille-Îles, la montée Saint-François et l'avenue des Perron. Pour les camions, en provenance de l'ouest de la R-335, détour via l'A-440 est et le R-335 sud. En provenance de l'est de la R-335, via la R--335 nord, demi-tour à la sortie pour l'A-640, boulevard des Laurentides et suivre le détour précédent.

Lanaudière

A-640

Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction est

L'entrée de la montée des Pionniers

Fermeture de l'entrée, de dimanche 21 h à lundi 4 h

Détour : via la montée des Pionniers, chemin des Quarante-Arpents, bretelle pour A-640 ouest et demi-tour à la sortie suivante, via la montée Dumais

Note : circulation en alternance sur la montée des Pionniers, entre la rue Yves-Blais et le chemin des Quarante-Arpents.

Direction ouest

Entre la sortie 50 (montée des Pionniers) et l'entrée suivante

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h.

Ouest de la Montérégie

A-15

Candiac, La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre les boulevards Taschereau et Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 19 h à lundi 5 h 30

Fermetures par défaut : à compter de 18 h 30

La voie de desserte, entre l'avenue Papineau et le boulevard Salaberry. Détour via l'avenue Papineau et les boulevards Taschereau , Matte et Marie-Victorin

, Matte et Marie-Victorin L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin.

. Détour via les boulevards , Matte et Marie--Victorin. Les sorties 46 ( rue Salaberry ) et 47 ( rue Saint-Henri ). Détour via la sortie 52 ( boulevard Rome ) et les boulevards Marie-Victorin, Rome et Taschereau

) et 47 ( ). Détour via la sortie 52 ( ) et les boulevards Marie-Victorin, et L'entrée de la rue Salaberry. Détour via le boulevards Saint-José, Taschereau , Matte et Marie-Victorin

, Matte et Marie-Victorin L'entrée de la rue Saint-Henri. Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin. Circulation locale à partie de la jonction des rues Saint-Henri et Saint--Laurent .

Est de la Montérégie

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Carignan, Brossard

Direction ouest

Entre la rivière L'Acadie et l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h.

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction ouest

La sortie pour la pesée routière

Fermeture de la sortie, de dimanche 22 h à lundi 5 h.

Sainte-Julie

Direction ouest

L'entrée du boulevard Armand-Frappier

Fermeture de l'entrée, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via l'entrée suivante.

A-30 | DE L'ACIER

Brossard, Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les deux directions

Entre l'A-10 et Grande-Allée

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction est

Entre la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier) et la montée des Promenades

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Direction ouest

La sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier)

Fermeture de la sortie, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : demi-tour à la sortie suivante.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

