Communiqué En bref du 25 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette fin de semaine

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et cette fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée de la rue de l'Île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Détour : via rue De Boucherville, rue Hochelaga ouest, rue Dickson sud, rue Notre-Dame ouest, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier et R-132 en direction est (vers Varennes) ou ouest (vers La Prairie). Camions de 4,25 m et plus, via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest, boulevard Pie-IX et suivre détour principal à la rue Notre-Dame

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 30, l'entrée de la rue Sherbrooke. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga

Entraves de longue durée : à compter de lundi 5 h et jusqu'à la fin de 2022 :

Fermeture partielle d'une voie sur trois sur l'A-25 en direction sud, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

et l'île Charron, Déviation de la circulation au niveau de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction sud. À noter que les usagers devront garder la gauche pour emprunter la bretelle plutôt que la droite

Note : la vitesse sera réduite dans le secteur des travaux. Les usagers sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celles des travailleurs.

Pour consulter la page Web du projet.

Rappel : plusieurs entraves de longue durée sont en vigueur dans les secteurs de l'autoroute 25, du tunnel et de l'avenue Souligny jusqu'à la fin de 2022. Consultez la section « chantier » du site Web du projet.

Mesures d'atténuation en transport collectif : de nombreuses mesures ont été mises en place afin de faciliter les déplacements des citoyens durant la réfection majeure du tunnel. Consultez la section « Info citoyens » du site Web du projet.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction est

La bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré Mercier

Fermeture de la bretelle, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : continuer A-20 est et demi-tour à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Fermetures par défaut :

L'entrée de la 1 re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 ouest. Détour via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65

Avenue / boulevard Montréal- pour la R-138 ouest. Détour via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65 À 23 h, fermeture d'une voie sur 3, entre la sortie 62 (1re Avenue) et l'échangeur Saint-Pierre

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Dans les deux directions

Entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame et rue Dickson

À PRÉVOIR

Dans l'échangeur Saint-Pierre , fermeture d'une voie sur 2 de la bretelle menant de l'A-20 en direction ouest à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier , de dimanche 23 h jusqu'au vendredi 1er avril à 5 h

, fermeture d'une voie sur 2 de la bretelle menant de l'A-20 en direction ouest à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- , de dimanche 23 h jusqu'au vendredi 1er avril à 5 h Fermeture d'une voie sur deux dans la sortie 6 (rue Berri) de la R-136 en direction est (à la fin du tunnel Ville-Marie ), de lundi 5 h jusqu'au début de décembre 2022

Note : travaux d'aménagement de la Place des Montréalaises, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Fermeture du pont Victoria (R-112) dans les deux directions, du lundi 28 mars au dimanche 3 avril entre 9 h et 15 h

Note : travaux sous la responsabilité du CN. Détour via les autres ponts.

Rappel : des travaux déjà en cours occasionnent la fermeture de la voie amont (du côté du pont Samuel-De Champlain) jusqu'au mois de septembre. La circulation sur la voie unique, tous les jours de la semaine selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de 5 h à 13 h 30 et en direction de la Rive-Sud, de 13 h 30 à 5 h le lendemain.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Montréal (arr. Montréal-Nord) et Laval

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture complète du pont :

De samedi 23 h à dimanche 7 h / direction sud

Dimanche, de 1 h à 8 h / direction nord

Détours :

En direction sud, via boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa.

boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards et Henri-Bourassa. En direction nord, via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et boulevard Saint-Martin

ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Montréal

Direction sud

Entre la rue De Salaberry et le boulevard Henri-Bourassa

Fermeture de 2 voies sur 4, de dimanche 21 h à lundi 4 h

A-520 | DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction est

Fermeture de la sortie 4 (A-13, Lachine , Laval , montée de Liesse), de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 5 (rue Hickmore), les rues Merizzi, Hickmore / McArthur et Ness et chemin de la Côte-de-Liesse ouest

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure. Détour pour rue Notre-Dame en direction ouest via les rues Peel et Saint-Jacques

Direction ouest

La sortie 5 (A-10 est, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Détour : via la sortie 4 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine, avenue Atwater, rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa

Fermeture par défaut : à 23 h 30, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert)

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, faire demi-tour à rue Saint-Hubert)

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois

Direction est

Entre l'entrée de l'A-530 ouest et la sortie 17 (chemin du Canal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 6 h

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Dans les deux directions

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 20 h à samedi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Longueuil

Direction ouest

À la hauteur du boulevard de Mortagne (km 92)

Fermeture de 2 voies, sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermetures par défaut :

L'entrée du boulevard de Mortagne sud. Détour via l'entrée pour A-20 est et faire demi-tour à la sortie 95 ( boulevard de Montarville )

) L'entrée de la rue Jean-Neveu. Détour via rue Jean-Neveu et boulevard de Mortagne nord ou via rue de Lauzon, boulevard Industriel, boulevard de Mortagne sud et rue Ampère

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

