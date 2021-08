Communiqué En bref du 25 août : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture de 1 voie sur 3, de mercredi 19 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin pour A-13 nord / Laval. Détour : via les boulevards Gouin et Pitfield sud, A-13 sud, sortie 6 pour voie de desserte A-40 est et bretelle pour A-13 nord

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction nord

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Laval et Montréal (arr. Montréal-Nord)

Direction sud

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 4 h

Détour : via boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Direction ouest / vers la Rive-Sud

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Note : travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTQ

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Montréal

Dans les deux directions

À la hauteur du pont d'étagement de la rue Hickmore

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Hickmore pour A-13 nord. Détour en direction est via montée de Liesse / chemin de la Côte-de-Liesse ouest et en direction ouest via 23e Avenue / chemin de la Côte-de-Liesse est

ÉCHANGEUR A-13 / A-520

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest

Fermeture complète, de mercredi 20 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la sortie 6 (A-40) pour voie de desserte A-40 est et A-520 ouest

Les bretelles menant de l'A-520 est et ouest à l'A-13 nord / Laval

Fermeture complète, de mercredi 20 h 30 à jeudi 5 h

Détour : en direction ouest, demi-tour dans les bretelles pour A-13 sud et pour A-520 est, continuer jusqu'au rond-point, demi-tour à rue Authier et voie de desserte A-40 ouest

A-13 | CHOMEDEY

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-40 est

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : dans la sortie 6, via l'embranchement pour voie de desserte A-40 ouest, demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte est

Fermeture par défaut : à compter de 22 h 30, la bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-13 sud. Détour : continuer voie de desserte jusqu'à la sortie boulevard Hymus / Alfred-Nobel

Note : en direction nord, fermeture de 1 voie sur 3

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

Montréal

La bretelle menant de l'A-13 sud (sortie 6) à l'A-40 est

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h 30

Détour : via l'embranchement pour voie de desserte A-40 ouest, demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte est

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 5 h 30 jusqu'au 17 septembre , en tout temps

Note : remplacement des glissières de sécurité

A-15

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard de l'Île-des-Sœurs, A-10 ouest (Bonaventure), demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) et A-10 est

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-15 | DÉCARIE

Montréal

Direction nord

Entre l'échangeur Turcot et le pont d'étagement de la rue Sherbrooke

Fermeture de 1 voie sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut :

Dans l' échangeur Turcot , la bretelle menant de l'A-20 est à l'A-15 nord. Détour via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 62 ( boulevard De La Vérendrye )

, la bretelle menant de l'A-20 est à l'A-15 nord. Détour via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 62 ( ) La sortie 64 (rue Sherbrooke ). Détour via la sortie 66 pour chemin de la Côte- Saint-Luc , rue de Terrebonne et avenue Girouard

A-25

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via voie de desserte (rue De Boucherville)

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture complète de la desserte, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à compter de 21 h, l'entrée en provenance du boulevard Cavendish

Autre : à compter de 20 h, l'accès de la voie de desserte ouest pour boulevard de la Côte-Vertu ouest. Détour via les boulevards Poirier, Thimens et Cavendish, rue Griffith, rue Migneron, chemin de la Côte-de-Liesse ouest et montée de Liesse nord

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal (arr. Saint-Laurent) et Ville de Mont-Royal

Direction est

Entre la sortie 65 (A-520 ouest, chemin de la Côte-de-Liesse) et l'échangeur Décarie

Fermeture complète, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) jusqu'à l'entrée avenue Sainte-Croix. Pour les usagers en direction A-15 sud (Décarie), via le boulevard Décarie

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu

La bretelle en provenance de A-520 est / chemin de la Côte-de-Liesse

Note : les bretelles en provenance du boulevard Marcel-Laurin (R-117 sud) et A-15 nord (Décarie) demeurent ouvertes

A-40 | MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 71 (boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis) et l'entrée du boulevard Saint-Michel

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30, les entrées de la bretelle A-15 sud (des Laurentides), des boulevards de l'Acadie / Saint-Laurent et de la rue Saint-Hubert

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, faire demi-tour à rue Saint-Hubert)

R-138

Montréal

Direction est

Après le pont Honoré-Mercier

Fermeture de la sortie 1 (rue Airlie), de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via la sortie 2 pour rue Clément, avenue Lafleur, rue Wanklyn, boulevard Newman et avenue Labatt

Direction ouest

Fermeture de l'entrée de la rue Airlie, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Newman, avenue Dollard, rue Elmslie / avenue Lafleur et rue Clément

LAVAL

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction ouest

Entre la sortie 30 (boulevard Pie-IX, Montréal, R-125 sud) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 22 h à jeudi 5 h 30

Détour : voie de desserte

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | DES LAURENTIDES

Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont

Direction nord

Entre la sortie 57 (R-117, Sainte-Anne-des-Lacs) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 6 h

Détour : via la sortie

A-25

Terrebonne

Dans une direction à la fois

Entre le boulevard Moody (R-337) et la montée Masson (R-125)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

ÉCHANGEUR A-25 / A-640

Terrebonne, Mascouche

La bretelle menant de l'A-640 est (sortie 42-S) à l'A-25 sud / R-125 / montée Masson / Montréal

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via les bretelles de l'échangeur pour A-25 nord, pour A-640 ouest et pour A-25 sud

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Dans les deux directions

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard Brien (km 100)

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De mercredi 22 h à jeudi 4 h / direction ouest

De mercredi 23 h à jeudi 6 h / direction est

Sur la voie de desserte

Direction ouest

À la sortie pour boulevard Brien nord

Fermeture complète de la desserte, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via les boulevards Brien, de L'Assomption et de La Rochelle

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Brien nord

A-50

Mirabel

Direction est

Entre la sortie 288 (boulevard Henri-Fabre) et l'A-15

Fermeture complète, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Henri-Fabre, entrée pour A-50 ouest, sortie 279 (Mirabel, Saint-Colomban) pour chemin Saint-Simon et R-158 est

Fermetures par défaut :

L'entrée du boulevard Henri-Fabre pour A-50 est

La bretelle menant de l'A-15 sud (sortie 35) à l'A-50 est. Détour via A-15 sud et demi-tour à la sortie 31 ( Sainte-Monique , Saint-Janvier ) via rue Charles

A-640

Deux-Montagnes, Saint-Eustache

Dans les deux directions

Entre les km 9 et 13

Circulation à contresens sur la chaussée est (1 voie par direction), de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Note : en direction est, fermeture de la première voie à compter de 19 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Arthur-Sauvé pour A-640 ouest. Détour via A-640 est et demi-tour à la sortie 14 (25e Avenue)

A-640

Terrebonne, Mascouche

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 38 (R-337, chemin Gascon, chemin des Anglais)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction), de mercredi 20 h à jeudi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / A-30

Brossard

Sur la voie de desserte de l'A-30 (de l'Acier)

Direction est

À la sortie pour A-10 ouest

Fermeture complète de la desserte, de mercredi 19 h à jeudi 5 h

Détour : via voie de desserte A-10 ouest, sortie pour boulevard Chevrier, Grande-Allée et A-30 est. Pour les camions, via les boulevards Lapinière et Taschereau est (R-134), avenue Auguste et Grande-Allée

Fermeture par défaut : à compter de 18 h 30, la bretelle menant de l'A-10 ouest à l'A-30 est / Sorel-Tracy

A-15 (R-132)

La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre la rue Saint-Henri (sortie 47) et le boulevard Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h 30

Fermetures par défaut : la sortie 50 (boulevard Matte). Détour via la sortie 52 (boulevard de Rome) et boulevard Marie-Victorin ouest

R-132 (A-15) | RENÉ-LÉVESQUE

Boucherville

Direction est

Entre la sortie 53 (A-10 est, Sherbrooke, pont S-De Champlain, Montréal) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Marie-Victorin

Note : déconstruction du pont Champlain, travaux sous la responsabilité de Nouvel horizon Saint-Laurent (NHSL)

R-132 (A-20) | RENÉ-LÉVESQUE

Saint-Lambert

Direction ouest

Entre les km 80 et 78, avant le pont Victoria

Fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut : à 22 h 30

La sortie 79 ( avenue Notre-Dame ) : détour via la sortie 76 ( boulevard Simard ) et R-132 est

) : détour via la sortie 76 ( ) et R-132 est L'entrée de l'avenue Notre-Dame . Détour via R-132 est, sortie 82 ( R-134, pont Jacques-Cartier ), demi-tour à la sortie rue Saint-Charles et R-132 ouest

. Détour via R-132 est, sortie 82 ( ), demi-tour à la sortie rue et R-132 ouest Les sorties 78-O (pont Victoria , Montréal) et 78-E (R-112 est, boulevard Laurier ). Détour via la sortie 76 (boulevard Simard), R-132 est et sortie 78 (R-112 est, boulevard Laurier ). Pour les usagers en direction de Montréal, sur la R-112 est, via rue Osborne, avenue Macaulay, rue Prince-Arthur et R-112 ouest / pont Victoria

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Longueuil

Direction ouest

Fermeture de la sortie 91 (boulevard Industriel, rue Métropole), de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

Détour : continuer A-25 nord, demi-tour à la sortie 1 (rue de l'Île-Charron) et A-25 sud / A-20 est

Autres fermetures

L'entrée des rues Jean-Neveu et De Lauzon. Détour en direction ouest, via rue Jean-Neveu, boulevard de Mortagne nord et rue Ampère et en direction est, via les boulevards Industriel et de Mortagne sud et rue Ampère

L'entrée du boulevard de Mortagne sud. Détour via A-20 est, sortie 93 pour rue Nobel, rue Volta, boulevard de Mortagne nord et rue Ampère

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction ouest

Entre l'A-30 et le boulevard de Montarville

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

A-25

Longueuil

Direction sud

Fermeture de la sortie 1 (rue de l'Île-Charron), de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : continuer A-25 sud / A-20 est et demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne)

A-30 | DE L'ACIER

La Prairie

Direction est

À la hauteur de la sortie 65 (boulevard Matte)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

A-30 | DE L'ACIER

Brossard, Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Direction est

Entre l'A-10 et le pont d'étagement de Grande-Allée

Fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 19 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 69 (Grande-Allée). Détour : continuer jusqu'à la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier), bretelle pour R-116 ouest, voie de desserte et A-30 ouest / sortie 69

A-30 | DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville

Dans les deux directions

Entre les km 82 et 79

Circulation à contresens sur la chaussée est (1 voie par direction), de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut : à compter de 19 h 30, en direction ouest

La sortie 80 ( montée Montarville, boulevard de Montarville ). Détour via la sortie 78 ( boulevard Clairevue ) et A-30 est

). Détour via la sortie 78 ( ) et A-30 est L'entrée montée Montarville / boulevard de Montarville. Détour : en direction ouest, continuer sur le boulevard de Montarville jusqu'à A-20 est et sortie 98 pour A-30 ouest et en direction est, via A-30 est et faire demi-tour à la sortie 83 (A-20), dans les bretelles de l'échangeur

R-132

Boucherville

Direction est

Fermeture de la sortie 18 (boulevard de Montarville), de mercredi 19 h à jeudi 5 h 30

Détour : via la sortie pour rue de Montbrun et boulevard du Fort-Saint-Louis (et via rue Thomas-Pépin pour boulevard de Montarville sud)

Autre : l'entrée du boulevard de Montarville pour R-132 est. Détour en direction sud via R-132 ouest et sortie 17 (boulevard Marie-Victorin) et en direction nord via rue de Jumonville, rue de Brouage, rue Thomas-Pépin et boulevard du Fort-Saint-Louis

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande, composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/