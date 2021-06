Communiqué En bref du 24 juin : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture de 1 voie sur 3, de jeudi 20 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin pour A-13 nord. Détour : via boulevard Gouin, A-13 sud, sortie 6 pour A-40 est, sortie 64 pour boulevard Cavendish, voie de desserte et A-40 ouest / sortie 60 pour A-13 nord / Laval. Pour les camions, détour à partir de la rue Thimens

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | DU SOUVENIR

Pointe-Claire, Dorval

Direction est

Dans la sortie 53 (boulevard des Sources)

Fermeture de l'embranchement pour le boulevard des Sources nord, de jeudi 23 h 59 jusqu'au début de l' automne 2021

Détour : via avenue Lakebreeze, chemin du Bord-de-l'Eau, boulevard des Sources, chemin Herron, avenue Dumont, boulevard Fénelon et A-20 ouest / sortie 53

Camions : interdit de prendre la sortie, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue)

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction est

Entre la sortie pour A-13 sud et l'entrée suivante

Fermeture complète de la desserte, de jeudi 23 h 59 à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-13 sud, faire demi-tour à la sortie 3-E (A-520 est) et A-13 nord

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-13 nord / Laval

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-10 / A-30

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction est

À la hauteur de l'A-30

Fermeture de 2 voies sur 4, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

A-30 | DE L'ACIER

Brossard

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Dans l'échangeur A-10

Fermeture complète, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-10 ouest, faire demi-tour à la sortie 8 (boulevard Taschereau, R-134) et A-10 est

Fermetures par défaut : les bretelles menant de l'A-30 ouest à l'A-10 est (vers Sherbrooke) et de l'A-10 ouest à l'A-30 ouest

ÉCHANGEUR A-30 / R-116

A-30 | DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie pour R-116 est et l'entrée du chemin de Chambly

Fermeture complète, de jeudi 19 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via R-116 est, boulevard Seigneurial, montée Sabourin et boulevard des Promenades

Camions : sur la R-116 est, via R-229 (rue Bernard-Pilon), boulevard Cartier, rue Hertel, R-116 ouest, continuer jusqu'à la sortie 2 (boulevard Édouard), faire demi-tour, R-116 est et dans la sortie 8 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, boulevard des Promenades), via l'embranchement pour boulevard des Promenades. À privilégier : en amont, prendre directement la bretelle pour R-116 ouest

Fermetures par défaut : à compter de 19 h

La bretelle menant de la voie de desserte est et de la R-116 ouest à l'A-30 ouest. Détour via R-116 ouest, faire demi-tour à la sortie 4 ( boulevard Cousineau ), R-116 est, sortie 9 pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 78 ( boulevard Clairevue )

), R-116 est, sortie 9 pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 78 ( ) Sur la R-116 est, dans la sortie 8 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, boulevard des Promenades), l'embranchement pour A-30 ouest. Détour via la sortie pour boulevard des Promenades, montée Sabourin et A-30 est / sortie 78

