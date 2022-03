Communiqué En bref du 21 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans les deux directions

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3, de lundi 22 h (sud) et 21 h 30 (nord) à mardi 5 h

R-335

Entre Laval et Montréal

Direction sud

Sur le pont Viau, enjambant la rivière des Praires

Fermeture de 1 voie sur 3, de lundi 20 h à mardi 5 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Montréal

Direction nord

Entre la sortie 3 (rue Notre-Dame, rue Hochelaga) et l'entrée de la rue Sherbrooke est

Fermeture complète, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : dans la sortie, via les rues Curatteau et de Boucherville

Fermeture par défaut : à 21 h 30, l'entrée des rues Notre-Dame est et Curatteau. Faire le détour précédent.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut :

Les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale

et de la Cathédrale À 22 h 45, l'entrée du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure

Direction ouest

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Camions : via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert)

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-30 ouest

Fermeture complète, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour : via les bretelles A-20 est pour A-30 est, A-30 est pour A-20 ouest et A-20 ouest pour A-30 ouest, dans l'échangeur

Note : fermeture d'une voie sur 2 sur l'A-30 ouest, sous le viaduc de la rue Eiffel

A-20 | JEAN-LESAGE

Sainte-Julie

Direction est

Les entrées (est et ouest) en provenance de la rue Nobel

Fermeture des entrées, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la rue Nobel en direction est, la R-229 (rue Bernard-Pilon) et l'entrée pour A-20 est

A-20 | JEAN-LESAGE

Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil

Direction est

Entre le chemin du Fer-à-Cheval et la R-229 (rue Bernard-Plion)

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 21 h à mardi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

