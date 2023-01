Communiqué En bref du 20 janvier : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ATTENTION : des travaux mobiles de soufflage et de transport de neige auront lieu durant la fin de semaine sur plusieurs tronçons des routes et autoroutes de la grande région de Montréal. Aussi, les entraves de courte durée prévues pour la nuit de dimanche à lundi ont été annulées pour viabilité hivernale et météo défavorable.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé, Kirkland

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de samedi 3 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-40

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

Détour : pour A-40 est, via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est et A-520 est. En direction A-40 ouest et A-13 nord / Laval, demi-tour à rue Authier et voie de desserte. Pour les usagers en direction A-520 ouest, via la rue Hickmore et la montée de Liesse.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h



L'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction ouest via 23 e Avenue

Avenue

Les bretelles en provenance de l'A-520 est et ouest. Détour en direction ouest via les bretelles pour A-13 sud et A-520 est



La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal.

Pour information :

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

