Communiqué En Bref du 19 juin : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

SECTION LONGUE DURÉE / FERMETURES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements

PONT JACQUES-CARTIER

R-134

Entre Longueuil et Montréal (arr. Ville-Marie)

Sur le pont Jacques-Cartier

Dans les DEUX directions

Une SEULE voie de disponible dans chaque direction, de vendredi 20 h à lundi midi

Fermetures par défaut :

L'entrée des rues Sainte-Hélène et Saint-Laurent .

Détour : en direction est, via Place Charles-Le Moyne, R-134 EST, R-132 OUEST, faire demi-tour à la sortie 79 (rue Notre-Dame) et R-132 EST et en direction ouest, via le boulevard La Fayette

Sur le pont en direction de Montréal, la sortie et l'entrée du parc Jean-Drapeau

Détours : pour la sortie , continuer (garder la droite), prendre la sortie Centre-ville et faire demi-tour via boulevard De Maisonneuve. Et pour l' entrée , via l'accès au pont vers la Rive-Sud, bretelle pour boulevard Taschereau / R-134 OUEST et faire demi-tour au boulevard Curé-Poirier

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-20 EST

à la R-136 / A-720 EST (centre-ville)

Montréal

Fermeture complète, de jeudi 21 h à lundi 5 h, déjà en cours

Détours :

Vendredi de 5 h à 21 h : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater , rue Saint-Jacques , rue de la Cathédrale et A- 720 EST / tunnel. Pour les camions : continuer sur le pont Samuel-De Champlain , faire demi-tour à la R-132 (sortie 6) à Brossard , reprendre le pont et sortie 58 pour A-10 OUEST (Bonaventure). Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne, sur le boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, Wellington , Peel et Saint-Antoine Ouest

: via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue , rue , rue de la Cathédrale et A- / tunnel. Pour les : continuer sur le pont , faire demi-tour à la R-132 (sortie 6) à , reprendre le pont et sortie 58 pour A-10 OUEST (Bonaventure). Pour l'avenue et les rues Guy et de la Montagne, sur le boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, , Peel et Saint-Antoine Ouest À compter de vendredi 21 h : suivre les détours de la fermeture de l'A-20 EST à la sortie 63 (R-138, pont Honoré- Mercier ) ci-dessous

AUTOROUTE 20 ET ÉCHANGEUR TURCOT

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST / vers le centre-ville

Entre la sortie 63 (R-138 OUEST, pont Honoré-Mercier) et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de vendredi 21 h à lundi 5 h

Détour principal : via la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R-138 EST, bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, sortie 4 pour l'A-520 EST jusqu'au rond-point (et via A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie, A-15 SUD (et sortie 64 vers rue Sherbrooke pour les usagers en direction du CUSM) et bretelle pour la R-136 / A-720 EST vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Sœurs ou le pont Samuel-De Champlain

Réseau municipal : via la R-138 OUEST, sortie 2 pour rue Clément, avenue Lafleur, avenue Dollard et rue Notre-Dame Ouest

Itinéraires facultatifs : sur l'A-20 EST, en amont de la fermeture principale :

Réseau autoroutier : directement via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal

: directement via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal Réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest

Fermetures par défaut :

Échangeur Saint-Pierre : la bretelle menant de la R- 138 EST (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 EST

Détour : voir ceux de la fermeture principale. Pour le réseau municipal, dans la bretelle pour l'A-20 OUEST, via la sortie pour la 1re Avenue

Facultatif : pour le réseau municipal, en amont de la bretelle, via la sortie 2 (rue Clément)

L'entrée du boulevard Angrignon

Détour : via la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest, avenue Saint-Pierre (camions, faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de Lachine) et suivre les détours principaux

Facultatif : via boulevard Angrignon sud et les rues Cordner, Senkus et Saint-Patrick

Échangeur Turcot : les trois bretelles menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie), à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville) et à l'A-15 SUD (vers l'île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain )

CORRIDOR A-720 / R-136 / A-20

A-720 / R-136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A-10 EST Bonaventure, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l'échangeur Angrignon

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l'A-15 NORD

Détour avenue Atwater : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest. Et à partir de l'avenue Viger, via boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Jacques

ÉCHANGEUR TURCOT, fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détour : continuer A-15 SUD jusqu'à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), faire demi-tour à la rue Drake, A-15 NORD jusqu'à l'échangeur Décarie, bretelle pour l'A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, sortie 4 pour l'A-13 SUD et A-20 EST (Lachine, pont Mercier) ou A-20 OUEST (Dorval)

Facultatif : les usagers en provenance de Laval via l'A-15 SUD (des Laurentides) ou de l'A-40 OUEST peuvent continuer directement à la sortie 65 pour l'A-520 OUEST

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST ( Lachine , Dorval )

Détour : suivre le détour précédent à partir de l'A-15 NORD

Les deux bretelles menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval ) et à l'A-15 NORD (Décarie)

Fermetures par défaut des entrées :

Les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet. Via l'avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et suivre le détour principal. En provenance de rue Saint-Antoine est, faire demi-tour à la rue Saint-Hubert

est, faire demi-tour à la rue L'entrée des rues Lucien-L'Allier et Saint-Antoine Ouest. Détour via la rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les camions , via la rue Saint-Jacques est, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST

sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les , via la rue est, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST L'entrée du boulevard René-Lévesque à la hauteur de la rue du Fort. Détour sur le boulevard René-Lévesque : en direction est via rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST et en direction ouest via avenue Atwater sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les camions , via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke , rue Peel, boulevard René-Lévesque (est), rue de la Cathédrale et rue Notre-Dame Ouest(est)

via rue de la Cathédrale, rue et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST et en via avenue sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les , via avenue nord, rue , rue Peel, boulevard René-Lévesque (est), rue de la Cathédrale et rue Notre-Dame Ouest(est) Échangeur Turcot, les bretelles pour l'A-15 NORD (Décarie) et pour l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

AUTOROUTE 520 - SECTEUR DE L'AÉROPORT

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction EST

Entre le rond-point Dorval et l'entrée de la 55e Avenue

Fermeture complète :

De samedi 21 h à dimanche 6 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Détours :

Principal : dans le rond-point Dorval , continuer sur l'A-20 EST, sortie 58 pour la 55 e Avenue nord et voie de desserte A- 520 EST

: dans le rond-point , continuer sur l'A-20 EST, sortie 58 pour la 55 Avenue nord et voie de desserte A- Avenues Cardinal et Michel-Jasmin : sur la 55 e Avenue, via l'avenue Calais, voie de desserte ouest et boulevard McMillan

: sur la 55 Avenue, via l'avenue Calais, voie de desserte ouest et boulevard McMillan Aéroport : pour les usagers en provenance de l'A-20 EST, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 OUEST

Fermeture par défaut : dimanche soir, l'entrée du boulevard Roméo-Vachon (en provenance de l'aéroport) pour l'A-520 EST. Détour via l'A-520 OUEST, l'A-20 EST et la sortie 58 pour 55e Avenue

Direction OUEST

Entre la sortie 2 (43e Avenue, 55e Avenue) et l'entrée du boulevard McMillan

Fermeture complète, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte, avenue de Calais, 55e Avenue sud et A-20 OUEST. Pour l'aéroport, continuer sur la voie de desserte et rue Jacques-de-Lesseps

À PARTIR DE LUNDI - LONGUE DURÉE

Fermeture de l'A-520 OUEST et circulation à contresens sur la chaussée en direction est, 1 voie par direction, entre le rond-point Dorval et l'entrée du boulevard Roméo-Vachon, jusqu'à la mi-août

Camion : voie réduite à 3,2 mètres dans le contresens. Un détour balisé sera mis en place

Fermetures par défaut des entrées vers l'A-520 OUEST

En provenance du boulevard McMillan. Détour via les avenues Michel-Jasmin (ouest) ou Marshall (est), 55 e Avenue sud et A-20 OUEST

Avenue sud et A-20 OUEST En provenance de l'aéroport / boulevard Roméo-Vachon. Détour via l'embranchement pour l'A-20 EST et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue)

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Laval et Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro)

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les DEUX directions

Fermeture partielle de 2 voies sur 4 :

De vendredi 19 h à samedi 8 h (2 voies en direction sud, 3 en direction nord)

De dimanche 18 h à lundi 5 h (2 voies en direction nord, 3 en direction sud)

Note : gestion de la barrière amovible. En direction sud, la pesée routière fermée selon le même horaire.

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Direction EST / vers Montréal

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Dorval

Dans les DEUX directions

Dans le rond-point Dorval

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Sur la voie de desserte

Direction OUEST

Entre la sortie et l'entrée du boulevard Saint-Jean sud

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 10 h

Détour : via boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Saint-Jean nord / même détour

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Henri-Bourassa, boulevard Hymus) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 6 h

Détour : via voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 21 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Laval, Dorval) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 6 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 21 h

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 73 (avenue Christophe-Colomb, rue Saint-Hubert) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées de la rue D'Iberville et de l'avenue Christophe-Colomb

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) et à Montréal-Est

Dans les DEUX directions

Entre les boulevards Bourget (sortie 82) et Gouin (sortie 92)

Fermeture partielle de 1 ou de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Note : travaux mobiles

R-136 / A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 OUEST Bonaventure

R-138

Montréal

Direction EST

Entre les rues Wanklyn et Clément

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 4 h

BOULEVARD SAINT-RÉGIS

Montréal

Sur le pont d'étagement au-dessus de l'A-40, vers la voie de desserte A-40 EST

Fermeture complète du boulevard, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte de l'A-40 OUEST, faire demi-tour au boulevard des Sources et voie de desserte A-40 EST

LAVAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction SUD

Entre les boulevards Sainte-Rose et Samson

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

De vendredi 23 h 30 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Laval

Direction SUD

La sortie 7 (Boulevards de la Concorde, Notre-Dame et Cartier)

Fermeture de la sortie :

De vendredi 22 h à samedi 8 h

De dimanche 21 h à lundi 4 h

Détour : via la sortie 4-E (rue De Salaberry est) à Montréal, faire demi-tour et A-15 NORD

Sur la voie de desserte

Entre les boulevards Saint-Martin et Notre-Dame

Fermeture complète :

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 4 h

Détour : via les boulevards Saint-Martin ouest, Chomedey sud et Notre-Dame est

Fermetures par défaut :

L'entrée du boulevard Saint-Martin est. Détour via les boulevards Le Corbusier sud et de la Concorde ouest

est. Détour via les boulevards sud et de la Concorde ouest L'entrée du boulevard Saint-Martin ouest. Voir détour principal

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-25

Terrebonne

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la R-337 (boulevard Moody / chemin Gascon)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 :

De vendredi 19 h (nord) et 21 h (sud) à samedi 8 h

De samedi 19 h (nord) et 21 h (sud) à dimanche 8 h

De dimanche 19 h à lundi 4 h 30 (direction sud seulement)

ÉCHANGEUR A-25 / A-640

Terrebonne

La bretelle menant de l'A-640 EST à l'A-25 SUD

Fermeture complète :

De vendredi 19 h à samedi 8 h

De samedi 19 h à dimanche 8 h

De dimanche 19 h à lundi 4 h 30

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

ÉCHANGEUR A-25 / R-125

Terrebonne

La bretelle menant de la R-125 SUD (montée Masson) à l'A-25 SUD

Fermeture complète :

De vendredi 19 h à samedi 8 h

De samedi 19 h à dimanche 8 h

De dimanche 19 h à lundi 4 h 30

Détour : en direction sud via l'A-25 NORD et faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-640 et en direction nord, continuer jusqu'à l'avenue de l'Esplanade

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny, Charlemagne, Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction OUEST

Entre les ponts Benjamin-Moreau et Charles-De Gaulle

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h 59 à samedi 6 h

ÉCHANGEUR A-40 / A-640

Terrebonne (arr. Lachenaie), Charlemagne

La bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-640 EST

Fermeture complète, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

La bretelle menant de l'A-640 OUEST à l'A-40 EST

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à samedi 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny, Charlemagne

Direction OUEST

Entre le pont Benjamin-Moreau (enjambant la rivière L'Assomption) et l'A-640

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h 30 à lundi 4 h

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

La bretelle menant de l'A-40 OUEST à l'A-640 OUEST. Détour via les autres bretelles de l'échangeur

L'entrée rue de Lyon pour l'A-40 OUEST. Détour : continuer sur boulevard Pierre-Le Gardeur , montée des Arsenaux et les boulevards Lacombe et Brien

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Direction EST

Entre la sortie 98 (boulevard Brien) et l'entrée du boulevard Industriel

Fermeture complète, de dimanche 21 h 30 à lundi 6 h 30

Détour : via la voie de desserte

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Beauharnois

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la sortie 22 (R-236, chemin Saint-Louis)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la R-236 pour l'A-30 EST. Détour direction ouest via R-236, chemin Saint-Louis, rue Ellice (R-132) et R-205 SUD (chemin de la Beauce) et en direction est via R-236, R-132 EST et R-205 SUD

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur du pont d'étagement de la montée Cadieux (km 31.5)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Direction OUEST

Entre le km 33 (avant échangeur A-30) et le pont d'étagement de la montée Cadieux

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 6 h

Fermeture par défaut :

La bretelle menant de l'A-30 OUEST à l'A-40 OUEST. Détour via la bretelle pour A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 35 (avenue Saint-Charles )

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Sur l'autoroute et sur la voie de desserte

Entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l'entrée du boulevard Taschereau

Fermetures complètes (autoroute et desserte), de vendredi 21 h 30 à samedi 7 h

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles menant de l'A-30 EST (en provenance de Vaudreuil-Dorion) et de l'A-30 OUEST (en provenance de Sorel-Tracy) à l'A-10 OUEST ainsi que l'entrée des rues de l'Équinoxe / des Éléments / boulevard du Quartier pour la voie de desserte A-10 OUEST / Montréal

Détours :

Principal : via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( R-104, La Prairie ), chemin de Saint-Jean (R- 104) et R- 134 EST / boulevard Taschereau

: via l'A-30 OUEST, sortie 62 ( ), chemin de Saint-Jean (R- R- / boulevard En provenance de l'A-30 EST : faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal

: faire demi-tour dans l'échangeur, bretelle pour l'A-30 OUEST et détour principal Boulevard Chevrier : sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, Leduc et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 ( Grande-Allée )

: sur la voie de desserte A-30 OUEST, via la sortie pour les boulevards du Quartier, et Lapinière. Pour les usagers en provenance de l'A-30 EST, via la sortie 69 ( ) Entrée des rues de l'Équinoxe et des Éléments / boulevard du Quartier : via Grande-Allée et les boulevards Chevrier et Lapinière

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM) - travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Carignan, Chambly

Direction EST

Entre les km 16 et 23

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 :

De vendredi 21 h à samedi 8 h (entre l'A-35 (sortie 22) et le km 23)

De samedi 20 h 30 à dimanche 8 h (entre les km 16 et 18)

De dimanche 21 h à lundi 5 h (entre le km 21 et l'A-35)

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, Ange-Gardien

Dans les DEUX directions

Entre les sorties 37 (Marieville) et 55 (Ange-Gardien)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 (celle de gauche) :

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h 30

De samedi 20 h 30 à dimanche 8 h 30

De dimanche 21 h 30 à lundi 6 h

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Hyacinthe

Dans les DEUX directions

Entre les sorties 130 (R-137, Saint-Hyacinthe centre-ville) et 134 (rue Yamaska)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction :

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 8 h

De dimanche 22 h à lundi 6 h

Fermetures par défaut : en direction est

La sortie 130 (R-137, Saint-Hyacinthe centre-ville) et les entrées du boulevard Laframboise. Détour pour les entrées via l'A-20 OUEST et faire demi-tour à la sortie 128 ( avenue Pinard )

centre-ville) et les entrées du boulevard Laframboise. Détour pour les entrées via l'A-20 OUEST et faire demi-tour à la sortie 128 ( ) La sortie 133 (rue Girouard) et l'entrée. Pour l'entrée, détour via boulevard Casavant, rue Girouard, rue Martineau, A-20 OUEST et faire demi-tour à la sortie 128 (avenue Pinard)

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Hyacinthe, Saint-Simon

Dans les DEUX directions

Entre les km 141 et 145, à la hauteur de la R-116 (boulevard Laurier Est)

Circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction :

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 8 h

Fermetures par défaut : selon la configuration

En direction ouest, les sorties 145 ( Saint-Simon, Saint-Liboire ), 143 ( R-211 SUD, Saint-Valérien-de-Milton ) et 141 ( R-116, boulevard Laurier , Granby ). Détour via la sortie 138 ( R-224, rue des Seigneurs ) ou la sortie 143

), 143 ( ) et 141 ( ). Détour via la sortie 138 ( ) ou la sortie 143 L'entrée de la R- 224 et du rang Saint-Georges pour l'A-20 OUEST. Détour via l'A-20 EST et sortie 145 ( Saint-Liboire , Saint-Simon )

du rang pour l'A-20 OUEST. Détour via l'A-20 EST et sortie 145 ( ) L'entrée du rang Saint-Édouard / Saint-Liboire . Détour via l'A-20 EST et sortie 147 (R-116, Acton Vale )

ÉCHANGEUR A-30 / R-116

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

La bretelle menant de la R-116 OUEST l'A-30 OUEST

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 6 h

Détour : via l'embranchement pour l'A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 78 (boulevard Clairevue)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les DEUX directions

Entre la montée Montarville (km 80) et le km 84, après l'A-20 (Jean-Lesage)

Circulation en contresens sur la chaussée ouest, 1 voie par direction :

De vendredi 21 h 30 à samedi 8 h

De samedi 21 h 30 à dimanche 8 h

De dimanche 20 h 30 à lundi 5 h

Fermetures par défaut dans l'échangeur : 30 minutes avant la fermeture principale :

La bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-30 EST. Détour : continuer jusqu'à la sortie 102 ( Sainte-Julie , Saint-Bruno ), chemin du Fer-à-Cheval / rang des Vingt-Cinq, montée Montarville et A-30 EST / contresens

), chemin du Fer-à-Cheval / rang des Vingt-Cinq, montée Montarville et A-30 EST / contresens Les bretelles menant de l'A-30 EST à l'A-20 EST et OUEST. Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 87 ( Varennes , Sainte-Julie , Saint-Amable ). Itinéraire facultatif : via la sortie pour la montée Montarville et rang des Vingt-Cinq / chemin du Fer-à-Cheval

). : via la sortie pour la montée Montarville et rang des Vingt-Cinq / chemin du Fer-à-Cheval La bretelle menant de l'A-20 OUEST à l'A-30 EST. Détour : continuer jusqu'à la sortie 95 (boulevard de Montarville), faire demi-tour, A-20 EST, bretelle pour l'A-30 OUEST, sortie 80 pour la montée Montarville, faire demi-tour et A-30 EST / contresens

R-132

Varennes

Dans les DEUX directions

À l'intersection du chemin du Petit-Bois / rue de la Gabelle

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 6 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande : composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca