Communiqué En Bref du 14 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie)

à la R-136 EST (A-720), vers le centre-ville

Montréal

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à samedi 8 h

Détour : via la bretelle A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater, rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale. Pour les camions, via la bretelle A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge), A-10 OUEST (Bonaventure/centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et l'entrée pour l'A-720 EST.

Réseau municipal : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : au boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

La bretelle menant de l'A-20 EST

à la R-136 EST (A-720), vers le centre-ville

Montréal

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à samedi 8 h

Détour : suivre le détour précédent

ÎLE DE MONTRÉAL

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

Montréal

La bretelle menant de l'A-13 NORD à l'A-40

Fermeture complète, de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

Détour : continuer sur l'A-13 NORD, via la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa), boulevard Pitfield, faire demi-tour à la rue Thimens, boulevard Pitfield sud et continuer jusqu'à la sortie 6 (A-40)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Laval, Lachine) et l'entrée suivante

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Fermetures par défaut :

La bretelle de la voie de desserte de l'A-40 OUEST pour l'A-13 SUD / Lachine . Détour via la voie de desserte, sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel, faire demi-tour pour la voie de desserte A-40 EST et sortie pour A-13 SUD :

. Détour via la voie de desserte, sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel, faire demi-tour pour la voie de desserte A-40 EST et sortie pour A-13 SUD : de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h



de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h30

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h30.

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A-10 EST Bonaventure, boulevard Robert-Bourassa) dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Lucien L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, les entrées de la rue Saint-Antoine Est (détour via rue Saint-Hubert) et de la rue Sanguinet / avenue de l'Hôtel-de-Ville.

AVENUE ATWATER

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'A-15 et le boulevard Lasalle

Fermeture complète, samedi de 7 h à 19h

Détour nord : via le boulevard LaSalle, rue d'Argenson et rue Centre

Détour sud : via la sortie pour rue Saint-Patrick, rue d'Argenson, boulevard LaSalle ou avenue Atwater (nord)

En provenance de l'A-15 SUD (sortie 61) : en direction sud, via avenue Atwater (nord), rue Centre, rue d'Argenson et boulevard LaSalle

RUE SAINT-ANTOINE

Montréal

Direction EST

Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Gosford

Fermeture complète, de vendredi 19 h à samedi 23 h 59

Détour : via boulevard Saint-Laurent, boulevard René-Lévesque et rue Saint-Denis

Détour pour A-720 OUEST : via boulevard Saint-Laurent, boulevard René-Lévesque, rue Saint-Denis et avenue Viger

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-30 / A-40

Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-30 OUEST à l'A-40 EST (vers Montréal)

Fermeture complète, de vendredi 20 h à samedi 5 h

Détour : continuer A-40 OUEST jusqu'à la sortie 28 (R-342, Hudson), faire demi-tour et A-40 EST.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Brossard

Direction EST

Entre la bretelle menant à l'A-10 EST (vers Sherbrooke) et l'entrée suivante

Fermeture complète, samedi 2 h à 22 h

Détour : via l'A-10 EST, sortie 8 (R-134, boulevard Taschereau), boulevard Taschereau (est), boulevard Lapinière et boulevard Simard.

Fermeture par défaut dans l'échangeur A-10 / R-132 :

la bretelle menant vers le pont Samuel De-Champlain (A-10 OUEST). Détour principal

(A-10 OUEST). Détour principal la bretelle de l'A-10 EST (à la sortie du pont Samuel De-Champlain ) menant vers le boulevard Marie-Victorin (est). Détour via la bretelle pour le boulevard Marie-Victorin (ouest), faire demi-tour au boulevard Matte, boulevard Marie-Victorin (est) et poursuivre avec le détour principal.

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

