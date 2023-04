Communiqué En bref du 14 avril : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - 17 h -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 / R-138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

La bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l'A-20 ouest (aéroport)

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint Jacques), rue Notre-Dame ouest, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et bretelle pour A-20 ouest

La bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l'A-20 ouest (aéroport)

Fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 5 h à vendredi 23 h 59

Note : cette fermeture partielle d'une semaine sera récurrente jusqu'à l'été. Elle est requise dans le cadre des travaux de réparation des côtés extérieurs de la bretelle. Elle pourrait être annulée sans préavis en fonction de l'avancement des travaux réalisés au cours de la fin de semaine précédente.

La bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier)

Fermeture de 1 voie sur 2, jusqu'au vendredi 21 avril à 23 h 59

Note : cette fermeture partielle d'une semaine sera récurrente jusqu'à l'été. Elle est requise dans le cadre des travaux de réparation des côtés extérieurs de la bretelle. Elle pourrait être annulée sans préavis en fonction de l'avancement des travaux réalisés au cours de la fin de semaine précédente.

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

Montréal

Direction ouest

Entre les rues Saint-Jacques et des Érables

Fermeture complète, de samedi 4 h à dimanche 9 h

Détour : en provenance du boulevard Saint-Joseph nord, via la rue Saint-Jacques est, avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame ouest. En provenance de la rue Saint Jacques ouest, via le boulevard Saint-Joseph sud, rues Notre-Dame ouest et Victoria ouest et 1re Avenue nord.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-15

Montréal

Direction sud

Sur l'île des Sœurs, au début du pont Samuel-De Champlain

Fermeture de 2 voies sur 4 :

Dimanche, de 0 h 30 à 6 h

Lundi, de 0 h 30 à 6 h

Note : fermeture de 1 voie sur 4, de dimanche 6 h à lundi 0 h 30. Projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

A-25 | TUNNEL

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 4 (centre-ville) et l'entrée de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-‑Hippolyte-‑La Fontaine

Fermeture complète :

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 9 h

Détour : via la sortie 4 pour avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

Camions (4,25 m et plus) : via les rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson

. Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson L'entrée des rues Tellier et des Futailles déjà fermée (longue durée).

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction nord

Entre la sortie 90 (R-132, La Prairie, Varennes) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame est, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète :

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 9 h

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest ( sorties 89-N ) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( ) et R-132 ouest / détour principal L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest.

R-112

Entre Saint-Lambert et Montréal (arr. Le Sud-Ouest)

Sur le pont Victoria

Dans les deux directions

Fermeture complète du pont dans les deux directions, samedi de 6 h à 14 h

Détour : via les ponts Samuel-De Champlain ou Jacques-Cartier

Note : travaux d'entretien du pont, sous la responsabilité du Canadien National (CN).

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Direction ouest / vers la Rive-Sud

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h à samedi 8 h.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction sud

Entre le boulevard de la Côte-Vertu et l'A-520, incluant le tunnel de Liesse

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 21 h 30

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-520 ouest. Détour : demi-tour via les autres bretelles de l'échangeur A-520.

A-15 / ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal

Direction sud

Sur la voie de desserte

Entre les chemins de la Côte-de-Liesse et de la Savane

Fermeture de la desserte, de vendredi 23 h 59 à samedi 5 h

Détour : via voie de desserte A-40 est, chemin Lucerne sud et boulevard Jean-Talon ouest

Fermeture par défaut : l'entrée de la voie de desserte, après l'échangeur Décarie.

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES

Montréal

La bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-40 ouest / sortie 1-O

Fermeture de la bretelle, de vendredi 23 h à samedi 5 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte A-40 ouest / chemin Rockland.

A-15 | DES LAURENTIDES

Montréal

Direction nord

Entre l'échangeur des Laurentides et le boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture de 2 voies sur 4, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 2. Détour via la sortie 4 (rue De Salaberry) et boulevard de l'Acadie sud.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Kirkland

Direction ouest

Sur la voie de desserte

Entre les rues Houde et Jean-Yves

Fermeture de la desserte, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via les rues Houde, Elkas et Jean-Yves

Fermeture par défaut : la sortie 49 (chemin Sainte-Marie). Détour : via la sortie 50 (boulevard Saint-Charles) ou la sortie 44 (boulevard Morgan)

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Pointe-Claire

Direction est

Entre le boulevard Saint-Jean et l'entrée suivante

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Direction ouest

Sur la voie de desserte

Entre l'avenue Selkirk et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via boulevard Brunswick

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René)

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h (ouest) et 23 h 59 (est) à lundi 5 h.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction est

Entre la sortie 85 (boulevard Bourget, avenue Marien, boulevard St-Jean-Baptiste) et l'avenue Marien

Fermeture complète, de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 23 h, l'entrée en amont du boulevard Marien.

A-520 | DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre le boulevard Cavendish et la rue Hickmore

Fermeture de la desserte, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Détour : via rue Griffith

Fermeture par défaut : sur l'A-520 ouest, la sortie 5 (rue Hickmore). Détour : via la sortie suivante.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert)

Note : maintien d'une voie circulable de 3,5 m sur la rue Saint-Antoine, à la hauteur de la rue Gosford.

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

Entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Fermeture complète :

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

De samedi 20 h 30 à dimanche 9 h

Détour : via rues Hochelaga ou Notre-Dame.

BOULEVARD MARCEL-LAURIN

Montréal

Dans les deux directions

Entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis

Fermeture complète, de samedi 20 h à dimanche 14 h

Détour : via le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis. Camions : via boulevard Décarie nord et chemin de la Côte-Vertu

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

LAVAL / LAURENTIDES

A-13 | CHOMEDEY

Laval

Direction nord

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le boulevard Saint-Martin et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de vendredi 22 h à samedi 6 h

Détour : via la bretelle pour le boulevard Saint-Martin en direction est, rue Montgolfier, boulevard Saint-Martin ouest, 100e Avenue, bretelle pour voie de desserte A-440 est et demi-tour à la sortie suivante. Camions : demi-tour dans la sortie pour le boulevard Saint-Martin et demi-tour à la sortie suivante, via le boulevard Samson

Fermeture par défaut : à 21 h, les entrées en provenance du boulevard Saint-Martin. En direction ouest, détour via montée Champagne et avenue des Bois.

Direction nord

Sur la voie de desserte

Entre la bretelle pour A-440 ouest et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de samedi 22 h à dimanche 7 h

Détour : demi-tour dans la bretelle pour A-440 ouest et demi-tour à la sortie suivante, via le boulevard Samson

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée en provenance de la voie de desserte A-440 ouest. Détour : via la bretelle pour voie de desserte A-13 sud, bretelle pour A-440 ouest et demi-tour à la sortie suivante, via le boulevard Samson.

A-15 | DES LAURENTIDES

Boisbriand, Laval

Direction sud

Entre la sortie 19 (R-344, chemin de la Grande-Côte, Rosemère) et le début du pont Gédéon‑Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h.

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

Entre la sortie 30 (R-125, boulevard Pie-IX, montée Saint-François) et l'entrée suivante

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

ÉCHANGEUR A-15 / A-440

Laval

Sur la voie de desserte de l'A-440 ouest

Entre la rue Bergman et l'A-15

Fermeture de la desserte, de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h

Détour : via rue Bergman, boulevard Saint-Elzéar, avenue Jacques-Bureau et bretelle pour voie de desserte A-15 sud

Fermetures par défaut :

La sortie 22 de l'A-440 ouest. Détour : via la sortie suivante

La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 nord. Suivre le détour principal et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur.

La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 sud. Voir détour principal

La bretelle en provenance de la voie de desserte A-15 nord. Détour : continuer sur voie de desserte A-15 nord et demi-tour à la R-117. Camions : demi-tour au boulevard Sainte‑Rose.

Sur la voie de desserte de l'A-440 ouest

Entre le boulevard Industriel et l'A-15

Fermeture de la desserte, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Détour : demi-tour à la sortie 19 (R-117, boulevard Curé-Labelle)

Fermetures par défaut :

La sortie 24 ( boulevard Industriel )

) Les entrées (nord et sud) du boulevard Industriel. Détour : en direction nord, via les boulevards Dagenais et Curé- Labelle nord et bretelle pour A-15 sud. En direction sud, via la bretelle pour voie de desserte A-440 est et demi-tour au boulevard des Laurentides

nord et bretelle pour A-15 sud. En direction sud, via la bretelle pour voie de desserte A-440 est et demi-tour au boulevard des Laurentides La sortie 22 de l'A-440 ouest

La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 nord

La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 sud. Détour : via rue Bergman, boulevard Saint-Elzéar, avenue Jacques-Bureau et bretelle pour voie de desserte A-15 sud

La bretelle en provenance de la voie de desserte A-15 nord. Détour : continuer sur voie de desserte A-15 nord et demi-tour à la R-117. Camions : demi-tour au boulevard Sainte‑Rose.

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Direction nord

Entre la sortie pour le boulevard Saint-Martin et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h 30

Détour : via la sortie, boulevard Saint-Martin en direction ouest, bretelle pour A-19 nord et bretelle pour voie de desserte A-440 est.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | DU SOUVENIR

Les Cèdres

Direction est

À la hauteur du pont d'étagement du chemin Saint-Dominique

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 7 h.

ÉCHANGEUR A-30 / A-40

Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-40 ouest

Fermeture de la bretelle, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Détour : via la bretelle pour A-40 est et demi-tour à la sortie 35 (avenue Saint-Charles).

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction ouest

Les entrées des boulevards Lapinière et Milan

Fermeture des entrées, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : en direction ouest, via boulevard Lapinière, avenue Auteuil et l'entrée du boulevard Taschereau (R-134). En direction est, via boulevards Lapinière et du Quartier et rue des Éléments.

A-30 | DE L'ACIER

Brossard

Direction est

À la hauteur de Grande Allée

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Direction ouest

À la hauteur de l'A-10

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Boucherville

Dans les deux directions

À la hauteur du viaduc du chemin de la Belle-Rivière

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De vendredi 20 h à samedi 7 h

De dimanche 21 h à lundi 6 h.

Varennes

Direction ouest

Entre la montée de la Baronnie et la montée de Picardie

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 6 h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

