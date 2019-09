Communiqué En Bref du 13 septembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 13 sept. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE : POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal (arr. Ville-Marie), Longueuil

Direction EST / vers Montréal

Fermeture partielle (1 voie disponible) dans la sortie pour l'avenue De Lorimier nord et la rue Sherbrooke , de vendredi 22 h à lundi 5 h

Note : risque de congestion sur le pont durant le jour

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture partielle (1 voie disponible) dans les accès de l'avenue Papineau nord et sud pour le pont en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle de sortie menant du pont à la R- 132 EST (vers Varennes ) et OUEST (vers La Prairie) et à la rue Sainte-Hélène, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la R-134 OUEST (boulevard Taschereau) et demi-tour au boulevard Curé-Poirier

Note : sur le pont, 2 voies disponibles dans chaque direction durant la fin de semaine. Travaux sous la responsabilité de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour plus de détails, visitez le site PJCCI

ÉCHANGEUR TURCOT

R-136 (A-720) et A-20

Montréal

Direction OUEST

Entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour principal : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, ensuite bretelle pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST (Côte-de-Liesse), A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD et suivre le détour principal



La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST



Détour : bretelle pour A-15 SUD, continuer jusqu'à la sortie 61 pour avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, boulevard De La Vérendrye, entrée pour A-15 NORD et suivre le détour principal



Note : les usagers en provenance de Laval, de l'A-15 SUD (des Laurentides), de la R-117 SUD (boulevard Marcel-Laurin) et de l'A-40 OUEST, et qui sont en direction de l'A-20 OUEST, peuvent accéder directement à la sortie 65 (A-520 OUEST) et ainsi raccourcir le détour



L'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue



Détour pour A-20 OUEST : via rue Pullman, boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue. Pour les camions, via avenue Dollard sud et faire demi-tour à l'endroit prévu (avant le canal de Lachine) pour revenir avenue Saint-Pierre et rue Richmond

Détour pour pont Honoré-Mercier : continuer sur le boulevard Angrignon sud et les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et l'entrée pour R-138 OUEST

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie)

à la R-136 (A-720) vers le centre-ville

Montréal

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

Réseau local : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne, sur le boulevard Robert-Bourassa, faire demi-tour à la rue William, ensuite boulevard Robert-Bourassa et les rues Wellington, Peel et Saint-Antoine.

La bretelle menant de l'A-20 EST

à l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église et l'entrée du boulevard De La Vérendrye pour A-15 NORD

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

La sortie 2 (avenue Atwater)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale et rue Saint-Antoine Ouest

AUTOROUTE 15 - SECTEUR ÎLE DES SŒURS / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

A-15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 58 (A-10 OUEST Bonaventure / centre-ville, Île des Sœurs) et l'entrée du boulevard De La Vérendrye / rue Saint-Patrick

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via l'A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Est et entrée pour l'A-720 / R-136 OUEST jusqu'à l'échangeur Turcot

Fermetures par défaut : les entrées en provenance de l'Île-des-Sœurs / boulevard René-Lévesque / rue Jacques-Le Ber (détour via A-10 OUEST) et du boulevard Gaétan-Laberge (détour via rue de l'Église ou A-10 OUEST)

Note : travaux sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Pour plus de détails, visitez le site SSL

PROJET TURCOT / RÉSEAU LOCAL

RUE NOTRE-DAME OUEST

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h à mardi 5 h (déjà en cours)

Détour : via le chemin de la Côte-Saint-Paul (1 voie par direction)

RUE EADIE

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h jusqu'à la fin octobre

Détour : via les rues Saint-Rémi ou Saint-Patrick

FIN ENTRAVES LONGUE DURÉE ET DÉBUT ENTRAVES QUOTIDIENNES

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de vendredi 22 h à samedi 8 h

de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h 30 / direction OUEST SEULEMENT

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Kirkland

Direction OUEST

La sortie 50 (boulevard Saint-Charles)

Fermeture de la sortie :

de vendredi 21 h à samedi 5 h

de samedi 21 h à dimanche 5 h

Détour : via la sortie 49 (chemin Sainte-Marie)

Autre fermeture : la voie de desserte à l'avenue Fairview. Détour via le boulevard Brunswick

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire, Kirkland

Direction OUEST

La sortie 52 (boulevard Saint-Jean)

Fermeture de la sortie, de dimanche 22 h 30 à lundi 6 h

Détour : via la sortie 50 (boulevard Saint-Charles)

Autre fermeture : la voie de desserte à l'avenue Ellingham. Détour via le boulevard Brunswick

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Ville Mont-Royal, Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville)

Direction EST

Entre la sortie 68 (rue Stinson) et l'échangeur des Laurentides

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 23 h 59 à dimanche 7 h

de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte jusqu'au boulevard de l'Acadie

Fermetures par défaut :

L'entrée de l'avenue Sainte-Croix à compter de 22 h 30

à compter de 22 h 30 La bretelle pour l'A-15 NORD (des Laurentides). Faire demi-tour au rond-point du boulevard de l'Acadie et voie de desserte OUEST

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30, les entrées des boulevards Langelier et Lacordaire

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René) et l'échangeur Anjou

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte. Pour les usagers en direction de l'A-25 NORD ou SUD, prendre boulevard Louis-H.-La Fontaine nord et faire demi-tour à rue Bombardier (pour A-25 SUD)

Fermetures par défaut : les entrées des boulevards Bourget / du Golf et des boulevards Ray-Lawson / Roi-René

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction EST

Entre la sortie 2 (55e Avenue) et l'A-13

Fermeture COMPLÈTE, samedi de 6 h à 14 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 5 h 30, les entrées en provenance de l'avenue Michel-Jasmin et de la 46e Avenue

Note : L'entrée du boulevard Roméo-Vachon (en provenance de l'aéroport) demeure ouverte et sera canalisée

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue Barr et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via les rues Hickmore, McArthur et Griffith, boulevard Cavendish et chemin Dalton.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

La sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques)

Fermeture de la sortie :

de vendredi 23 h à samedi 5 h

de dimanche 22 h 30 à dimanche 5 h

Détour : continuer et sortie 6 (rue Berri), faire demi-tour à rue Saint-Denis, avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques et rue Mansfield

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans le tunnel Viger

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée rue Sanguinet / avenue de l'Hôtel-de-Ville

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via l'avenue Viger

R-138

Montréal

Direction OUEST

La sortie 2 (rue Clément) et l'entrée de la rue Clément

Fermeture de la sortie et de l'entrée, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour :

Sortie : continuer sur le pont Honoré- Mercier , bretelle vers Châteauguay et faire demi-tour à la sortie pour la R-207 (chemin Saint-Isidore )

, bretelle vers Châteauguay et faire demi-tour à la sortie pour la R-207 (chemin ) Entrée : en direction sud, via avenue Lafleur, boulevard Newman, avenue Labatt et rue Airlie. Et en direction nord, via rue Saint-Patrick, avenue Lafleur et suivre le détour précédent

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Boisbriand, Laval

Direction SUD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille Îles

fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Fermeture par défaut : l'entrée du chemin de la Grande-Côte (R-344). Détour en direction est via l'A-15 NORD et faire demi-tour à l'A-640 et détour en direction ouest via le boulevard de la Grande-Allée et A-640 EST

Direction NORD

fermeture partielle de 1 voie sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne (arr. Lachenaie), Charlemagne, Repentigny

Dans les DEUX directions

Entre la R-344 (chemin Saint-Charles) et le pont Benjamin-Moreau, enjambant la rivière L'Assomption

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de dimanche 23 h à lundi 4 h, en direction ouest

de dimanche 23 h 59 à lundi 6 h, en direction est

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les bretelles ne seront pas fermées simultanément :

la bretelle A-640 OUEST pour A-40 OUEST. Détour via la sortie 50 ( montée des Pionniers )

) la bretelle A-40 OUEST pour A- 640 EST . Détour via la sortie 94 ( chemin Saint-Charles ) et montée des Pionniers

. Détour via la sortie 94 ( ) et montée des Pionniers la bretelle de l'A- 640 EST pour l'A-40 EST. Détour via R-344 (chemin Saint-Charles ), rue des Migrateurs et A-40 EST

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Dans les DEUX directions

À la hauteur de l'A-19 (autoroute Papineau)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 8 h

A-640

Rosemère

Dans les DEUX directions

Entre la R-117 et la sortie 24 (montée Lesage, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 6 h

A-640

Terrebonne

Direction OUEST

À la hauteur de la sortie 50 (montée des Pionniers)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 :

de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

de samedi 23 h à dimanche 8 h 30

Fermetures par défaut :

À compter de 23 h 59 : l'entrée de la montée des Pionniers. Détour via le chemin des Quarante-Arpents. Pour les usagers en direction est, prendre l'entrée pour A- 640 EST et faire demi-tour dans les bretelles de l'A-40

et faire demi-tour dans les bretelles de l'A-40 À compter de 1 h : la sortie 50. Détour via la sortie 45 (montée Dumais) et chemin des Quarante-Arpents

R-335 | MONTÉE GAGNON

Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne

Dans les DEUX directions

Entre le rang Lepage et le chemin de la Côte-Saint-Louis

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 7 h

Détours : en provenance de :

R-335 NORD : via chemin de la Côte- Saint-Louis (ouest), R-117 NORD et rue Victor

(ouest), R-117 NORD et rue Victor chemin de la Côte- Saint-Louis (est) : via R-335 SUD, A- 640 EST , sortie 35 pour avenue Claude-Léveillée et chemin Comtois

(est) : via R-335 SUD, A- , sortie 35 pour avenue Claude-Léveillée et chemin Comtois R-335 SUD : via rang Lepage (ouest), R-117 SUD et chemin de la Côte- Saint-Louis (est)

(est) Rang Lepage (est) : continuer sur chemin Comtois / avenue Claude-Léveillée et A-640 OUEST

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Vaudreuil-Dorion

La bretelle de l'A-30 OUEST pour l'A-20 OUEST

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 20 h à dimanche 8 h

de dimanche 20 h à lundi 6 h

Détour : via la bretelle pour A-20 EST, sortie pour Route Harwood (R-342), rue Henry-Ford, A-30 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et A-30 EST

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Salaberry-de-Valleyfield, Les Cèdres

Direction OUEST

Entre la sortie 13 (A-530, Salaberry-de-Valleyfield) et l'entrée de la R-338 (chemin du Canal), incluant le pont à péage Serge-Marcil

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 20 h à samedi 6 h

de samedi 20 h à dimanche 6 h

de dimanche 20 h à lundi 6 h

Détours : via A-530 OUEST, sortie 5 pour R-201 NORD / boulevard Monseigneur-Langlois et A-20 EST (vers Vaudreuil-Dorion) ou OUEST (vers Ontario). En direction est, les usagers peuvent prendre la sortie 5 (avant la fermeture) et accéder directement à la R-201 NORD. Sinon, détour via la sortie 17 pour les autos et via la sortie 22 pour les camions

Note : travaux d'entretien dans le tunnel Soulanges, sous la responsabilité de NA30 Express

R-132 | BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

Melocheville, Beauharnois

Dans UNE direction à la fois

Dans le tunnel de Melocheville, sous le canal de Beauharnois

Circulation en alternance avec signaleurs routiers, lundi de 8 h à 17 h

Note : fermeture du tube sud (celui en direction de Beauharnois / direction EST). Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre la sortie 9 (boulevard Milan) et l'entrée du boulevard Taschereau

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 21 h à samedi 7 h

Détour : via la sortie

Entre les boulevards Taschereau et Leduc

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 21 h à samedi 7 h

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les DEUX directions

Entre l'A-20 et la R-116

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 :

de vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

de dimanche 20 h 30 à lundi 5 h

Note : entraves à divers endroits et sur de courtes distances

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Varennes, Verchères

Dans les DEUX directions

Entre les km 100 et 108

Circulation à contresens - 1 voie par direction - de vendredi 20 h à lundi 13 h

Fermetures par défaut en direction EST :

Les sorties 105 ( Verchères, montée Calixa-Lavallée ) et 107 ( Calixa-Lavallée, rue Labonté ). Détour via la sortie 113 ( montée Lapierre ), faire demi-tour et A-30 OUEST

) et 107 ( ). Détour via la sortie 113 ( ), faire demi-tour et A-30 OUEST Les entrées de la montée Calixa-Lavallée et de la rue Labonté / montée Chicoine-Larose. Détour via A-30 OUEST et faire demi-tour à la sortie 98 (montée de la Baronnie)

R-132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction EST

Avant le boulevard Jean-Paul-Vincent

Fermeture partielle de 2 voies sur 4 :

de vendredi 22 h 30 à samedi 6 h 30

de samedi 22 h 30 à dimanche 6 h 30

de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

