Communiqué En bref du 13 juillet : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - 17h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture de 1 voie sur 3, de mardi 19 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin pour A-13 nord / Laval. Détour : via boulevard Gouin, A-13 sud, sortie 6 pour voie de desserte A-40 ouest, faire demi-tour à la sortie pour boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte A-40 est. Pour les camions, détour à partir de la rue Thimens

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction nord

Entre le pont de l'Île-Charron et la fin du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

R-112

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert

Sur le pont Victoria

Direction ouest / vers Montréal seulement

Fermeture complète du pont, mercredi de 9 h à 15 h

Détour : via la R-132 et les ponts Jacques-Cartier ou Samuel-De Champlain

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN)

PROJET TURCOT

A-15

Montréal

Direction sud

La sortie 62 (boulevard De La Vérendrye)

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 61 pour avenue Atwater, y faire demi-tour vers A-15 nord et la sortie 62

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 5 (A-10 est, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain) dans le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détours :

Principal : dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 ( boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord )

: dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 ( ) Avenue Atwater : sur A-15 nord, via la sortie 61 ( avenue Atwater ). Pour les camions , dans la sortie 5 (garder la droite), via l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest

: sur A-15 nord, via la sortie 61 ( ). Pour les , dans la sortie 5 (garder la droite), via l'embranchement pour les rues et Saint-Antoine Ouest Rue Saint-Jacques : sur A-15 nord, via la sortie 64 (rue Sherbrooke ) et boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut :

L'entrée des rues Lucien-L'Allier et Saint-Antoine Ouest. Détour via rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud et A-15 nord. Pour les camions , via rue Saint-Jacques , rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame , boulevard Robert-Bourassa et A-10 est. Pour ceux en provenance de la rue Saint-Antoine Ouest, détour via avenue Atwater sud et rue Saint-Jacques

sud et A-15 nord. Pour les , via rue , rue de la Cathédrale, rue , boulevard Robert-Bourassa et A-10 est. Pour ceux en provenance de la rue Saint-Antoine Ouest, détour via avenue sud et rue L'entrée à la hauteur de la rue du Fort. Détour sur le boulevard René-Lévesque : en direction est, suivre le détour de la rue Lucien-L'Allier et en direction ouest, via avenue Atwater sud. Pour les camions , via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke , rue Guy et boulevard René-Lévesque est

sud. Pour les , via avenue nord, rue , rue Guy et boulevard René-Lévesque est Échangeur Turcot : les bretelles menant de la R-136 ouest à l'A-15 sud (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain), à la rue Saint-Jacques / boulevard Pullman, à l'A-15 nord (Décarie) et à l'A-20 ouest (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

À la hauteur du pont d'étagement de la rue Hickmore

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Hickmore pour A-13 nord. Détour en direction est via montée de Liesse nord et en direction ouest via 23e Avenue

Direction sud

Entre la sortie 3-E (A-520 est) et l'entrée des rues Louis-A.-Amos et Hickmore

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via chemin de la Côte-de-Liesse est, montée de Liesse sud et rue Hickmore

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-520 est à l'A-13 sud. Détour : continuer voie de desserte, montée de Liesse sud et rue Hickmore

La bretelle menant de l'A-520 ouest à l'A-13 sud. Détour via avenue Ryan, 43e Avenue, rue Joseph-Dubreuil, 46e Avenue nord, chemin de la Côte-de-Liesse est, 32e Avenue et rues Louis-A.-Amos / Courval . Pour les usagers en provenance de l'avenue Ryan, faire demi-tour via chemin de la Côte-de-Liesse ouest et avenue Riddle

A-20 | DU SOUVENIR

Dorval, Pointe-Claire

Dans les deux directions

Entre la sortie 53 (boulevard des Sources) et l'entrée suivante

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Fermetures par défaut : l'entrée du boulevard des Sources. Détour via A-20 ouest et faire demi-tour à la sortie 50-S (boulevard Saint-Jean sud)

A-25

Montréal

Direction nord

Entre la sortie 3 (rue Notre-Dame, rue Hochelaga) et l'entrée de la rue Sherbrooke

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie 5 ( rue Sherbrooke ). Détour via la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ), boulevard Louis-H.-La Fontaine et A-25 sud

). Détour via la sortie 7 ( ), boulevard Louis-H.-La Fontaine et A-25 sud L'entrée de la rue Curatteau. Détour via la rue de Boucherville

A-25 / ÉCHANGEUR ANJOU

Montréal

La bretelle menant de l'A-25 nord à l'A-40 ouest

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : continuer A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 9 (rue Bombardier) et le boulevard Louis-H.-La Fontaine sud

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction est

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée de la bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-40 est

Note : en direction ouest, fermeture de 1 voie sur 3 à la hauteur du boulevard de la Côte-Vertu, à compter de 22 h

A-520 | DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction est

À la hauteur de la sortie 7 (chemin Darnley)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 7. Détour via voie de desserte A-40 ouest, boulevard Cavendish sud et chemin Dalton

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure

R-138

Montréal

Direction est

Après le pont Honoré-Mercier, entre la sortie 1 (rue Airlie) et l'entrée de la rue Clément

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via avenue Labatt, boulevard Newman, rue Wanklyn, avenue Lafleur et rue Clément

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

Entre la sortie pour A-25 sud et la rue Honoré-Beaugrand

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h (sous réserve)

Détour : via A-25 sud, sortie 3 pour rue Notre Dame Est et rue Honoré-Beaugrand

Fermeture par défaut : la bretelle menant à l'A-25 nord. Détour, sur la rue Notre-Dame Est via la rue Curatteau

Direction ouest

Entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via les rues Hochelaga et Dickson

Fermeture par défaut :

La bretelle en provenance de l'A-25 nord ( sortie 4 ). Détour via la sortie 7

(boulevard W.- Pelletier), boulevard Louis-H.-La Fontaine nord, faire demi-tour au tournebride sous l'échangeur Anjou, boulevard Louis-H.-La Fontaine sud, rue de Boucherville sud

). Détour via la sortie 7 (boulevard W.- Pelletier), boulevard Louis-H.-La Fontaine nord, faire demi-tour au tournebride sous l'échangeur Anjou, boulevard Louis-H.-La Fontaine sud, rue de sud La bretelle en provenance de l'A-25 sud (sortie 4). Détour via la sortie 3 vers rue Notre-Dame ouest et rue Dickson nord

BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU

Montréal

Direction ouest

L'accès du boulevard pour la voie de desserte A-40 est

Fermeture de l'accès, de mardi 20 h à mercredi 5 h

Détour : continuer et via la montée de Liesse

BOULEVARD DES SOURCES

Montréal

Direction sud

La bretelle menant vers l'A-20 est

Fermeture complète, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 50 vers boulevard Saint-Jean sud

Camions : via le boulevard Hymus

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Direction sud

Entre la R-117 et l'A-440 (Jean-Noël Lavoie)

Fermeture de 1 voie sur 3, de mardi 21 h à mercredi 4 h

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

Entre l'A-19 et la R-125 (boulevard Pie-IX)

Fermeture complète, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte

Direction ouest

Entre la Montée Saint-François et l'A-19

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte

Note : fermeture complète de la voie de desserte entre l'avenue des Gouverneurs et la rue Dali. Détour, via le boulevard Robert-Bourassa

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Direction nord

Fermeture de la sortie pour le boulevard de la Concorde, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la sortie pour les boulevards Saint-Martin et Vanier

R-148 | AVENUE DES BOIS

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard Arthur-Sauvé et la montée Champagne

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h 30

Détour : via chemin Saint-Antoine

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

R-337

Terrebonne

Direction sud

Boulevard Laurier

Entre la rue Rodrigue et le chemin Newton

Fermeture complète, circulation à contresens sur la chaussée nord, de mardi 21 h à mercredi 5 h 30

R-341

Repentigny

Montée de l'Épiphanie

Entre la R-344 et le rang du Bas de l'Assomption Sud

Fermeture complète, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h 30

Détour : via R-343 (Montée Saint-Sulpice)

Note : fermeture complète du pont Reed Séguin (rue du Pont), selon le même horaire. Suivre détour précédent

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Dans les deux directions

À la hauteur du pont d'étagement du chemin des Chenaux

Fermeture de 2 voies sur 3, avec contresens sur chaussée ouest entre km 36.3 et km 37, de mardi 20 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut :

Direction ouest, la sortie 36 ( chemin des Chenaux ) à compter de 19 h. Détour via la sortie 35 pour avenue Saint-Charles et chemin Dumberry

) à compter de 19 h. Détour via la sortie 35 pour avenue et chemin Dumberry Bretelle boul. de la Cité-des-Jeunes pour A-40 est. Détour en direction ouest : continuer jusqu'au rond-point, bretelle A-40 est. Détour en direction ouest : à droite sur rue des Sarcelles, à gauche sur le boul. de la Cité-des-Jeunes, tout droit jusqu'au rond-point, bretelle A-40 est

EST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-20 / A-25 / R-132

Longueuil

Direction est

Sur la R-132 / A-20

La sortie 89-N (A-25 nord, A-40, tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Montréal)

Fermeture de la sortie, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : faire demi-tour à la sortie 17 (boulevard Marie-Victorin) et R-132 ouest

A-20 | JEAN-LESAGE

Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil

Direction ouest

Entre les km 106 et 103

Fermeture complète avec contresens, de mardi 19 h 30 à mercredi 5 h

A-20 | JEAN-LESAGE

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Direction ouest

À la hauteur de la sortie 105 (R-229, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand)

Fermeture de la sortie, de mardi 19 h 30 à mercredi 5 h

Détour : A-20 ouest, sortie 102, Armand-Frappier ouest, Fer-à-Cheval sud, Nobel ouest, A-20 est, sortie 105

Boulevard De Montarville

Sainte-Julie

Direction sud

Bretelle d'accès pour de Montarville

Fermeture complète de la section sous l'A-20, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : entrée vers A-20 ouest, sortie 92, Ampère ouest, Mortagne sud, Volta est, Nobel est, puis Tremblay est

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction est

La bretelle de sortie 98

Fermeture complète de la bretelle, de mardi 19 h 30 à mercredi 5 h

Détour : continuer A-20 ouest et faire demi-tour à la sortie 95 (boulevard De Montarville)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande, composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/