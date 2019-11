Communiqué En Bref du 12 novembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce)

Direction NORD

L'accès de la rue Saint-Jacques

Ouverture dès 5 h mercredi.

La bretelle de l'A-15 NORD

pour l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : A-15 NORD, A-40 OUEST, A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : R-136 / A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine, rue Saint-Jacques, boulevard Décarie, rue Sherbrooke, A-15 NORD

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 SUD (vers l'Île des Sœurs, pont Champlain)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la R-136 / A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boul. Robert-Bourassa, A-10 EST (Bonaventure), sortie 4, boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD

**Matières dangereuses : sur l'A-720 EST, via sortie 2 (avenue Atwater) et rue Saint-Jacques

La bretelle de la R-136 / A-720 OUEST (Ville-Marie)

pour l'A-20 OUEST (du Souvenir)

Montréal

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : A-15 NORD (Décarie), A-40 OUEST, sortie 65, A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20

RUE SAINT-PATRICK

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : en direction ouest, via la rue Eadie et en direction est, via la rue Saint-Rémi. En provenance de l'avenue de l'Église, via boulevard Monk et rue Notre-Dame

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal (Lachine), Dorval

Dans les DEUX directions

Les sorties 58 (55e Avenue)

Fermeture des sorties, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détours :

Direction est : via la sortie 60 pour A-13 NORD, sortie 3-O pour la voie de desserte A-520 OUEST

Direction ouest : via la sortie 56, pour A- 520 EST et sortie 2 (55e Avenue)

Fermeture par défaut : les accès pour l'A-20 EST et OUEST. Détour en direction nord via rue Fairway ou en direction sud via avenue Victoria et 32e Avenue (pour A-20 EST) et via boulevard Bouchard (pour A-20 OUEST)

Note : circulation à contresens sur la 55e Avenue sous l'A-20

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 65 et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

À la hauteur du boulevard Angrigno

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'accès du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la rue Elingham le boulevard Saint-Jean

Fermeture complète, mercredi de 1 h à 5 h

Détour : Rue Elingham , boulevard Brunswick, boulevard Saint-Jean.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'accès du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Note : Réfection des ponts d'étagement des boulevards Hymus et Henri-Bourassa au-dessus de l'A-40

A-40 | AUTOROUTES FÉLIX-LECLERC ET MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 64 (boulevard Cavendish) et l'accès du boulevard Langelier

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte.

Note : Déneigement et transport de la neige.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut : selon le même horaire, les accès de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction NORD

Entre l'A-440 et le boulevard Sainte-Rose

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'accès de l'A-440

A-25

Laval

Direction NORD

La sortie 17 (A-440 OUEST)

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : A-25 NORD, demi-tour à la sortie 20, A-25 SUD, sortie 17.

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction OUEST

Entre la sortie 24 (boulevard Industriel) et l'accès de l'A-15

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur du pont d'étagement du chemin des Chenaux (km 36.5)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'accès du chemin des Chenaux. Détour via rue des Sarcelles, avenue de la Canardière, rue Bourget et boulevard de la Cité-des-Jeunes

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Varennes, Verchères

Direction EST

Entre les km 100 et 105

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 19 h à mercredi 5 h

BOULEVARD LEDUC

Brossard

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Lapinière et l'A-10

Fermeture complète, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Détours selon le côté de l'A-10 :

côté est : les boulevards Lapinière et du Quartier, Grande Allée, A-30 OUEST, sortie pour boulevard de Rome et boulevard du Quartier

et boulevard du Quartier côté ouest : continuer boulevard Leduc, boulevard du Quartier, A-30 EST, sortie 69 pour Grande-Allée et boulevard du Quartier

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

