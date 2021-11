Communiqué En bref du 12 novembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Entraves pour toute la fin de semaine

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction nord

Entre la sortie 90 (R-132, A-30, La Prairie, Varennes) sur l'A-20 ouest et l'entrée des rues Notre-Dame Est / Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie avenue De Lorimier sud, rue Notre-Dame Est, rue Dickson et avenue Souligny. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : dès 23 h 30, vendredi

Sur la Rive-Sud

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N) à l'A-25 nord. Pour le détour en direction est, via la sortie 18 (boulevard de Montarville) et R-132 ouest / détour principal.

Les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Détour en direction ouest via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne) et A-20 ouest / détour principal.

Les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Détour en direction ouest via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne) et A-20 ouest / détour principal.

L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud / R-132 ouest.

L'accès à l'île Charron demeure ouverte et canalisée via les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

ÎLE DE MONTRÉAL ET RIVE-SUD

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les deux directions

Entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa

Fermeture complète, de vendredi 19 h à dimanche 19 h

Note : dans la sortie 5 de la R-136 ouest, dans l'embranchement pour rue Mansfield / boulevard Robert-Bourassa, fermeture de l'accotement de droite. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Boucherville

Sur la voie de desserte de l'A-20 (Jean-Lesage)

Direction ouest

Dans l'échangeur, à la sortie 98-E (A-30, Sorel-Tracy)

Fermeture complète de la desserte, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : via A-30 est, faire demi-tour à la sortie 87 (Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable) via le chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-20 ouest à l'A-30 ouest / Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-30 est à l'A-20 ouest / Montréal. Détour : en amont, via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 102 ( Sainte-Julie , Saint-Amable ) via chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest ou encore suivre le détour principal

Note : travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville, Sainte-Julie

Direction est

Entre l'échangeur A-30 et la sortie 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable, chemin du Fer-à-Cheval)

Fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à lundi 5 h

LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE

A-640

Terrebonne, Mascouche

Dans les deux directions

À la hauteur du pont d'étagement de la R-337 (sortie 38)

Circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction), de vendredi 22 h à lundi 4 h

Note : en direction est, la sortie 38 (R-337, chemin Gascon, Terrebonne, Mascouche, chemin des Anglais) demeure ouverte (une voie canalisée).

Fin des entraves de longue durée

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | DU SOUVENIR

Entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue (île de Montréal)

Direction est

Sur le pont Galipeault, enjambant la rivière des Outaouais / chenal Proulx

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 1 h 30

Fermeture par défaut : l'entrée du Grand Boulevard, en provenance de l'Île Perrot. Détour via la 1re avenue, la 2e avenue et le boulevard Perrot

R-112

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert

Sur le pont Victoria

Dans les deux directions

Fermeture d'une des deux travées avec circulation en alternance (1 voie sur 2), à partir de lundi 9 h jusqu'à vendredi 19 h , selon l'horaire suivant :

jusqu'à , selon l'horaire suivant : Heure de pointe du retour : une seule voie en direction de la Rive-Sud, entre 15 h et 19 h

En dehors de ces heures : une seule voie en direction de Montréal de 19 h à 15 h le lendemain

Détours : en direction de la Rive-Sud via les rues Bridge et des Irlandais, chemin des Moulins et A-10 est / pont Samuel-De Champlain et en direction de Montréal via les autres ponts

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN).

R-134

Entre Montréal (arr. Ville-Marie) et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction ouest / vers Rive-Sud

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÉCHANGEUR R-132 / R-138 / PONT HONORÉ-MERCIER

Kahnawake

La bretelle menant de la R-132 ouest au pont (R-138 est / Montréal)

Fermeture complète, de dimanche 20 h à lundi 5 h

La bretelle menant de la fin du pont à la R-132 est (en direction de Sainte-Catherine / Saint-Constant)

Fermeture complète, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-138 ouest (vers Châteauguay), demi-tour à la sortie R-207 / R-221 (Saint-Isidore) et R-138 est

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | BONAVENTURE

Montréal

Direction ouest (vers le centre-ville)

Entre les ponts Samuel-De Champlain et Clément

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 60 de l'A-15 nord (boulevard Gaétan-Laberge / Montréal centre-ville)

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

A-20 | DU SOUVENIR

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction est

Entre la sortie 39 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture complète, lundi de 1 h 30 à 5 h

Détour : via la sortie

A-20 | DU SOUVENIR

Beaconsfield

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 48 (boulevard Saint-Charles)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 22 h à lundi 5 h

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction est

La bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier.

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

lDétour : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), rue Notre-Dame Ouest, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 ouest / sortie 63

Fermeture par défaut : l'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal-Toronto pour la R-138 ouest. Faire le détour précédent

A-20 / R-138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

La bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

A-25

Montréal

Direction nord

L'entrée de la rue Curatteau

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h 30

Détour : via les rues Curatteau et de Boucherville nord et l'entrée de la rue Sherbrooke

Note : fermeture de 2 voies sur 3 à la hauteur de l'entrée de l'avenue Souligny est, samedi de 0 h 30 à 7 h 30

A-40 | MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 71 (boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis) et l'entrée du boulevard Saint-Michel

Fermeture complète, de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut :

À compter de 23 h, les entrées en provenance de la bretelle de l'A-15 sud (des Laurentides), des boulevards de l'Acadie / Saint-Laurent et de la rue Saint-Hubert

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : 30 minutes avant, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à compter de 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, faire demi-tour à rue Saint-Hubert)

R-138

Montréal

Direction ouest

À la hauteur de la rue Saint-Patrick

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

LAVAL

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

Sur la voie de desserte

Entre l'A-19 et la R-125 (boulevard Pie-IX)

Fermeture complète de la desserte, de dimanche 22 h à lundi 5 h 30

Détour : via les bretelles pour A-19 nord, A-440 ouest et voie de desserte A-19 sud, sortie pour boulevard Saint-Martin est et R-125 nord

Fermetures par défaut :

Sur A-440 est, la sortie 30 ( R-125 sud ). Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 34 ( montée Masson, R-125, rang du Bas-de-Saint-François )

). Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 34 ( ) À 21 h 30, la bretelle menant de l'A-19 nord à l'A-440 est. Voir détour principal

R-335

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard Dagenais et la rue Saint-Saëns

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Détour : en direction est, via le rang Saint-Elzéar, la montée Saint-François et l'avenue des Perron. En direction ouest via le boulevard des Laurentides. Pour les camions, via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa et la voie de desserte de l'A-440 ouest

LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE

A-640

Bois-des-Filion

Direction est

Sur la voie de desserte

À la hauteur de la R-335 (boulevard Adolphe-Chapleau)

Fermeture complète, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 28 pour la R-335 sud, le chemin du Souvenir, la montée Gagnon, le boulevard Adolphe-Chapleau et la bretelle de la R-335 nord pour l'A-640 est

R-158 (ROUTE SIR-WILFRID-LAURIER)

Mirabel

Dans les deux directions

Entre l'A-15 (des Laurentides) et le chemin Saint-Simon

Fermeture complète, dimanche de 14 h à 22 h 30

Détour : en direction ouest, via la sortie 35 de l'A-15 nord (Lachute, Gatineau) et la sortie 279 de l'-A-50 ouest vers le chemin Saint-Simon. Pour les usagers en direction est, via le chemin Saint-Simon, l'A-50 est et la sortie 292 (A-15 sud)

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Dans les deux directions

À la hauteur de la montée Gobeil

Fermeture de 1 voie sur 2

De vendredi 20 h à samedi 8 h (direction ouest seulement)

· De samedi 20 h à dimanche 8 h

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction est

Entre la sortie 98 (A-30, A-10, Sorel-Tracy, Vaudreuil-Dorion) et l'entrée suivante

Fermeture complète :

De vendredi 23 h à samedi 5 h

De samedi 23 h à dimanche 5 h

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande, composer le 511

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/