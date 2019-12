Communiqué En Bref du 11 décembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction SUD

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle menant de l'A-20 EST

à l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : fermeture par défaut de la bretelle, voir le détour principal (en amont) de l'A-20 EST dans la section ci-dessous.

La bretelle menant de l'A-20 EST

à la R-136 EST (A-720), vers le centre-ville

Montréal

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : fermeture par défaut de la bretelle, voir le détour principal (en amont) de l'A-20 EST dans la section ci-dessous.

La bretelle menant de l'A-20 EST

à l'A-15 SUD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour : fermeture par défaut de la bretelle, voir le détour principal (en amont) de l'A-20 EST dans la section ci-dessous.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Samuel-De Champlain)

Entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal) et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via chemin des Moulins et rue Carrie-Derick.

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Direction NORD

À la hauteur de la sortie 2 (boulevard de l'Acadie, boulevard Henri-Bourassa, rue Sauvé)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 21 h 30.

Direction SUD

À la hauteur de la sortie 3 (boulevard Henri-Bourassa) et de l'entrée

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 21 h.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 63 (R-138 OUEST, pont honoré-Mercier) et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Détour principal : via la sortie 63 pour la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R-138 EST, bretelle pour A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, ensuite A-520 EST jusqu'au rond-point (via A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie, A-15 SUD (et sortie 64 pour rue Sherbrooke pour les usagers en direction du CUSM) et bretelle pour la R-136 EST (A-720) vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Sœurs ou le pont Samuel-De Champlain.

Itinéraires facultatifs ( avant la fermeture principale à la sortie 63) :

Réseau autoroutier : via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal

: via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal Réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest

Détour pour R-138 EST / boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue / rue Saint-Jacques : via R-138 OUEST, sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur / rue Elmslie, avenue Dollard, avenue Saint-Pierre, rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Angrignon. Aussi, les usagers peuvent prendre la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard) sur l'A-20 EST.

Note : pour les usagers en provenance de l'A-13 SUD et en direction de l'A-20 EST, prendre directement la sortie 3-E (A-520 EST) et ainsi raccourcir le détour.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

Dans l'échangeur Saint-Pierre , la bretelle menant de la R- 138 EST (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 EST vers le centre-ville

Détour : pour l'A-20 EST (centre-ville), via le détour principal. Pour le réseau municipal, avant la fermeture via la sortie 2 ( rue Clément ) ou via la bretelle pour A-20 OUEST, sortie pour 1 re Avenue, faire demi-tour et les boulevards Montréal- Toronto et Saint-Joseph .

, la bretelle menant de la R- (en provenance du pont Honoré- ) à l'A-20 EST vers le centre-ville : pour l'A-20 EST (centre-ville), via le détour principal. Pour le réseau municipal, avant la fermeture via la sortie 2 ( ) ou via la bretelle pour A-20 OUEST, sortie pour 1 Avenue, faire demi-tour et les boulevards Montréal- et . L'entrée du boulevard Angrignon

Détour : via les accès temporaires pour rue Notre-Dame Ouest en direction est, boulevard Angrignon sud, ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément, R- 138 EST et suivre le détour principal à partir de la bretelle pour A-20 OUEST

: via les accès temporaires pour rue Notre-Dame Ouest en direction est, boulevard Angrignon sud, ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément, R- et suivre le détour principal à partir de la bretelle pour A-20 OUEST Dans l'échangeur Turcot , les bretelles menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie), à la R- 138 EST (A-720) vers le centre-ville et à l'A-15 SUD vers l'Île des Sœurs et le pont Samuel-De Champlain

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la sortie pour l'A-13 SUD et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-13 SUD, faire demi-tour à la sortie 3-E (A-520 EST), A-13 NORD et sortie 6 pour voie de desserte A-40 EST.

Fermeture par défaut : à compter de 21 h 30, la bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-13 NORD / Laval.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 21 h 30.

R-136 (A-720) | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A-10 EST Bonaventure, boulevard Robert-Bourassa) dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30, les entrées de la rue Saint-Antoine Est (détour via rue Saint-Hubert) et de la rue Sanguinet / avenue de l'Hôtel-de-Ville.

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les DEUX directions

Sur le pont Saint-Jacques (au-dessus A-15 Décarie)

Entre l'avenue Girouard et le boulevard Décarie

Fermeture complète, jeudi et vendredi de 5 h 30 à 16 h

Détour : via le chemin Upper-Lachine. Pour les usagers en provenance de l'avenue Girouard sud et en direction de la rue Saint-Jacques est, via boulevard Cavendish et rue Sherbrooke.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Saint-Jacques pour l'A-15 NORD (Décarie). Détour via boulevard Décarie et rue Sherbrooke.

Note : circulation locale seulement sur la rue Addington. Le trottoir demeure accessible pour les piétons.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Laval

Direction NORD

À la hauteur du boulevard Curé-Labelle (R-117)

fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A-19 | AUTOROUTE PAPINEAU

Laval

Direction SUD

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard Lévesque

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Lévesque pour l'A-19 SUD. Détour ouest via les rues Hauterive, Champfleury, d'Artigny, Le Gardeur et boulevard de la Concorde. Et détour est via les boulevards d'Auteuil et de la Concorde.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Entre le boulevard Pelletier et le début du pont Samuel-De Champlain

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Pour toute autre demande : composer le 511

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca