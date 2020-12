Communiqué En Bref du 11 décembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Entraves pour toute la fin de semaine

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 / R-138 | Échangeur Saint-Pierre

Montréal

La bretelle menant de l'A-20 OUEST à la R-138 OUEST (sortie 63 vers le pont Honoré-Mercier)

Entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, de vendredi 22 h à samedi 6 h : en provenance A-15 NORD ou A-720 / R-136 OUEST, via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), sortie 70-O pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

Détour, de samedi 5 h à lundi 5 h : dans la sortie 63, via l'embranchement pour avenue Dollard / 1re Avenue, faire demi-tour à 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 OUEST

A-15

Montréal

À la hauteur du boulevard Gaétan-Laberge (sortie 60)

Fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge. Détour via rue de l'Église et boulevard De La Vérendrye

Note : travaux sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSLC)

Fin des entraves de longue durée

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction OUEST

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 8 h

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Montréal (arr. Montréal-Nord), Laval

Direction NORD

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Entre la rue de Charleroi et le boulevard de la Concorde

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h 30

Détour : via avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 NORD et A-440 EST

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

R-134

Entre Montréal (arr. Ville-Marie) et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

PROJET TURCOT

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Fermeture complète, de vendredi 22 h à samedi 6 h

MODIFICATION : à noter que cette fermeture était prévue à l'origine jusqu'à lundi 5 h , maintenant écourtée à samedi 6 h

Détour : en provenance de l'A-15 NORD ou de l'A-720 / R-136 OUEST, via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), sortie 70-O pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

Fermetures par défaut

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

, pont Honoré- , ) La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST ( Lachine , Dorval )

, ) La bretelle menant de l'A-15 NORD à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

Détour via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 SUD

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST

Détour : continuer A-15 SUD, faire demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), A-15 NORD et suivre le détour principal. Facultatif, en amont : les usagers en provenance de l'A-40 OUEST et de Laval / A-15 SUD (des Laurentides) peuvent continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST)

Échangeur Saint-Pierre

L'entrée du boulevard Pullman

Détour via la rue Notre-Dame Ouest et suivre le détour des entrées suivantes

Les entrées des boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue

Détour : sur le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue en direction ouest, via rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre nord (camions, demi-tour en direction sud à l'endroit habituel avant le canal de Lachine), rue Richmond et l'entrée de la 1re Avenue pour A-20 OUEST. Et en direction est, via rue Saint-Jacques / chemin Avon et boulevard Montréal-Toronto

Pont Honoré-Mercier : via rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre / Dollard, rue Saint-Patrick, rue Clément et R-138 OUEST. Camions via avenue Saint-Pierre sud, faire demi-tour à l'endroit habituel, avenue Saint-Pierre nord, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto, faire demi-tour à la 1re Avenue et bretelle pour R-138 OUEST

Rue Richmond : à partir de l'avenue Saint-Pierre nord, via rue Saint-Jacques est, avenue Vincent et rue Elm

Le boulevard Montréal- Toronto en direction ouest entre le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et l'avenue Ouellette

Détour : via rue Saint-Jacques / chemin Avon, avenue Ouellette, rue Camille et avenue Vincent

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire, Kirkland

Direction OUEST

Entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 21 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de vendredi 22 h 30 à samedi 9 h 30

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-13 SUD à l'A-40 EST. Détour via la bretelle pour voie de desserte ouest, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte est

Direction OUEST

Entre la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de samedi 23 h à dimanche 10 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Cavendish

La sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu)

Fermeture de la sortie, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 60 pour A-13 NORD, sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa), faire demi-tour à la rue Thimens, boulevard Pitfield, A-13 SUD et sortie 6 pour A-40 EST

Autre : fermeture de la voie de desserte ouest à la rue Bégin. Détour via rue Bégin et boulevard de la Côte-Vertu ouest

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Anjou), Montréal-Est

Direction EST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le boulevard Bourget et l'avenue Marien

Fermeture de la desserte, de samedi 21 h à dimanche 5 h

Détour : via les boulevards Bourget, des Sciences, du Golf et Henri-Bourassa et avenue Marien

RUE SAINT-PATRICK

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues D'Argenson et Charlevoix

Fermeture complète, samedi et dimanche de 7 h à 18 h

Détour : via rue Thomas-Keefer, avenue Atwater, rue Notre-Dame et rue des Seigneurs

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Dans les DEUX directions

À la hauteur du pont d'étagement du chemin des Chenaux

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De dimanche 22 h à lundi 5 h / direction est

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h 30 / direction ouest

Fermeture par défaut : en direction ouest, la sortie 36 (chemin Dumberry, chemin des Chenaux). Détour via la sortie 35 (avenue Saint-Charles)

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-35 | AUTOROUTE DE LA VALLÉE-DES-FORTS

Carignan

Direction NORD

À la hauteur du chemin Brunelle / A-10

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600, Pour toute autre demande : composer le 511

