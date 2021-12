Communiqué En bref du 10 décembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

A-25

Direction sud

Entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète :

De vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 7 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Fermetures par défaut : 30 minutes avant la fermeture principale

À Montréal

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson sud. Pour les camions (plus de 4,25 m .), via rue Dickson nord

. Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson sud. Pour les (plus de .), via rue Dickson nord L'entrée de l'avenue Souligny. Détour via A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson

) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson L'entrée des rues Tellier et des Futailles. Détour via rue Notre-Dame / détour principal. Pour les camions (plus de 4,25 m .), via rue Dickson nord.

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Montréal (arr. Montréal-Nord) et Laval

Dans les deux directions

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète du pont, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détours :

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et A-440 est

: via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et A-440 est Direction sud : boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les bretelles menant de l'A-440 est et ouest à la R-125 sud. Détour en direction est via les bretelles pour R-125 nord et pour A-440 ouest et détour principal

L'entrée du boulevard Saint-Martin pour la R-125 sud. Détour via R-125 nord et A-440 ouest

pour la R-125 sud. Détour via R-125 nord et A-440 ouest Les entrées des boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde pour la R-125 nord

Gestion dynamique des voies

Du 13 décembre jusqu'à la fin de l'année 2022

Fermeture du pont en direction nord et circulation à contresens sur le pont en direction sud, une voie par direction en tout temps. Pour les périodes de pointe, une voie supplémentaire dans le sens de la pointe (le matin, 2 voies disponibles vers Montréal et l'après-midi, 2 voies vers Laval )

) Fermetures des entrées du boulevard de la Concorde Est en direction est pour la R-125 nord et en direction ouest pour la R-125 sud

Note : la gestion dynamique des voies sera suspendue pour la période des Fêtes, soit du 20 décembre 2021 au 4 janvier 2022, afin de faciliter les opérations liées au déneigement. Une voie ouverte en tout temps sur le pont dans chaque direction.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

TRAVAUX ANNULÉS : sauf exception, les entraves de courte durée prévues dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 décembre et de jour, le samedi 11 décembre, sont annulées pour viabilité hivernale et météo défavorable

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Entre Laval et Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro)

Entre le boulevard Samson à Laval et la sortie 8 (boulevard Gouin, boulevard Henri-Bourassa), incluant le pont Louis-Bisson

Direction sud

· Fermeture de 2 voies sur 3, de samedi 19 h à dimanche 10 h

Fermeture par défaut : la sortie 8 (boulevard Gouin, boulevard Henri-Bourassa)

Détour : continuer jusqu'à la sortie 6 pour voie de desserte A-40 ouest, rue Halpern, boulevard Henri-Bourassa et via rue Valiquette / boulevard Pitfield pour les usagers en direction du boulevard Gouin

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction ouest

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h 30 à lundi 6 h

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Direction est / Montréal

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, dimanche de 6 h à 19 h

Note : travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTQ

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée du boulevard Morgan

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction ouest

Entre la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants

Fermeture complète

De samedi 22 h 30 à dimanche 9 h 30

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Direction est

Entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 3 (rue Guy) et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète :

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 9 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque est et rue de la Cathédrale

Direction ouest

Dans le tunnel Ville-Marie

Entre la sortie 5 (A-10 est, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète :

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 7 h

Détour : dans la sortie (garder la droite), via les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, faire demi-tour à rue Saint-Hubert)

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-640

Terrebonne

Direction ouest

À la hauteur de l'avenue Urbanova (au km 32)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Les Cèdres

Direction est

À la hauteur de l'entrée de la R-338 (au km 10)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h

A-530

Salaberry-de-Valleyfield

Direction EST

À la hauteur de la sortie 12 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, Montréal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction ouest

Entre l'entrée de l'A-30 et le boulevard de Montarville (km 95)

Fermeture de 1 voie sur 2

Fermeture de 1 voie sur 2, de samedi 22 h à dimanche 9 h

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Boucherville

Sur la voie de desserte de l'A-20

Direction ouest

Au niveau de l'échangeur de l'A-30

Fermeture complète de la desserte, de samedi 22 h à dimanche 9 h

Note : la voie de desserte permet l'accès aux bretelles menant à l'A-30 est et ouest (sortie 98) et donne accès à l'A-20 ouest / Montréal aux bretelles en provenance de l'A-30 est et ouest (sortie 83)

Fermetures par défaut :

La bretelle menant de l'A-20 ouest à l'A-30 ouest. Détour : via la bretelle pour A-30 est, faire demi-tour à la sortie 87 ( Sainte-Julie , Saint-Amable ) via chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest

) via chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest La bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-20 ouest / Montréal. Détour via bretelle pour A-20 est, sortie 102 ( Sainte-Julie , Saint-Amable ), faire demi-tour via chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest

), faire demi-tour via chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest La bretelle menant de l'A-30 est à l'A-20 ouest. Détour : une voie sera canalisée sur la voie de desserte A-20 ouest pour permettre aux usagers d'emprunter le détour via les bretelles pour A-30 ouest et pour A-20 est et faire demi-tour à la sortie 102 / chemin du Fer-à-Cheval. Facultatif : en amont, directement via la bretelle pour A-20 est

A-30 | DE L'ACIER

Brossard

Direction ouest

La sortie 67 (A-10, Montréal, Sherbrooke)

Fermeture de la sortie, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte) et A-30 est

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

