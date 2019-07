Communiqué en bref 5 juillet : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE : POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

PROJET TURCOT

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Entre la sortie 64 (rue Sherbrooke) et l'échangeur Turcot

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour pour A-15 SUD : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, A-20 EST et bretelle pour A-15 SUD.

Détour pour A-20 OUEST : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 OUEST.

Détour pour A-720 EST : via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, A-20 EST et bretelle pour A-720 EST.

Fermeture par défaut dans l'échangeur Décarie, selon le même horaire :

Bretelle A-40 OUEST (Métropolitaine) pour A-15 SUD (Décarie).

Détour : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST ou OUEST.

Détour pour le pont Honoré- Mercier : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20 OUEST et sortie 63 pour le pont Honoré- Mercier .

Détour pour le réseau municipal : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD, A-20 EST, bretelle pour A-15 NORD et 66 (chemin Queen-Mary) ou 69 (rue Jean-Talon).

La bretelle de l'A-15 NORD (Décarie)

pour l'A-20 OUEST (du Souvenir)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via l'A-15 NORD (Décarie), A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou OUEST (vers Dorval).

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction NORD

Entre l'échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon (sous l'échangeur Turcot)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : via le boulevard Monk, rue Saint-Patrick, avenue de l'Église et rue Saint-Rémi.

Détour, direction ouest : via la rue Saint-Rémi, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick et boulevard Monk.

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction NORD

À la hauteur de l'A-40 (Félix-Leclerc)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour à la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu EST, voie de desserte A-40 OUEST, A-40 OUEST et sortie 60 pour l'A-13 NORD.

Fermeture par défaut dans l'échangeur A-13 / A-40, à compter de 22 h 30 :

Bretelle A-40 EST (Félix-Leclerc) pour A-13 NORD ( Chomedey ). Suivre le détour principal.

AUTOROUTE 640 À TERREBONNE

A-640

Terrebonne

Direction EST

À la hauteur de l'A-25

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-25 SUD, R-125 SUD (montée Masson), A-25 NORD et bretelle pour A-640 EST.

Fermeture par défaut dans l'échangeur A-25 / A-640, à compter de 20 h :

Bretelle A-25 SUD pour A- 640 EST . Suivre le détour principal.

Fermeture par défaut dans l'échangeur A-25 / A-640, à compter de 22 h :

Bretelle A- 640 EST pour A-25 NORD. Suivre le détour principal.

ENTRAVES QUOTIDIENNES : PENDANT LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Entre le chemin des Chenaux et le boulevard des Anciens-Combattants, incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes

Fermeture du pont en direction OUEST et circulation à CONTRESENS en direction EST :

de vendredi 22 h à samedi 8 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : 1 voie disponible en direction ouest (largeur de 3,7 m.) et 2 voies en direction est. Fermeture de la voie de gauche en direction ouest à compter de 22 h 30

Fermetures par défaut, en direction ouest, à compter de 21 h 30 :

Les entrées du boulevard des Anciens-Combattants et du chemin Sainte-Marie . Détour via le chemin Sainte-Marie , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST.

. Détour via le chemin , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST. La sortie 40 ( Chemin de Senneville ). Détour via la sortie 35 (Avenue Saint-Charles ). Itinéraire facultatif via la sortie 41 (Boulevard des Anciens-Combattants).

R-134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal, Longueuil

Dans les DEUX directions

fermeture COMPLÈTE, samedi de 20 h 30 à 23 h 30

Note : feux d'artifice

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Champlain)

Entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à samedi 9 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge, des Irlandais et Carrie-Derick.

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal, Dorval

Direction SUD

Dans le tunnel Dorval

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h 30

A-13 / A-520 | ÉCHANGEUR

Laval

Bretelle A-520 EST pour A-13 NORD

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : voie de desserte A-520 EST, montée de Liesse, voie de desserte A-520 OUEST et bretelle pour A-13 NORD (via la rue de la Station).

Bretelle A-520 EST pour A-13 SUD

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : voie de desserte A-520 EST, montée de Liesse, voie de desserte A-520 OUEST et bretelle pour A-13 SUD (via l'avenue Renaud).

A-15 | AUTOROUTE ET ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal (arr. Saint-Laurent, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), Ville Mont-Royal

Direction SUD

Entre l'échangeur Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 11 h

Détours :

Direction est : continuer A-40 EST, sortie 68 (rue Stinson), faire demi-tour (passer sous l'autoroute) au chemin de Dunkirk, voie de desserte A-40 OUEST, A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers l'échangeur Turcot) ou OUEST. Direction ouest : via la sortie 65 (A-520), A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers l'échangeur Turcot) ou OUEST.

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles venant de l'A-40 EST et OUEST et du boulevard Marcel-Laurin (R-117) pour l'A-15 SUD.

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Sur la voie de desserte (boulevard Décarie)

Dans les DEUX directions

Entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de vendredi 22 h à samedi 7 h

de samedi 21 h à dimanche 7 h

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

La sortie 56 (A-520 EST, Avenue Dorval)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Détour : continuer A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 53 (Boulevard des Sources) et A-20 EST / sortie 56

Fermeture par défaut : entrée du boulevard Bouchard pour l'A-20 OUEST / rond-point Dorval. Détour via A-20 EST, demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 OUEST. Pour rond-point Dorval, suivre le détour principal.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Kirkland, Pointe-Claire

Direction EST

Entre la sortie 50 (boulevard Saint-Charles) et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : entrées du chemin Sainte-Marie et du boulevard Saint-Charles. Détour via la voie de desserte.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction OUEST

À la hauteur de la rue Halpern

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 20 h à lundi 6 h

Détour : via la rue Halpern, boulevard Henri-Bourassa et voie de desserte A-40 OUEST.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 68 (rue Stinson) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Notes : pour l'A-15 NORD (des Laurentides), faire le demi-tour dans l'échangeur des Laurentides. La bretelle A-15 SUD pour A-40 EST demeure ouverte.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 : entrée de l'avenue Sainte-Croix. Détour via la voie de desserte.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermetures par défaut, à compter de 22 h : entrée des boulevards Langelier, Lacordaire, Pie-IX, Saint-Michel, de la rue d'Iberville et de l'avenue Christophe-Colomb.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (Rue de la Montagne, Rue Saint-Jacques) et l'avenue Papineau

Fermeture COMPLÈTE, samedi de 20 h 30 à 23 h 59

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale, du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure) et de la rue Amherst à compter de 20 h.

Note : feux d'artifice.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine.

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure).

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre la rue Panet et l'entrée de la rue Saint-Antoine à la hauteur de la rue Rose-de-Lima

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via l'avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut : les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est à compter de 22 h 30.

R-138

Montréal

Direction EST

Entre le pont Mercier et la sortie 2 (rue Clément)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Entre la sortie 2 (rue Clément) et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Détour pour A-20 EST : via rue Clément, avenue Lafleur, avenue Dollard, rue Notre-Dame et A-20 EST.

Détour pour A-20 OUEST : via rue Clément, avenue Lafleur, avenue Dollard, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto et A-20 EST.

Fermetures par défaut : entrée de la rue Clément pour la R-138 EST. Suivre le détour principal.

Direction OUEST

Entre l'échangeur Saint-Pierre et le pont Mercier

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Sur la voie de desserte

Direction NORD

À la hauteur du boulevard Dagenais

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : boulevard Dagenais, montée Montrougeau, boulevard Sainte-Rose et A-13 NORD.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h :

entrée du boulevard Dagenais (Est) pour voie de desserte A-13 NORD. Suivre le détour principal.

sortie 17 (boulevard Sainte-Rose) de l'A-13 NORD. Détour : sortie 20 (R-344), demi-tour, A-13 SUD et sortie 17 pour le boulevard Sainte-Rose .

A-13 / A-40 | ÉCHANGEUR

Laval

Bretelle A-13 SUD pour A-440 EST

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : voie de desserte A-13 SUD, boulevard Saint-Martin, voie de desserte A-13 NORD et bretelle pour A-440 EST.

Bretelle A-440 OUEST pour A-13 SUD

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour : avenue des Bois, montée Champagne, boulevard Saint-Martin et A-13 SUD.

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES - PONT GÉDÉON-OUIMET

Boisbriand, Laval

Direction NORD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, au-dessus de la rivière des Mille Îles

Fermeture de 2 voies sur 3 :

de vendredi 22 h à samedi 6 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h 30

A-640

Saint-Eustache

Dans les DEUX directions

Entre les boulevards Albert-Mondou et Goyer

Circulation à contresens, 1 voie par direction :

de vendredi 22 h à samedi 6 h

de samedi 20 h à dimanche 7 h

Fermetures par défaut, selon le même horaire :

Entrée de la rue Saint-Eustache pour A- 640 EST . Détour (Sud) via la rue Saint-Eustache, boulevard Pie-XII, R- 148 EST , 25 e Avenue et A- 640 EST . Détour (nord) via la rue Saint-Eustache, boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST .

pour A- . Détour (Sud) via la rue Saint-Eustache, boulevard Pie-XII, R- , 25 Avenue et A- . Détour (nord) via la rue Saint-Eustache, boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- . Entrée de la R-148 (boulevard Arthur-Sauvé) pour A- 640 EST . Détour (est) via R- 148 EST , voie de desserte A- 640 EST , R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST . Détour (ouest) : via R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST .

Note : fermeture de l'A-640 EST et circulation à contresens sur la chaussée en direction OUEST.

A-640

Saint-Eustache

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la 25e Avenue

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de dimanche 21 h à lundi 4 h

Fermetures par défaut, selon le même horaire :

Entrée de la R-148 (boulevard Arthur-Sauvé) pour A- 640 EST . Détour (est) via R- 148 EST , voie de desserte A- 640 EST , R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST . Détour (ouest) : via R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST .

Note : fermeture de l'A-640 EST et circulation à contresens sur la chaussée en direction OUEST.

A-640

Rosemère

Direction OUEST

La sortie 22 (R-117)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Détour : via la sortie 20 (A-15), A-15 SUD, demi-tour via la sortie 19 (R-344), A-15 NORD, bretelle pour A-640 EST et sortie 22 pour la R-117.

Autres fermetures, dans l'échangeur R-117 / A-640, nuit de samedi à dimanche :

Bretelle R-117 NORD pour A-640 OUEST, de samedi 23 h 59 à dimanche 8 h. Détour (AUTOS) via la R-117 NORD, rue Blainville, boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST. Détour (CAMIONS) : via le boulevard Desjardins, rue Vaudry, boulevard Desjardins, voie de desserte A- 640 EST , demi-tour au boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST.

, demi-tour au boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST. Bretelle A-640 OUEST pour R-117 NORD et SUD, de samedi 21 h à dimanche 8 h. Détour via l'A-640 OUEST, sortie 20 pour le boulevard du Faubourg, boulevard de la Grande-Allée, A- 640 EST et sortie 22 pour la R-117.

et sortie 22 pour la R-117. Bretelle R-117 SUD pour A-640 OUEST, de samedi 23 h 59 à dimanche 8 h. Détour via la voie de desserte A- 640 EST , boulevard René-A.-Robert et voie de desserte A- 640 EST .

A-640

Bois-des-Filion

Direction OUEST

La sortie 28 (R-335, Bois-des-Filion)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Détour : via la sortie 26 (Lorraine), demi-tour au boulevard de Gaulle, A-640 EST et sortie 28 pour la R-335.

R-117

Laval, Rosemère

Dans les DEUX directions

Sur le pont Marius-Dufresne au-dessus de la rivière des Mille-Îles

Circulation à contresens, 1 voie par direction :

de vendredi 20 h à samedi 8 h

de samedi 18 h à dimanche 9 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER - PONT MADELEINE-PARENT

À Beauharnois

Direction EST

Sur le pont Madeleine-Parent

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 20 h à samedi 6 h

de samedi 20 h à dimanche 6 h

de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour (AUTOS) : sortie 13 de l'A-30 EST pour l'A-530 OUEST, boulevard Pie-XII, R-132 EST.

Détour (CAMIONS) : sortie 13 de l'A-30 EST pour l'A-530 OUEST, boulevard Pie-XII / rue du Pont et R-236 EST.

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER - PONT MADELEINE-PARENT

À Beauharnois

Direction EST

Sur le pont Madeleine-Parent

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

samedi de 6 h à 20 h

dimanche de 6 h à 20 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

À la hauteur du boulevard Pelletier

Fermeture de 1 voie sur 3, samedi de 4 h à 20 h

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Sainte-Marie-Madeleine

Direction EST

À la hauteur de la pesée routière (km 117)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h à samedi 6 h

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Hyacinthe

Direction EST

À la hauteur du 2e Rang

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 8 h

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction EST

À la hauteur de l'A-30

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de vendredi 23 h à samedi 8 h 30

de samedi 23 h à dimanche 8 h 30

Fermetures par défaut dans l'échangeur A-30 / R-116, selon le même horaire :

Bretelle R- 116 EST pour A-30 EST. Détour via R- 116 EST , boulevard Seigneurial, demi-tour via la montée Sabourin, boulevard Seigneurial, R-116 OUEST et bretelle pour A-30 EST.

pour A-30 EST. Détour via R- , boulevard Seigneurial, demi-tour via la montée Sabourin, boulevard Seigneurial, R-116 OUEST et bretelle pour A-30 EST. Bretelle A-30 OUEST pour R- 116 EST . Détour via A-30 OUEST, sortie 73 (R-112, chemin de Chambly ), demi-tour, A-30 EST et bretelle pour R- 116 EST .

RAPPEL : PONT HONORÉ-MERCIER, JUSQU'AU 20 JUILLET

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture COMPLÈTE du pont Honoré- Mercier en direction de Montréal (R- 138 EST , pont aval) et circulation à CONTRESENS sur le pont en direction de Kahnawake - 1 voie par direction - de mardi 22 h (25 juin) au 20 juillet

L'entrée de la rue Airlie menant au pont demeure ouverte en tout temps

Largeur de la voie : 3,2 m

Plusieurs mesures d'atténuation pour faciliter la circulation dans le secteur malgré les travaux ont été déployées par le Ministère des Transports, de concert avec ses partenaires de Mobilité Montréal. Pour consulter ces mesures, voir le communiqué.

Mesures liées au camionnage

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine :

De 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal



De 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud

Passage gratuit sur le pont Serge-Marcil (A-30) pour les véhicules de la catégorie 2* ( véhicule routier dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm ) :

) : De 5 h à 10 h, en direction OUEST (vers Vaudreuil-Dorion )

)

De 14 h 30 à 19 h 30, en direction EST (vers La Prairie )



Note catégorie 2 : elle inclut la plupart des camions semi-remorques, véhicules lourds et récréatifs, voitures avec remorque, autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial

Modifier son itinéraire via le pont Victoria (R-112) : pendant toute la période des travaux, prolongation des heures de pointe sur le pont Victoria :

Les 2 voies en direction Montréal, de 5 h à 10 h



Les 2 voies en direction Saint-Lambert , de 14 h à 20 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600

