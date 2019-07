Communiqué en bref 4 juillet : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et cette nuit

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES - PONT MÉDÉRIC-MARTIN

Montréal, Laval

Direction NORD

Sur le pont Médéric-Martin, au-dessus de la rivière des Prairies

fermeture de 2 voies sur 4, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

A-25 | TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Longueuil, Montréal

Direction NORD

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Entre le chemin des Chenaux et le boulevard des Anciens-Combattants, incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes

Fermeture du pont en direction OUEST et circulation à CONTRESENS en direction EST, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Note : 1 voie disponible en direction ouest (largeur de 3,7 m.) et 2 voies en direction est. Fermeture de la voie de gauche en direction ouest à compter de 21 h 30.

Fermetures par défaut, en direction ouest, à compter de 21 h 30 :

Les entrées du boulevard des Anciens-Combattants et du chemin Sainte-Marie . Détour via le chemin Sainte-Marie , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST.

. Détour via le chemin , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST. La sortie 40 ( Chemin de Senneville ). Détour via la sortie 35 (Avenue Saint-Charles ). Itinéraire facultatif via la sortie 41 (Boulevard des Anciens-Combattants).

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : Via l'A-15 SUD, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge), demi-tour, A-15 NORD, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou OUEST (vers Dorval).

La bretelle de l'A-15 NORD

pour l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : Via A-15 NORD, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou OUEST (vers Dorval).

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, demi-tour et A-15 NORD.

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour l'A-720 EST (Ville-Marie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), boul. Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

Avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : au boul. Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

CHEMIN GLEN

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine (sous l'A-720)

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détours venant de :

- rue Sainte-Catherine : via boulevard Dorchester, avenue Atwater et rue Saint-Antoine. En direction OUEST, faire demi-tour à l'avenue Claremount.

- rue Saint-Antoine : via rue Saint-Jacques (ouest), boulevard Décarie, boulevard De Maisonneuve et rue Sainte-Catherine. En direction EST, faire demi-tour à rue Lenoir.

CAMIONS : via rue de la Cathédrale (fermeture de la rue Peel, travaux)

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction NORD

À la hauteur de l'A-520

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 : bretelle A-520 EST pour A-13 NORD. Détour via le chemin de la Côte-de-Liesse (Est), montée de Liesse, chemin de la Côte-de-Liesse (Ouest) et A-13 NORD.

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction NORD

À la hauteur de l'A-40

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-40 EST, faire demi-tour à la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu EST, voie de desserte A-40 OUEST, boulevard Pitfield et A-13 NORD.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 : bretelle A-40 EST pour A-13 NORD. Suivre le détour principal.

A-15 | AUTOROUTE ET ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal (arr. Saint-Laurent, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), Ville Mont-Royal

Direction SUD

Entre l'échangeur Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détours :

Direction est : continuer sur l'A-40 EST jusqu'à la sortie 68 (Rue Stinson), faire demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte A-40 OUEST, continuer jusqu'au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie sud. Direction ouest : continuer et sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie sud.

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles venant de l'A-40 EST et OUEST et du boulevard Marcel-Laurin (R-117) pour l'A-15 SUD.

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Sur la voie de desserte (boulevard Décarie)

Dans les DEUX directions

Entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : entrée du boulevard Édouard-Montpetit pour A-15 NORD. Détour via le boulevard Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal (arr. Lachine)

Direction EST

Entre l'A-13 et la 1re Avenue

Fermeture partielle de 3 voies sur 4, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut, selon le même horaire : dans la bretelle A-13 SUD pour A-20 EST, fermeture de 1 voie sur 2.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13) et l'entrée du boulevard Saint-Charles

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermetures par défaut : entrées des boulevards de la Côte-Vertu, Henri-Bourassa/Hymus, des Sources et Saint-Jean à compter de 22 h.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue McArthur et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 20 h à vendredi 5 h

Détour : via les rues McArthur et Griffith et boulevard Cavendish.

Fermeture par défaut : sur l'A-40 EST, la sortie 64 (boulevard Cavendish). Détour via la sortie 65 pour la voie de desserte de l'A-520 OUEST, rue Migneron et rue Griffith.

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Ville Mont-Royal, Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville)

Direction EST

Entre l'échangeur Décarie et la rue Stinson

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de l'avenue Sainte-Croix à compter de 22 h 30

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction EST

À la hauteur de l'avenue Michel-Jasmin

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Sortie 3 (rue Guy)

Fermeture de la sortie, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via la sortie 4 (rue de la Montagne).

*Matières dangereuses : détour via la sortie 2 (avenue Atwater).*

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST (Bonaventure), sortie 4 pour l'A-15 NORD, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou OUEST (vers Dorval).

Pour l'avenue Atwater : avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest.

Fermetures par défaut, selon le même horaire :

bretelles A-15 NORD et SUD pour A-20 OUEST dans l'échangeur Turcot.

entrées de la rue Saint-Antoine Est, de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Saint-Antoine Ouest (à la hauteur de la rue Rose-de- Lima ) à 22 h 30.

R-138

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Airlie et Jean-Milot

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Sur la voie de desserte

Direction NORD

À la hauteur du boulevard Samson

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : boulevard Samson, 100e Avenue, boulevard Notre-Dame et A-13 NORD.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h : entrée du boulevard Samson pour voie de desserte A-13 NORD. Suivre le détour principal.

Autre fermeture, à compter de 22 h : entrée du boulevard Saint-Martin pour voie de desserte A-13 NORD. Détour rue Montgolfier, rue Moreau et voie de desserte A-13 NORD.

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Sur la voie de desserte

Direction NORD

À la hauteur du boulevard Sainte-Rose

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : boulevard Sainte-Rose, voie de desserte A-13 SUD, boulevard Desgenais, montée Montrougeau, boulevard Sainte-Rose et A-13 NORD.

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES - PONT GÉDÉON-OUIMET

Boisbriand, Laval

Direction NORD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, au-dessus de la rivière des Mille Îles

fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h 30

A-25/A-640

Terrebonne, Mascouche

Direction EST

Bretelle de l'A-25 NORD pour l'A-640 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 20 h à vendredi 4 h

Détour : sortie 28 (chemin Sainte-Marie), demi-tour, A-25 SUD et bretelle pour A-640 OUEST.

Autre fermeture, selon le même horaire : sortie 38 (R-337, chemin des Anglais) de l'A-640 OUEST. Détour via la sortie 35 (boulevard des Entreprises), demi-tour, A-640 EST et sortie 38 pour la R-337 et le chemin des Anglais.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Direction EST

À la hauteur de la rue Valmont

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

A-640

Saint-Eustache

Direction EST

Entre les boulevards Albert-Mondou et Goyer

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Fermetures par défaut, selon le même horaire :

entrée de la rue Saint-Eustache . Détour (Sud) via la rue Saint-Eustache, boulevard Pie-XII, R- 148 EST , 25 e Avenue et A- 640 EST . Détour (nord) via la rue Saint-Eustache, boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST .

. Détour (Sud) via la rue Saint-Eustache, boulevard Pie-XII, R- , 25 Avenue et A- . Détour (nord) via la rue Saint-Eustache, boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- . Entrée de la R-148 (boulevard Arthur-Sauvé). Détour (est) via R- 148 EST , voie de desserte A- 640 EST , R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST . Détour (ouest) : via R-148 OUEST (boulevard Arthur-Sauvé), boulevard Industriel, boulevard Albert-Mondou et A- 640 EST .

A-640

Bois-des-Filion

Direction OUEST

La sortie 28 (R-335, Bois-des-Filion)

Fermeture de la sortie, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via la sortie 26 (Lorraine), demi-tour au boulevard de Gaulle, A-640 EST et sortie 28 pour la R-335.

R-117

Laval, Rosemère

Dans les DEUX directions

Sur le pont Marius-Dufresne au-dessus de la rivière des Mille-Îles

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de jeudi 20 h à vendredi 5 h

R-117/A-640

Rosemère

Bretelle de la R-117 NORD pour l'A-640 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 59 à vendredi 5 h

Détour : via le boulevard Desjardins, rue Vaudry, R-117 SUD, voie de desserte A-640 EST, demi-tour au boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST. CAMIONS : R-117 NORD, rue Blainville, boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST.

Bretelle de la R-117 SUD pour l'A-640 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 59 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-640 EST, demi-tour au boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Hudson, Saint-Lazare

Direction EST

Entre la sortie 17 (R-201) et l'entrée de la côte Saint-Charles

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : R-201 NORD, R-342 EST (route Harwood), côte Saint-Charles et A-40 EST.

Fermeture par défaut, selon le même horaire : entrée de la R-201 pour A-40 EST. Suivre le détour principal.

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Sainte-Catherine, Candiac

Dans les DEUX directions

Sur le pont de la rivière aux Tortues

Circulation en alternance, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Sainte-Julie

Direction OUEST

Entre la sortie 105 (R-229, McMasterville) et l'entrée du boulevard Armand-Frappier

Fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la R-229 SUD, chemin Nobel, chemin du Fer-à-Cheval, boulevard Armand-Frappier et A-20 OUEST.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h :

entrée de la R-229 pour A-20 OUEST. Suivre le détour principal.

entrée du chemin du Fer-à-Cheval pour A-20 OUEST. Détour via le boulevard Armand-Frappier.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les DEUX directions

À la hauteur du boulevard Édouard

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

R-132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

La Prairie, Brossard

Direction EST

À la hauteur de la rivière Saint-Jacques

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, vendredi de 1 h à 5 h

