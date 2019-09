Communiqué en bref 3 septembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Laval et Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro)

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Direction SUD

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de mardi 19 h à mercredi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne (arr. Lachenaie), Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles)

Direction OUEST

Sur le pont Charles-De Gaulle

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h 30 à mercredi 4 h 30

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Sur le pont Honoré-Mercier

Direction EST (vers Montréal)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle de l'A-20 EST

pour l'A-15 SUD (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, mercredi de 0 h 30 à 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure)

A-720 / R-136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans le tunnel Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (à la rue Panet) et l'échangeur Turcot

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST, continuer jusqu'à la sortie 4 et A-15 NORD

Avenue Atwater : sur le boulevard Robert-Bourassa, via rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut :

À compter de 22 h 30, les entrées de la rue Saint-Antoine (est) et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet. Détour via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST

(est) et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet. Détour via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST L'entrée de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de- Lima . Détour : continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église et entrée A-15 NORD via boulevard De La Vérendrye. Camions , continuer sur la rue Saint-Jacques jusqu'à l'A-10 EST

. Détour : continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques, avenue sud et les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église et entrée A-15 NORD via boulevard De La Vérendrye. , continuer sur la rue jusqu'à l'A-10 EST Échangeur Turcot, les bretelles pour l'A-15 NORD (Décarie) et pour l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

RUE ANGERS

Montréal

Entre la rue Cabot et l'avenue de l'Église (sous l'A-15)

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détours :

via rue Cabot, rue Saint-Rémi et avenue de l'Église

venant de la rue Cabot est : via rue Angers, rue Saint-Patrick et avenue de l'Église

venant de l'avenue de l'Église est : continuer jusqu'à la rue Drake, rue Galt, boulevard Champlain, avenue de l'Église et rue Saint-Rémi

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction SUD

Entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-520 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-40 EST, continuer jusqu'à la sortie 65 pour A-520 OUEST et sortie 4 pour A-13 SUD / Lachine

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

Bretelle A-40 EST pour A-13 SUD. Continuer voie de desserte et suivre le détour principal

Bretelle A-40 OUEST pour A-13 SUD. Continuer voie de desserte, sortie rue Halpern, boulevard Henri-Bourassa, voie de desserte A-40 EST et détour principal.

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction SUD

Entre l'A-520 et la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

A-15 | AUTOROUTE ET ÉCHANGEUR DÉCARIE

Ville Mont-Royal, Montréal (arr. Saint-Laurent, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce)

Direction SUD

Entre l'échangeur et la rue Jean-Talon

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Entre la sortie 69 (rue Jean-Talon) et l'entrée du chemin de la Côte-Saint-Luc

Fermeture COMPLÈTE , de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Décarie)

Fermetures par défaut :

Dans l'échangeur : la bretelle venant de l'A-40 OUEST pour l'A-15 SUD. Détour : continuer et sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie Sud jusqu'à l'entrée du chemin de la Côte- Saint-Luc

: la bretelle venant de l'A-40 OUEST pour l'A-15 SUD. : continuer et sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie Sud jusqu'à l'entrée du chemin de la Côte- Sur l'autoroute : à compter de 21 h, les entrées du chemin de la Côte-de-Liesse est (à la hauteur de l'avenue Royalmount) et de la rue Jean-Talon

Direction NORD

Entre le boulevard Édouard-Montpetit et l'avenue Van Horne

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES

Montréal

La bretelle de l'A-15 SUD pour la voie de desserte A-40 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-40 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 (A-520 OUEST), A-40 EST, sortie 71 et faire demi-tour au boulevard Saint-Laurent

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction EST

Entre la sortie 39 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie

A-20 / R-138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

La bretelle de la R-138 EST (en provenance du pont Mercier) pour l'A-20 EST (centre-ville)

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST, rue Richmond, demi-tour à 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Angrignon et A-20 EST

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la R-138 EST dans l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

Détour : via boulevard Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond / boulevard Montréal-Toronto et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue. Pour les camions, via avenue Dollard sud et faire demi-tour à l'endroit prévu (avant le canal de Lachine)

Fermeture par défaut : à compter de 23 h : l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Pour A-20 OUEST : via boulevard Angrignon et suivre le détour principal

Pour pont Honoré- Mercier : continuer sur le boulevard Angrignon sud et ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et l'entrée pour R-138 OUEST

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Ville Mont-Royal, Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville)

Direction EST

Entre l'échangeur Décarie et la sortie 68 (rue Stinson)

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : à compter de 22 h 30, l'entrée de l'avenue Sainte-Croix

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue Barr et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 20 h à mercredi 5 h

Détour : via les rues Hickmore, McArthur et Griffith, boulevard Cavendish et chemin Dalton.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

La sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques)

Fermeture de la sortie, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : continuer et sortie 6 (rue Berri), faire demi-tour à rue Saint-Denis, avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques et rue Mansfield

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction NORD

Sur la voie de desserte

À la sortie pour le boulevard Sainte-Rose

Fermeture COMPLÈTE de la desserte, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via boulevard Sainte-Rose ouest, voie de desserte A-13 SUD et faire demi-tour à A-440

Note : les usagers en provenance des boulevards Sainte-Rose et Dagenais et en direction nord peuvent emprunter directement la voie de desserte A-13 SUD

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne (arr. Lachenaie), Charlemagne, Repentigny

Dans les DEUX directions

Entre la R-344 (chemin Saint-Charles) et le pont Benjamin-Moreau, enjambant la rivière

L'Assomption

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de mardi 22 h à mercredi 4 h, en direction ouest

de mardi 23 h 59 à mercredi 6 h, en direction est

Fermetures par défaut à compter de 23 h : les bretelles ne seront pas fermées simultanément :

la bretelle A-640 OUEST pour A-40 OUEST. Détour via la sortie 50 ( montée des Pionniers )

) la bretelle A-40 OUEST pour A- 640 EST . Détour via la sortie 94 ( chemin Saint-Charles ) et montée des Pionniers

. Détour via la sortie 94 ( ) et montée des Pionniers la bretelle de l'A- 640 EST pour l'A-40 EST. Détour via R-344 (chemin Saint-Charles ), rue des Migrateurs et A-40 EST

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction OUEST

À la hauteur du boulevard Curé-Labelle (R-117)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

ÉCHANGEUR A-440 / R-117 (BOULEVARD CURÉ-LABELLE)

Laval

La bretelle de l'A-440 OUEST pour la R-117 NORD et SUD

Fermeture complètes, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : continuer sur la voie de desserte et faire demi-tour à l'A-13 pour voie de desserte A-40 EST

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction OUEST

Entre la sortie 24 (boulevard Industriel) et l'entrée de l'A-15

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Note : l'entrée du boulevard des Laurentides (R-335) ne sera pas fermée et sera canalisée

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction OUEST

Entre la sortie 30 (R-125, boulevard Pie-IX, Montréal) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 4 h

Détour : via la voie de desserte

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Dans les DEUX directions

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard René-Laennec

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 20 h. Sur les voies de desserte, fermeture partielle de 1 voie sur 2 à compter de 21 h

A-640

Terrebonne

Dans UNE direction à la fois

À la hauteur de la sortie 38 (R-337, chemin Gascon, chemin des Anglais)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 4 h

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Direction SUD

Entre la sortie 11 (boulevard Saint-Martin) et le boulevard de la Concorde

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 4 h

Note : fermeture de la première voie à 21 h

Détour :

autos : via le boulevard Vanier, boulevard Lévesque et avenue Rose-de- Lima

camions : via le boulevard Vanier , R-125 NORD, A-440 OUEST et A-19 SUD

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville

Direction OUEST

Entre le boulevard de Montarville (sortie 80) et la R-116

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Note : en direction est, entre la R-116 et l'A-20, fermeture de 1 voie sur 2 à 4 endroits sur de courtes distances

R-132

Boucherville

Dans les DEUX directions

À l'intersection du boulevard de Montarville

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h / direction ouest

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h / direction est

Fermetures par défaut :

en direction est, l'entrée du boulevard de Montarville. Détour via les rues Samuel-De Champlain , Fraser, Quesnel , d' Iberville , Samuel-De Champlain et Thomas-Pépin, boulevard du Fort-Saint-Louis et rue de la Barre. Pour les camions, via R-132 OUEST et sortie 89-N pour boulevard Marie-Victorin

, Fraser, , d' , et Thomas-Pépin, boulevard du Fort-Saint-Louis et rue de la Barre. Pour les camions, via R-132 OUEST et sortie 89-N pour boulevard Marie-Victorin en direction ouest, la sortie 18 pour le boulevard de Montarville. Détour via la sortie 17. Pour les camions, via R-132 OUEST et sortie 89-N pour boulevard Marie-Victorin

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Autres demandes : composer le 511

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca