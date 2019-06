Communiqué en bref 28 juin : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE : POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

FERMETURE PONT CHAMPLAIN, DIRECTION RIVE-SUD

A-15 (A-10)

Montréal, Brossard

Direction SUD (EST)

Entre l'échangeur Turcot à Montréal et l'entrée de la R-134 (Boulevard Taschereau) à Brossard, incluant le pont Champlain

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détours : via la bretelle pour R-136 / A-720 EST, sortie 7 (Pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

Travaux : le groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) procédera à l'ouverture du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud. La fermeture du corridor A-15 SUD / A-10 EST entre Montréal et Brossard est nécessaire afin de permettre à SSL de finaliser les approches du nouveau pont. Pour consulter le site web de SSL.

FERMETURES PAR DÉFAUT, DANS LE CORRIDOR A-15 SUD / A-10 EST

Les bretelles de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 SUD dans l'échangeur Turcot

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détour : via la bretelle pour R-136 / A-720 EST, sortie 7 (Pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers pont Champlain)

Entre la sortie 2 (rue Carrie-Derick) et l'Île des Sœurs / pont Champlain

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détours

Pour la Rive-Sud :

Via le chemin des Moulins, avenue Pierre-Dupuy, chemin des Moulins, A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, A- 720 EST , sortie 7 ( Pont Jacques-Cartier ), rue Notre-Dame , avenue Papineau et pont Jacques-Cartier. Via le chemin des Moulins, rue des Irlandais, rue Bridge et pont Victoria.

Pour l'Île des Sœurs : via le chemin des Moulins, rue Carrie-Derick, boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD et sortie 57-S pour le boulevard de l'Île-des-Sœurs.

Pour les feux d'artifice - de samedi 19 h à dimanche 1 h - une voie sera ouverte sur l'A-10 EST (Bonaventure) et le pont Champlain, en direction de la Rive-Sud.

A-15

Montréal

Direction SUD

Entrée de l'avenue Atwater

Fermeture de l'entrée, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détour : via le boulevard Lasalle, rue de l'Église, boulevard Gaétan-Laberge, A-10 OUEST (Bonaventure), A-720 EST, boulevard Robert-Bourassa et pont Jacques-Cartier.

A-15

Montréal (Île des Sœurs)

Direction SUD

Entrées du boulevard de l'Île-des-Sœurs et du boulevard René-Lévesque

Fermeture des entrées, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détour : via l'A-10 OUEST (Bonaventure), A-720 EST, boulevard Robert-Bourassa et pont Jacques-Cartier.

Une voie demeure ouverte, via l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l'A-15 SUD, afin d'accéder à l'Île des Sœurs.

Les bretelles de la R-132 EST et OUEST (René-Lévesque)

pour l'A-10 EST (des Cantons-de-l'Est)

Brossard

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 11 h

Détours

Venant de la R-132 EST : boulevard Marie-Victorin Est, boulevard Simard, avenue Victoria, boulevard Lapinière, boulevard Taschereau et A-10 EST.

Venant de la R-132 OUEST : boulevard Marie-Victorin Ouest, demi-tour au boulevard de Rome, boulevard Marie-Victorin Est, boulevard Simard, avenue Victoria, boulevard Lapinière, boulevard Taschereau et A-10 EST.

Pont Victoria : les DEUX voies ouvertes en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 11 h.

PROJET TURCOT

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (Avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine, l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima pour l'A-720 OUEST et suivre le détour de la bretelle de l'A-720 OUEST pour A-15 NORD (voir ci-dessous).

La bretelle de l'A-720 OUEST (Ville-Marie)

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, A-520 EST, A-40 EST et bretelle pour A-15 NORD / Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local, CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (Boulevard Angrignon), rue Pullman, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction NORD

Entre l'échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce

Fermeture partielle de 3 voies sur 4, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À prévoir sur l'autoroute 15 NORD (Décarie) À compter du 1er juillet à 5 h, et ce jusqu'à la fin août, fermeture d'une voie sur quatre dans le secteur rue Sherbrooke / tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon (sous l'échangeur Turcot)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : via le boulevard Monk, rue Saint-Patrick, avenue de l'Église et rue Saint-Rémi.

Détour, direction ouest : via la rue Saint-Rémi, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick et boulevard Monk.

CHEMIN GLEN

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine (sous l'A-720)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : via la rue Saint-Jacques, rue Lenoir, rue Saint-Antoine, rue Saint-Jacques (Ouest), boulevard Décarie, boulevard De Maisonneuve et rue Sainte-Catherine.

Détour, direction ouest : via la rue Saint-Jacques, boulevard Décarie, boulevard De Maisonneuve et rue Sainte-Catherine.

ENTRAVES QUOTIDIENNES : PENDANT LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-19 | AUTOROUTE PAPINEAU - PONT PAPINEAU-LEBLANC

Laval, Montréal

Direction SUD

Entre la sortie 5 (Boulevard de la Concorde) et le boulevard Gouin, incluant le pont Papineau-Leblanc

fermeture COMPLÈTE, dimanche de 5 h à 10 h

Détour : boulevard de la Concorde, R-125 SUD, pont Pie-IX et boulevard Henri-Bourassa

Fermetures par défaut à compter de 4 h 30 : entrées des boulevards de la Concorde et Lévesque. Détour via le pont Pie-IX.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Entre le chemin des Chenaux et le boulevard des Anciens-Combattants, incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Entre le chemin des Chenaux et le boulevard des Anciens-Combattants, incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes

Fermeture du pont en direction OUEST et circulation à CONTRESENS en direction EST :

de samedi 23 h à dimanche 8 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : 1 voie disponible en direction ouest (largeur de 3,7 m.) et 2 voies en direction est. Fermeture de la voie de gauche en direction ouest à compter de 22 h 30

Fermetures par défaut, en direction ouest, à compter de 22 h 30 :

Les entrées du boulevard des Anciens-Combattants et du chemin Sainte-Marie . Détour via le chemin Sainte-Marie , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST.

. Détour via le chemin , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST. La sortie 40 ( Chemin de Senneville ). Détour via la sortie 35 (Avenue Saint-Charles ). Itinéraire facultatif via la sortie 41 (Boulevard des Anciens-Combattants).

R-134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal, Longueuil

Dans les DEUX directions

fermeture COMPLÈTE, samedi de 20 h 30 à 23 h 30

Note : feux d'artifice

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

La sortie 56 (A-520 EST, Avenue Dorval)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Détour : continuer A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 53 (Boulevard des Sources) et A-20 EST / sortie 56

Fermeture par défaut : entrée du boulevard Bouchard pour l'A-20 OUEST / rond-point Dorval. Détour via A-20 EST, demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 OUEST. Pour rond-point Dorval, suivre le détour principal.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire, Kirkland

Direction OUEST

La voie de desserte de l'A-40

Entre l'avenue Fairview et le boulevard Saint-Charles

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à samedi 5 h

Détour : via les boulevards Brunswick et Saint-Charles. Pour les camions, tourner à droite vers le boulevard Saint-Jean.

Fermeture par défaut : la sortie 50 (Boulevard Saint-Charles). Continuer et faire demi-tour à la sortie 44 (Boulevard Morgan).

A-40 | AUTOUROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue McArthur et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 20 h à samedi 5 h

Détour : via les rues McArthur et Griffith et boulevard Cavendish

Fermeture par défaut : sur l'A-40 EST, la sortie 64 (Boulevard Cavendish). Détour via la sortie 65 pour la voie de desserte de l'A-520 OUEST, rue Migneron et rue Griffith

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (Rue de la Montagne, Rue Saint-Jacques) et l'avenue Papineau

Fermeture COMPLÈTE, samedi de 20 h 30 à 23 h 59

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale, du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure) et de la rue Amherst à compter de 20 h.

Note : feux d'artifice

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre la rue Panet et l'entrée de la rue Saint-Antoine à la hauteur de la rue Rose-de-Lima

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via l'avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut : les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est à compter de 22 h 30.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES - PONT GÉDÉON-OUIMET

Boisbriand, Laval

Direction NORD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, au-dessus de la rivière des Mille Îles

fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Dans les DEUX directions

À la hauteur du boulevard Brien

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Autres fermetures, selon le même horaire :

fermeture de 1 voie sur 2 sur la voie de desserte de l'A-40 EST.

entrée du boulevard Brien pour l'A-40 OUEST. Détour via la voie de desserte et l'entrée du boulevard de La Rochelle.

sortie de la voie de desserte de l'A-40 EST pour le boulevard Brien. Détour via la sortie pour le boulevard Industriel.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Direction EST

À la hauteur du boulevard de La Rochelle

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h à samedi 8 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Sainte-Geneviève-de-Berthier

Direction OUEST

Entre la sortie 151 (R-138) et l'entrée de la R-158

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 30 à samedi 5 h

R-117

Rosemère

Dans les DEUX directions

Entre la R-344 et l'A-640

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de vendredi 20 h à samedi 8 h

A-640

Saint-Eustache

Dans les DEUX directions

Entre la 25e Avenue et l'A-13

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 6 h

A-640

Rosemère

Direction OUEST

La sortie 22 (R-117)

Fermeture de la sortie, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Autre fermeture selon le même horaire : bretelle R-117 SUD pour A-640 OUEST. Détour via l'A-640 EST, demi-tour au boulevard René-A.-Robert et A-640 OUEST.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac

Sur la voie de desserte

Direction NORD

À la hauteur de l'A-930

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Détour : via l'A-930 EST, sortie pour le boulevard Jean-Leman, demi-tour, A-930 OUEST et A-15 NORD.

Fermetures par défaut :

Bretelle A-15 NORD pour A-930 OUEST. Détours via l'A- 930 EST , sortie pour le boulevard Jean-Leman, demi-tour et A-930 OUEST.

, sortie pour le boulevard Jean-Leman, demi-tour et A-930 OUEST. Bretelle A- 930 EST pour A-15 NORD. Détours via la sortie pour le boulevard Jean-Leman, demi-tour, A-930 OUEST et bretelle pour A-15 NORD.

A-930

Candiac

Dans les DEUX directions

À la hauteur de l'A-15

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à samedi 8 h

Fermeture par défaut : bretelle A-15 SUD pour A-930 EST. Détours via A-15 SUD, sortie 38 (montée Monette), demi-tour, A-15 NORD et sortie 40 pour l'A-930 OUEST.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST

Entre le boulevard Pelletier et la R-132

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Brossard

Direction OUEST

La sortie 69 (Grande-Allée)

Fermeture de la sortie, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte).

Autre fermeture : l'entrée du boulevard Grande-Allée pour l'A-30 OUEST. Détour via l'A-30 EST et demi-tour à la sortie 73 (R-112, boulevard Cousineau).

ENTRAVES DE LUNDI 1ER AU MARDI 2 JUILLET

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion, Senneville (île de Montréal)

Dans les DEUX directions

Entre le chemin des Chenaux et le boulevard des Anciens-Combattants, incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes

Fermeture du pont en direction OUEST et circulation à CONTRESENS en direction EST, de lundi 22 h à mardi 5 h

Note : 1 voie disponible en direction ouest (largeur de 3,7 m.) et 2 voies en direction est. Fermeture de la voie de gauche en direction ouest à compter de 22 h 30

Fermetures par défaut, en direction ouest, à compter de 22 h 30 :

Les entrées du boulevard des Anciens-Combattants et du chemin Sainte-Marie . Détour via le chemin Sainte-Marie , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST.

. Détour via le chemin , voie de desserte de l'A-40 OUEST (à la hauteur du boulevard Morgan) et A-40 OUEST. La sortie 40 ( Chemin de Senneville ). Détour via la sortie 35 (Avenue Saint-Charles ). Itinéraire facultatif via la sortie 41 (Boulevard des Anciens-Combattants).

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction OUEST

Entre l'A-640 et le pont Charles-De Gaulle

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 22 h 30 à mardi 3 h 30

Fermeture par défaut : l'entrée de la R-344 à compter de 22 h

Détour nord : montée des Pionniers, boulevard Lucille-Teasdale et A- 640 EST Détour sud : montée des Pionniers, R- 344 EST , boulevard des Migrateurs et A-40 EST

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 2 (avenue Pierre Dupuy) et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h à mardi 4 h 30

Détour : chemin des Moulins et rue Carrie-Derick

BOULEVARD DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut, sur l'autoroute Décarie : sortie 66 (chemin de la Côte-Sainte-Catherine) de l'A-15 SUD. Détour via la sortie 64 (rue Sherbrooke).

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Henri-Bourassa, boulevard Hymus) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h 59 à mardi 5 h

Détour : via voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 23 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h 30

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 68 (rue Stinson) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture COMPLÈTE, mardi de 0 h 30 à 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Note : pour l'A-15 NORD (des Laurentides), faire le demi-tour dans l'échangeur des Laurentides.

Fermeture par défaut : entrée de l'avenue Sainte-Croix. Détour via la voie de desserte.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'avenue Papineau

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale, du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure) et de la rue Amherst à compter de 22 h 30

Direction OUEST

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre la rue Panet et l'entrée de la rue Saint-Antoine à la hauteur de la rue Rose-de-Lima

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via l'avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques, rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest

Fermetures par défaut : les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est à compter de 22 h 30.

R-138

Montréal

Direction EST

À la hauteur du canal Lachine / échangeur Saint-Pierre

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 23 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : bretelle R-138 EST pour A-20 EST. Détour via la bretelle pour l'A-20 OUEST, boulevard Montréal-Toronto, 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame et A-20 EST.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-640

Deux-Montagnes et Saint-Eustache

Dans UNE direction à la fois

Entre le boulevard Albert-Mondou et l'A-13

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac

Direction NORD

Entre la sortie 40 (A-30) et l'entrée de l'A-930

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

R-132

Boucherville

Dans les DEUX directions

À la hauteur du boulevard Marie-Victorin

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 21 h à mardi 5 h

Fermeture par défaut : entrée du boulevard Marie-Victorin pour R-132 EST. Détour via le boulevard de Montarville.

RAPPEL : PONT HONORÉ-MERCIER, JUSQU'AU 20 JUILLET

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture COMPLÈTE du pont Honoré- Mercier en direction de Montréal (R- 138 EST , pont aval) et circulation à CONTRESENS sur le pont en direction de Kahnawake - 1 voie par direction - de mardi 22 h (25 juin) au 20 juillet

en direction de Montréal (R- , pont aval) et circulation à CONTRESENS sur le pont en direction de - 1 voie par direction - de L'entrée de la rue Airlie menant au pont demeure ouverte en tout temps

Largeur de la voie : 3,2 m

Plusieurs mesures d'atténuation pour faciliter la circulation dans le secteur malgré les travaux ont été déployées par le Ministère des Transports, de concert avec ses partenaires de Mobilité Montréal. Pour consulter ces mesures, voir le communiqué.

Mesures liées au camionnage

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine :

De 5 h à 9 h 30, en direction de Montréa



De 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud

Passage gratuit sur le pont Serge-Marcil (A-30) pour les véhicules de la catégorie 2* ( véhicule routier dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm ) :

) : De 5 h à 10 h, en direction OUEST (vers Vaudreuil-Dorion )

)

De 14 h 30 à 19 h 30, en direction EST (vers La Prairie )

Note catégorie 2 : elle inclut la plupart des camions semi-remorques, véhicules lourds et récréatifs, voitures avec remorque, autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial

Modifier son itinéraire via le pont Victoria (R-112) : pendant toute la période des travaux, prolongation des heures de pointe sur le pont Victoria :

Les 2 voies en direction Montréal, de 5 h à 10 h



Les 2 voies en direction Saint-Lambert , de 14 h à 20 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal . Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

