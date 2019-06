Communiqué en bref 25 juin : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et cette nuit

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction OUEST

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction OUEST

Entre l'A-640 et le pont Charles-De Gaulle

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 4 h 30

Fermeture par défaut : l'entrée de la R-344 à compter de 21 h. Détour NORD : montée des Pionniers, boulevard Lucille-Teasdale, A-640 EST et bretelle pour A-40 OUEST. Détour SUD : montée des Pionniers, R-344 EST, boulevard des Migrateurs, A-40 EST et demi-tour via l'échangeur A-40 / A-640

R-138 | PONT HONORÉ-MERCIER

Entre Montréal et Kahnawake

Dans les DEUX directions

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de mardi 22 h jusqu'au 20 juillet

Informations supplémentaires :

l'entrée de la rue Airlie menant au pont demeure ouverte

largeur de la voie : 3,2 m

Plusieurs mesures d'atténuation pour faciliter la circulation dans le secteur malgré les travaux ont été déployées par le Ministère, de concert avec ses partenaires de Mobilité Montréal. Pour consulter ces mesures, voir le communiqué.

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle de l'A-15 NORD

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, ensuite A-520 EST, A-40 EST et A-15 NORD / Laval dans l'échangeur des Laurentides

Réseau local et CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon), boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-15 SUD

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 NORD, sortie 66 pour chemin de la Côte-Saint-Luc, demi-tour et A-15 SUD

La bretelle de l'A-720 / R-136 OUEST

pour l'A-20 OUEST (vers Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, bretelle pour l'A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

La bretelle de l'A-20 EST (du Souvenir)

pour l'A-720 EST (Ville-Marie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, sortie 66 pour le chemin de la Côte-Saint-Luc, demi-tour, A-15 SUD et bretelle pour A-720 EST

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour, en direction EST : boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine et chemin Glen

Détour, en direction OUEST : chemin Glen, rue Sainte-Catherine, avenue Claremont, rue Sherbrooke, avenue Girouard, chemin Upper-Lachine.

**CAMIONS, sur la rue Sherbrooke, via le boulevard Cavendish et la rue Saint-Jacques

ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | AUTOROUTE ET ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal (arr. Saint-Laurent, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), Ville Mont-Royal

Direction SUD

Entre l'échangeur Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détours :

1) Direction est : continuer sur l'A-40 EST jusqu'à la sortie 68 (Rue Stinson), faire demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte A-40 OUEST, continuer jusqu'au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie sud

2) Direction ouest : continuer et sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut dans l'échangeur : les bretelles venant de l'A-40 EST et OUEST et du boulevard Marcel-Laurin (R-117) pour l'A-15 SUD

BOULEVARD DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Entre les chemins de la Côte-Sainte-Catherine et Queen-Mary

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES

Montréal

La bretelle de l'A-15 SUD pour l'A-40 EST

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte A-40 OUEST, faire demi-tour au chemin Canora et voie de desserte A-40 EST

A-20 | DU SOUVENIR

Beaconsfield

Direction EST

À la hauteur de l'avenue Woodland

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

A-20 | DU SOUVENIR

Pointe-Claire

Direction OUEST

La sortie 49 (rue Cartier)

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 48, boulevard Saint-Charles, A-20 EST, sortie 49

A-20 | DU SOUVENIR

Dorval

Direction OUEST

À la hauteur de l'A-520 (Côte-de-Liesse)

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

La sortie 62 (1re Avenue)

Fermeture de la sortie, de mardi 23 h 30 à mercredi 2 h

Détour : via la sortie 63 (pont Mercier), R-138 OUEST, sortie 2 (rue Clément), demi-tour, R-138 EST et bretelle pour A-20 OUEST et 1re Avenue

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction EST

Entre la sortie 41 (Boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 58 (boulevard Henri-Bourassa) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 22 h

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13) et l'entrée du boulevard des Sources

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue McArthur et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 20 h à mercredi 5 h

Détour : via les rues McArthur et Griffith et boulevard Cavendish

Fermeture par défaut : sur l'A-40 EST, la sortie 64 (boulevard Cavendish). Détour via la sortie 65 pour la voie de desserte de l'A-520 OUEST, rue Migneron et rue Griffith

A-40 | MÉTROPOLITAINE

Ville Mont-Royal, Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville)

Direction EST

Entre l'échangeur Décarie et la rue Stinson

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de l'avenue Sainte-Croix à compter de 22 h 30

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Amherst

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure) à compter de 22 h 30

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

La sortie 4 (avenue Atwater)

Fermeture de la sortie, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc), demi-tour, A-15 SUD, bretelle pour A-720 EST et sortie 2 pour l'avenue Atwater

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Sous l'échangeur Saint-Pierre

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de mardi 21 h à mercredi 5 h

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction EST

Au-dessus de l'A-25

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : A-25 NORD, sortie 5 (rue Sherbrooke), demi-tour via la rue Sherbrooke, rue De Boucherville Sud, rue Hochelaga et rue Honoré-Beaugrand

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES - PONT GÉDÉON-OUIMET

Boisbriand, Laval

Direction NORD

Sur le pont Gédéon-Ouimet, au-dessus de la rivière des Mille Îles

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

R-117

Terrebonne

Direction NORD

Entre la R-344 et l'A-640

Fermeture COMPLÈTE, circulation en contresens en direction EST, 1 voie par direction, de mardi 20 h à mercredi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie de la R-117 NORD pour l'A-640 OUEST. Détour via la rue Blainville Est, le boulevard René-A.-Robert, A-640 OUEST. Pour les camions : détour via le boulevard Deslardins, demi-tour à la rue Vaudry, R-117 SUD, A-640 OUEST.

La sortie de la R-117 SUD pour l'A-640 OUEST. Détour via A- 640 EST , demi-tour au boulevard René-A.-Robert.

A-640

Saint-Eustache

Direction OUEST

À la hauteur de la 25e Avenue

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h

A-640

Terrebonne

Direction EST

Entre la R-335 et la sortie 32 (Urbanova)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h

A-640

Terrebonne

Direction OUEST

À la hauteur du chemin Gascon (R-337)

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

A-640

Terrebonne, Mascouche

Direction EST

Entre la R-337 (chemin Gascon) et l'A-25

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : à compter de 20 h :

Entrée du chemin des Anglais. Détour via la R-337 SUD, A-25 NORD et bretelle pour A- 640 EST

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Saint-Constant

Direction OUEST

À la hauteur de la montée Lasaline

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 / A-30 | ÉCHANGEUR

Brossard

Bretelle A-30 EST pour A-10 EST

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Brossard

Direction OUEST

La sortie 69 (Grande-Allée)

Fermeture de la sortie, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte)

Autre fermeture : l'entrée Grande-Allée pour A-30 OUEST. Détour via l'entrée pour A-30 EST et faire demi-tour à la sortie 73 (R-112, boulevard Cousineau)

R-134 | BOULEVARD TASCHEREAU

Brossard

À la hauteur de la rivière Saint-Jacques

Fermeture partielle de 1 voie sur 2

de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h, en direction EST

mercredi de 1 h à 5 h, en direction OUEST

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

