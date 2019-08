Communiqué en bref 2 septembre : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - (pour lundi 2 septembre) - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal)

Direction OUEST

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, enjambant le lac des Deux Montagnes

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de lundi 23 h 30 à mardi 5 h 30

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Sur le pont Honoré-Mercier

Direction EST (vers Montréal)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 23 h à mardi 5 h

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour la R-136/A-720 EST (vers le centre-ville)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, déjà en cours et jusqu'à mardi 5 h

Détour : via la bretelle A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est

Réseau municipal : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : au boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine Ouest

La bretelle de l'A-20 EST

pour la R-136 EST (A-720), vers le centre-ville

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, déjà en cours et jusqu'à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

Réseau municipal : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : au boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine Ouest.

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, déjà en cours et jusqu'à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, boulevard De La Vérendrye, A-15 NORD et bretelle pour A-20 OUEST

AUTOROUTE 15, SECTEUR DE L'ÎLE-DES-SŒURS

A-15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 58 (A-10 OUEST, centre-ville, Île-des-Sœurs) et l'entrée du boulevard De La Vérendrye / rue Saint-Patrick

Fermeture COMPLÈTE, déjà en cours et jusqu'à mardi 5 h

Détour : via l'A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Est, entrée pour R-136 OUEST (A-720) et continuer jusqu'à l'échangeur Turcot

Fermetures par défaut : les entrées en provenance de l'Île-des-Sœurs et du boulevard Gaétan-Laberge

Note : réaménagement du corridor de l'A-15 entre le pont Samuel-De Champlain et l'avenue Atwater, travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction SUD

Entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de l'A-520 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-40 EST, continuer voie de desserte jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, A-520 OUEST et sortie 4 pour A-13 SUD / Lachine

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30, les bretelles A-40 EST et OUEST pour A-13 SUD

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES

Montréal

La bretelle de l'A-15 SUD pour la voie de desserte A-40 OUEST

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h 59 à mardi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-40 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 (A-520 OUEST), A-40 EST, sortie 71 et faire demi-tour au boulevard Saint-Laurent

A-25

Montréal

Direction SUD

La sortie 6 (rue Beaubien)

Fermeture de la sortie, de lundi 21 h 30 à mardi 5 h

Détour : via la sortie 5 (rue Sherbrooke), rue Curatteau, rue De Boucherville nord et rue des Roseraies

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René) et l'entrée du boulevard Langelier

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via la voie de desserte. Pour les usagers en direction de l'A-25 SUD, faire demi-tour au boulevard Langelier et voie de desserte A-40 EST

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

Les entrées des boulevards Bourget / du Golf et des boulevards Ray-Lawson / Roi-René

/ du Golf et des boulevards Ray-Lawson / Roi-René Échangeur Anjou : les bretelles de l'A-25 NORD et de l'A-25 SUD pour l'A-40 OUEST. En direction nord, continuer jusqu'à la sortie 9 (rue Bombardier)

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la rue Barr et le boulevard Cavendish

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 20 h à mardi 5 h

Détour : via les rues Hickmore, McArthur et Griffith, boulevard Cavendish et chemin Dalton.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

La sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques)

Fermeture de la sortie, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Détour : continuer et sortie 6 (rue Berri), faire demi-tour à rue Saint-Denis, avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques et rue Mansfield

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans le tunnel Viger seulement

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Sanguinet / av. de l'Hôtel-de-Ville

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : via avenue Viger

RUE SAINT-RÉMI

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot

Fermeture COMPLÈTE, lundi de 7 h à 17 h

Détour : via les rues Angers ou Eadie

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne (arr. Lachenaie), Charlemagne, Repentigny

Dans les DEUX directions

Entre la R-344 (chemin Saint-Charles) et le pont Benjamin-Moreau, enjambant la rivière L'Assomption

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 :

de lundi 23 h à mardi 4 h, en direction ouest

mardi de 1 h à 6 h, en direction est

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 59

la bretelle A-640 OUEST pour A-40 OUEST. Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 50 ( montée des Pionniers )

) la bretelle A-40 OUEST pour A- 640 EST . Détour via la sortie 94 ( chemin Saint-Charles ), montée des Pionniers et chemin Saint-Charles (R-344)

. Détour via la sortie 94 ( ), montée des Pionniers et chemin (R-344) la bretelle de l'A- 640 EST pour l'A-40 EST. Détour via R-344 (chemin Saint-Charles ), rue des Migrateurs et A-40 EST

A-640

Terrebonne

Direction OUEST

À la hauteur de la sortie 45 (montée Dumais)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

Fermetures par défaut :

l'entrée de la montée Dumais. Détour via l'entrée pour l'A- 640 EST et faire demi-tour à la sortie 50 ( montée des Pionniers )

et faire demi-tour à la sortie 50 ( ) la sortie 45. Détour via la sortie 44 (rue Charles-Aubert, rue Louis-Hébert) et faire demi-tour pour A- 640 EST

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

À prévoir le 3 septembre

A-15

Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Cyprien-de-Napierville

Dans les DEUX directions

Entre les sorties 21 (R-219, R221) et 29 (Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur)

circulation à contresens - 1 voie par direction - de mardi 21 h jusqu'au mois de novembre

Note : fermeture de l'autoroute en direction nord et circulation sur la chaussée sud. Réparation d'un pont d'étagement.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

R-132

Boucherville

Dans les DEUX directions

À l'intersection du boulevard de Montarville

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de lundi 22 h à mardi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Médias seulement : 514 873-5600; Autres demandes : composer le 511

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca