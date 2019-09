Communiqué du SPEQ à propos de la marche du 27 septembre 2019

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La situation actuelle d'urgence planétaire créée par les changements climatiques interpelle chacune et chacun d'entre nous et nous oblige à des efforts de conscientisation et d'action.

Le SPEQ, comme organisation syndicale représentant près d'un millier de professeures et professeurs œuvrant dans quatre secteurs d'enseignement reliés à des ministères, soit l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA), l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ), ainsi que le Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI), ne peut qu'appuyer sans équivoque le mouvement de marche pour le climat du 27 septembre prochain.

De plus, c'est à partir d'une vision à la fois citoyenne et éducative, qu'il est important pour nous d'accompagner de diverses façons la démarche de nos étudiantes et étudiants qui demandent des actions de nos élus et décideurs afin d'inverser les perspectives environnementales menaçantes, ceci tant pour nous que pour les générations futures. Cet accompagnement doit toutefois s'inscrire à l'intérieur des paramètres fixés par chacun des ministères et organismes cités plus haut.

Au nom du conseil exécutif du SPEQ,

Jean Vallières

Président

