Communiqué de Ticketmaster sur la clôture de l'enquête du Bureau de la concurrence

LOS ANGELES, le 27 juin 2019 /CNW/ - Ticketmaster a annoncé aujourd'hui la résolution des poursuites intentées par le Commissaire à la concurrence au Canada.

En juillet dernier, Ticketmaster a été, de façon proactive, la première entreprise à s'assurer que le prix total des billets soit affiché dès le départ pour les consommateurs canadiens. Nous attendons avec impatience que le Bureau de la concurrence ainsi que les provinces veillent à ce que tous les autres intervenants de l'industrie répondent aux mêmes standards.

Ticketmaster est déterminée à prendre les devants dans l'industrie en matière de sécurité et de transparence pour les consommateurs. L'entreprise a également adopté les meilleures pratiques afin de protéger les consommateurs canadiens qui achètent des billets:

Communiquer clairement si les billets sont vendus à leur valeur nominale d'origine ou s'ils sont revendus à des prix supérieurs ou inférieurs à celle-ci

Interdire la pratique connue sous le nom d'« affichage spéculatif » qui consiste à afficher des billets à prix gonflés avant même que le vendeur n'ait fait l'acquisition préalable de ces billets

Identifier clairement si Ticketmaster est la billetterie officielle d'un événement, et dans le cas contraire indiquer quelle est cette autre plateforme

Ticketmaster se réjouit de l'adoption d'une nouvelle législation sur la protection des consommateurs au Canada visant à améliorer la transparence, à lutter contre les tricheurs qui s'approprient des billets et à réduire la fraude sur le marché secondaire. L'entreprise poursuivra sa participation active aux discussions fédérales et provinciales afin de créer un environnement plus sécuritaire pour les fans et les propriétaires de contenu.

