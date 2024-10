MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO Nesbitt Burns ») a annoncé aujourd'hui que le 10 octobre 2024, elle a réduit sa participation dans High Liner Foods Incorporated (la « société ») de 800 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires »), représentant environ 2,67 % des actions ordinaires émises et en circulation, par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto au prix de 13,60 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 10 880 000 $ (la « cession »).

Comme annoncé le 6 juin 2024, la société a annulé 2 429 014 actions ordinaires dans le cadre du règlement de Rubicon Resources, LLC (l'« annulation des actions en vertu du règlement »). Avant l'annulation des actions en vertu du règlement, BMO Nesbitt Burns détenait en propriété véritable ou exerçait une influence ou un contrôle sur 3 200 000 actions ordinaires représentant environ 9,74 % des actions ordinaires émises et en circulation (sans tenir compte de l'annulation des actions en vertu du règlement).

Immédiatement avant la cession, le nombre d'actions ordinaires détenues en propriété véritable par BMO Nesbitt Burns ou sur lesquelles elle exerçait une influence ou un contrôle est resté inchangé à 3 200 000 actions ordinaires, soit environ 10,69 % des actions ordinaires émises et en circulation telles que déclarées par la société au 7 août 2024 (ce qui tient compte de l'annulation des actions en vertu du règlement ainsi que des actions rachetées à des fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat de la société dans le cours normal de ses activités).

Immédiatement après la cession, BMO Nesbitt Burns avait la propriété véritable de 2 400 000 actions ordinaires représentant environ 8,02 % des actions ordinaires émises et en circulation, ou exerçait une influence ou un contrôle sur ces actions. Par conséquent, BMO Nesbitt Burns n'est plus soumise aux exigences en matière d'alertes concernant la société, étant donné qu'elle est passée sous le seuil de déclaration de 10 %.

BMO Nesbitt Burns a détenu et cédé les actions ordinaires dans le cours normal de ses activités dans le cadre d'ententes sur les produits dérivés conclues par BMO Nesbitt Burns et une société affiliée. À l'avenir, BMO Nesbitt Burns pourrait acquérir d'autres titres de la société ou céder ces titres en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment les conditions générales du marché et de l'économie, et d'autres occasions d'affaires disponibles, ou conclure des transactions qui augmentent, diminuent ou couvrent son exposition économique aux titres de la société sans affecter sa propriété véritable, dans chaque cas, sous réserve des lois applicables.

Ce communiqué de presse est publié conformément au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, qui exige également le dépôt d'un rapport conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables (le « rapport d'alerte »). Une copie du rapport d'alerte sera disponible sous le profil de la société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, ou en communiquant avec Kelly Hechler à l'adresse [email protected] ou au numéro 647-218-4830.

Le siège social de BMO Nesbitt Burns est situé au 1 First Canadian Place, Toronto, Ontario, M5X 1H3. BMO Nesbitt Burns est un courtier en placement canadien entièrement intégré et existe en vertu des lois fédérales du Canada.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group