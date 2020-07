CHICAGO, 29 juillet 2020 /CNW/ - Les conséquences de la COVID-19, la quarantaine, la peur et l'isolement qui en découlent causent des problèmes, mais sont également à l'origine d'une innovation sans précédent. Cependant, l'urgence de réaliser des progrès scientifiques dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des autres démences est telle que nous devons examiner les façons de reprendre, poursuivre et même accélérer la recherche clinique en toute sécurité. L'environnement dans lequel nous évoluons nous permet de mettre en place des moyens créatifs et innovants pour faire avancer certaines études en toute sécurité.

Selon l'Association Alzheimer, aux États-Unis, les établissements de soins de longue durée, leur personnel et leurs résidents connaissent une crise en raison d'un manque de transparence et de leur incapacité à accéder aux tests nécessaires, ainsi qu'à des données et des renseignements précis. Selon certaines estimations, plus de 59 000 résidents et membres du personnel sont morts du coronavirus dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. L'Association Alzheimer plaide en faveur de changements importants et accessibles, par l'entremise de recommandations politiques , afin d'aider les familles et les prestataires de soins professionnels.

Lors de l' Alzheimer's Association International Conference ® (AAIC®) 2020, des experts de l'Association Alzheimer, de la Faculté de médecine de l'université du Kentucky, du Centre médical de l'université Rush et du Centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio ont discuté en profondeur de leurs expériences professionnelles et ont échangé leurs points de vue sur ces sujets qui suscitent des controverses et ne cessent d'évoluer :

Les conséquences de la pandémie sur les essais de recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Ce que nous savons des conséquences du coronavirus sur le cerveau et la cognition.

Les effets dévastateurs sur les personnes atteintes de démence qui sont dans des établissements de soins pour bénéficiaires internes et les recommandations de l'Association Alzheimer sur les mesures de soins de longue durée à prendre.

Les inégalités en matière de santé que la pandémie met en exergue et qui ont également des conséquences importantes sur les personnes atteintes de démence et sur leurs familles.

l'Association Alzheimer a annoncé une nouvelle étude de recherche visant à suivre et à comprendre, à l'échelle mondiale, les conséquences à long terme de l'exposition au nouveau coronavirus sur le cerveau.

« L'Association Alzheimer est heureuse d'annoncer le lancement d'une nouvelle étude de recherche internationale visant à suivre et à comprendre, à l'échelle mondiale, les conséquences à long terme de l'exposition au nouveau coronavirus sur le cerveau, notamment sur la cognition, le comportement et les fonctions », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., directrice scientifique de l'Association Alzheimer. « Des scientifiques de plus de 30 pays ont hâte d'y participer, et l'Organisation mondiale de la santé apporte une assistance technique alors que nous faisons progresser cette importante collaboration. Afin d'établir une base solide pour cette recherche, nous suivrons la ligne des études existantes - telles que l'étude de Framingham sur les maladies cardiovasculaires - et des cliniciens du monde entier sur la manière de mesurer et collecter les données. Pour mieux comprendre les conséquences du virus sur le cerveau, nous envisagerons des collaborations d'études transversales. »

Maria C. Carrillo, Ph.D., directrice scientifique de l'Association Alzheimer a également déclaré :

« Il est très probable que la démence n'augmente pas le risque de contracter la COVID-19, tout comme la démence n'augmente pas le risque de contracter la grippe. Toutefois, les comportements liés à la démence, la difficulté à suivre les protocoles de sécurité, l'âge avancé et les problèmes de santé courants qui accompagnent souvent la démence peuvent augmenter le risque. »

« Il existe toute une série de facteurs comportementaux, sociaux, biologiques et environnementaux qui influencent l'état de santé. Les facteurs déterminants suivants renforcent l'impact de la crise de la COVID-19 :

Le manque d'accès à un logement stable, aux transports et aux ressources nécessaires à l'amélioration de la santé peut rendre difficile le respect des précautions nécessaires pour éviter de contracter la COVID-19 ou pour se faire soigner en cas de maladie.

Les types de travail, ainsi que les mesures appliquées sur les lieux de travail, peuvent influencer le risque de contracter la COVID-19. Les travailleurs ne bénéficiant pas de congés payés peuvent être plus susceptibles de continuer à travailler lorsqu'ils sont malades. Cela peut augmenter l'exposition à la COVID-19 ou exposer d'autres personnes au virus.

Le manque d'accès à l'assurance santé et à des soins de santé abordables. »

« La pandémie de COVID-19 continue de créer des défis supplémentaires pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres démences, ainsi que pour leurs familles et leurs soignants. Les établissements de soins de longue durée sont particulièrement touchés. Selon certaines estimations, plus de 59 000 résidents et membres du personnel sont morts du coronavirus dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. L'Association Alzheimer exhorte les décideurs politiques des États et du gouvernement fédéral à mettre en œuvre de nouvelles mesures permettant de résoudre les problèmes immédiats et à long terme qui ont des conséquences sur les établissements de soins pendant la pandémie de COVID-19. »

Les conséquences de la COVID-19 et de la pandémie mondiale sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer, les soins de longue durée et le cerveau : un débat d'experts lors de l'AAIC 2020 à l'attention des journalistes sur la COVID-19, la pandémie mondiale et ses conséquences sur la maladie d'Alzheimer et les autres démences. L'évènement a vu la participation de :

Maria C. Carrillo , Ph.D., directrice scientifique de l'Association Alzheimer.

, Ph.D., directrice scientifique de l'Association Alzheimer. Gregory A. Jicha , docteur en médecine, Ph.D., Faculté de médecine de l'université du Kentucky . Directeur de l'unité des essais cliniques du Centre de la maladie d'Alzheimer; directeur associé et directeur clinique principal du Centre de la maladie d'Alzheimer du Royaume-Uni.

, docteur en médecine, Ph.D., Faculté de médecine de l'université du . Directeur de l'unité des essais cliniques du Centre de la maladie d'Alzheimer; directeur associé et directeur clinique principal du Centre de la maladie d'Alzheimer du Royaume-Uni. Neelum T. Aggarwal , docteur en médecine, neurologue principale, centre clinique principal du Centre de la maladie d'Alzheimer de l'université Rush; directrice de recherche du Centre de santé cardiaque pour les femmes du Centre médical de l'université Rush.

, docteur en médecine, neurologue principale, centre clinique principal du Centre de la maladie d'Alzheimer de l'université Rush; directrice de recherche du Centre de santé cardiaque pour les femmes du Centre médical de l'université Rush. Beth Kallmyer , maîtrise en service social, vice-présidente de la branche soins et soutien de l'Association Alzheimer.

, maîtrise en service social, vice-présidente de la branche soins et soutien de l'Association Alzheimer. Gabriel A. de Erausquin , docteur en médecine, Ph.D., titulaire d'une maîtrise ès sciences, l'École de médecine Long du Centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio . Professeur émérite de neurologie de la fondation Zachry, l'Institut de la maladie d'Alzheimer et des troubles neurodégénératifs Glenn Biggs .

Liens vers des documents liés à la COVID-19 de l'Association Alzheimer

La Conférence internationale 2020 de l'Association Alzheimer (AAIC) est la plus grande réunion de chercheurs au monde consacrée à la maladie d'Alzheimer et à d'autres formes de démence. S'inscrivant dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur les démences et pour encourager une communauté de recherche indispensable et collégiale.

Page d'accueil de l'AAIC 2020 : www.alz.org/aaic/

Salle de presse de l'AAIC 2020 : www.alz.org/aaic/pressroom.asp

Mot-clic de l'AAIC 2020 : #AAIC20

L'Association Alzheimer montre la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres démences - en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et la détection précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'aide apportée. Nous aspirons à un monde sans maladie d'Alzheimer et sans toutes les autres démences. Vous pouvez consulter le site www.alz.org ou appeler la ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 800.272.3900.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219566/AAIC_2020_Logo.jpg

SOURCE Alzheimer's Disease and Related Disorders Association- Greater Illinois Chapter

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : ligne de l'Association Alzheimer réservée aux médias, 312-335-4078, [email protected]; office de presse de l'AAIC 2020, [email protected], https://www.alz.org/, http://www.alz.org/illinois

Liens connexes

http://www.alz.org/illinois