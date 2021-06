Communiqué de l'AQGPNS

MONTRÉAL, le 5 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance Québécoise des Garderies Privées Non Subventionnées - AQGPNS, a lancé, il y a quelques semaines, un appel aux garderies non subventionnées (GNS) pour une fermeture le 9 juin 2021.

Ceci, en raison de l'entêtement du Ministre à proposer des solutions qui ne répondent ni aux attentes des parents, ni à la crise actuelle, en ignorant les GNS qui pourraient répondre d'une manière instantanée, en étant converties maintenant, à la demande actuelle de plus de 51 000 places subventionnées. En plus, nous estimons à plus de 30 000, le nombre de places inoccupées dans les GNS. Et le Ministre le sait.

Notre réseau de GNS est actuellement en voie de disparition, à cause de cette ignorance que nous pensons voulue.

Voici nos revendications :

Équité dans ce réseau. Des centaines de milliers de familles québécoises ont souffert du manque d'équité, et ce, depuis sa création. Cette politique a juste créé deux types de contribuables : Ceux qui bénéficient de tout et ceux qui ne bénéficient de rien.

Appliquer l'universalité au sens propre du terme, en permettant aux parents de payer le même tarif partout dans le réseau ; subventionné ou pas.

Ou, en convertissant les places dans les garderies non subventionnées en places subventionnées.

Permettre aux parents, ainsi que le stipule le premier article de la loi sur les services de garde d'avoir le choix ; le vrai. Celui de choisir le service de garde qui leur convient.

Faire bénéficier les parents des services particuliers dont ont besoin leurs enfants.

Aider les garderies non subventionnées au même titre que les CPE/MF/GS en cette pandémie. Sachant que les services de garde dans toutes les provinces en ont bénéficié.

Changer le caractère discriminatoire et limitatif des appels d'offres qui allouent 85% des places aux CPE. Et laisser les appels d'offres ouverts à toutes les installations sans barrières ni limites.

Accepter que les parents soient représentés dans les comités consultatifs du Ministère de la Famille.

Dissolution de la place 0-5.

Attendre 3 ans, voire plus, pour la construction de CPE, est inadmissible.

Fermeture :

Il n'y aura pas de manifestation.

La fermeture est planifiée pour le 9 juin.

Lien pour voter :

http://garderiesns.com/index.php/consultations/consultation-pour-la-greve

L'Alliance regroupe plus de 250 garderies non subventionnées.

