OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le budget fédéral de 2023 a prévu des investissements essentiels qui soutiendront l'expansion du réseau électrique du Canada visant à combler les besoins liés à l'atteinte de la carboneutralité, tout en abordant l'abordabilité pour les clients de l'électricité et préservant la fiabilité. En particulier, les crédits d'impôt à l'investissement nouveaux et élargis, et le fait d'accélérer les projets et d'offrir une plus grande certitude sont des développements importants. Tous ces éléments reflètent les recommandations énoncées par Électricité Canada dans son récent rapport sur l'État de l'industrie de l'électricité, intitulé Bâtissons.

L'électrification, soit l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie principale, est indispensable pour obtenir une carboneutralité et, à long terme, fournira au Canada une énergie efficace, abordable et fiable. Le secteur de l'électricité au Canada souhaite établir l'infrastructure nécessaire pour y parvenir.

Le budget fédéral nous permet de nous préparer pour y arriver. Électricité Canada se réjouit des initiatives importantes annoncées aujourd'hui dans le document « Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère »

Un crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre pour 15 % de la plupart des investissements dans la production propre et le transport interprovincial, disponible pour les entités qui ne paient pas d'impôts.

3 milliards $ pour recapitaliser les principaux programmes de financement, y compris les énergies renouvelables intelligentes et les voies d'électrification, les réseaux intelligents et l'énergie éolienne en mer.

Un rôle élargi pour la Banque de l'infrastructure du Canada qui fournira 20 milliards $ en investissements pour soutenir les projets d'infrastructure d'électricité propre et de croissance propre.

qui fournira 20 milliards $ en investissements pour soutenir les projets d'infrastructure d'électricité propre et de croissance propre. Le début des investissements avec le Fonds de croissance du Canada , y compris les contrats sur le carbone pour la différence, pour aider à fournir une certitude pour les investissements majeurs. Le gouvernement mènera également des consultations sur une approche plus large des contrats sur le carbone pour la différence afin de rendre le système plus prévisible.

, y compris les contrats sur le carbone pour la différence, pour aider à fournir une certitude pour les investissements majeurs. Le gouvernement mènera également des consultations sur une approche plus large des contrats sur le carbone pour la différence afin de rendre le système plus prévisible. Un engagement à créer un plan concret visant à améliorer l'efficacité des évaluations d'impact et des processus d'autorisation pour les grands projets d'ici la fin de 2023.

Il faut souligner que le budget met en place les éléments d'une stratégie canadienne de l'électricité ; qui devrait harmoniser les programmes nouveaux et existants, contribuer à la clarté de la réglementation et offrir une voie claire pour accélérer la mise en œuvre des projets. Nous avons besoin de ce changement et le travail que le gouvernement s'est engagé à faire permettra d'y parvenir.

Ce budget permettra de réaliser un avenir à faible émission de carbone, et rendra l'électricité propre plus abordable. Les grands « gagnants » du budget d'aujourd'hui sont les contribuables canadiens.

CITATION

« Grâce à l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, il est possible d'atteindre nos objectifs climatiques et d'électrifier le Canada… nous devons simplement le construire. Le budget fédéral présenté aujourd'hui met les fournisseurs d'électricité du Canada sur la voie de la réalisation de ces objectifs. Nous sommes prêts à travailler pour que l'électricité du Canada soit propre, abordable et fiable pour tous les Canadiens ».

-Francis Bradley, PDG, Électricité Canada

À propos d'Électricité Canada

Fondée en 1891, Électricité Canada (auparavant « l'Association canadienne de l'électricité ») est à la fois la tribune et le porte-parole national du secteur canadien de l'électricité, industrie novatrice et en pleine évolution. Les efforts de promotion des intérêts qu'elle déploie favorisent le succès de ses membres dans leur région, au pays et à l'étranger. Les entreprises membres d'Électricité Canada assurent la production, le transport et la distribution d'énergie électrique destinée à leurs clients industriels, commerciaux, résidentiels et institutionnels dans l'ensemble du pays. L'association regroupe les compagnies d'électricité verticalement intégrées, les producteurs indépendants, les sociétés de transport et de distribution, les revendeurs d'électricité et les exploitants de réseau qui alimentent ensemble tous les Canadiens en électricité dans chaque province ou territoire.

