Communauto, l'Université de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke renforcent leur collaboration

Des véhicules sur le campus accessibles avec les cartes à puce

SHERBROOKE, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Sherbrooke (STS), l'Université de Sherbrooke (UdeS) et Communauto annoncent une avancée importante au sein de leur partenariat afin d'offrir aux citoyens de Sherbrooke, aux employés et aux étudiants des solutions de mobilité plus intégrées et attrayantes.

Dès maintenant, deux véhicules de Communauto sont disponibles sur le Campus principal de l'Université de Sherbrooke pour les employés qui y travaillent durant le jour et pour tous les membres de la communauté universitaire le soir et la fin de semaine. Les véhicules sont situés dans le stationnement A-8.

D'autres nouveautés

Tous les 24 véhicules de Communauto présents sur le territoire de Sherbrooke sont désormais accessibles aux utilisateurs du transport en commun de la STS avec les cartes à puce La vermeilleuse et La pratico rechargeable. Les personnes enregistrées chez Communauto pourront inscrire leur numéro de carte dans leur profil usager ce qui permettra le déverrouillage et la prise de possession de la voiture réservée.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration réussie entre la STS et Communauto. Elle profitera non seulement aux étudiantes et étudiants de l'UdeS, mais également à toute la population.

Ce projet de mobilité intégrée permettra à chacun de choisir plus facilement son mode de transport adapté au secteur où il se trouve, aux conditions du moment et aux types de déplacement, le tout sur une même plateforme.

« La STS est ravie que ce projet voit le jour grâce à l'implication de Communauto. Ce partenariat permet de concrétiser notre vision de la mobilité intégrée à Sherbrooke. Il est important pour la STS de s'associer au service d'autopartage. Cette nouvelle technologie facilite l'accès à une offre de mobilité urbaine plus simple, plus large et plus pratique pour les utilisateurs du transport en commun notamment », souligne Marc Denault, président de la Société de transport de Sherbrooke.

« Ce projet pilote avec Communauto reflète bien l'approche partenariale et innovante de l'UdeS. Ce nouveau modèle de gestion hybride permettra non seulement d'accroître les options de mobilité au travail, mais aussi d'offrir à notre communauté universitaire un service d'autopartage de qualité pour les soirs et les fins de semaine. À la suite des résultats du projet pilote, d'autres voitures pourraient être ajoutées afin de répondre à la demande des trois campus universitaires », mentionne Patrice Cordeau, Vice-recteur adjoint au développement durable.

« Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour rendre l'autopartage plus accessible autant pour les employés que les étudiants de l'Université de Sherbrooke. De plus, faciliter l'utilisation combinée des différents modes de transport est la clé pour rendre plus efficace et agréable un style de mobilité plus durable, axé sur le transport en commun, les modes actifs et partagés. Pour cette raison, Communauto ne cesse de chercher des solutions pour combiner plus efficacement son offre à celle du transport en commun », dit Marco Viviani, vice-président, développement stratégique à Communauto.

Profitez des offres

Ceux qui s'abonneront pour la première fois à Communauto bénéficieront d'un crédit de 40 $ avec le code STS2021, soit l'équivalent d'un an d'abonnement au forfait Économique.

Les clients abonnés au transport en commun de Sherbrooke d'une durée d'un an peuvent aussi avoir accès aux forfaits Économique, Économique PLUS ou EXTRA sans droit d'adhésion (habituellement 500 $). Pour plus d'information sur cette offre, consultez le site Internet de Communauto à https://sherbrooke.communauto.com/duo-auto-bus/.

Points de service Communauto à Sherbrooke

Université de Sherbrooke (Campus principal); Portland et Farwell; Jacques-Cartier et King Ouest; Jacques-Cartier et Prospect; Queen-Victoria et Élisabeth; Prospect et Moore; Gordon; Murray et Chalifoux; Galt Ouest et du Saint-Esprit; Daniel; de la Montagne; Webster; Hôpital et centre d'hébergement Argyll; Stationnement municipal (rue Gillespie et King Ouest); Camirand et Ball; Bureau d'information touristique; Parc du Domaine Howard; Station du Cégep; King Est et 7e Avenue.

À propos de la Société de transport de Sherbrooke

La Société de transport de Sherbrooke assure avec professionnalisme et efficience la mobilité des personnes sur le territoire de Sherbrooke, tout en s'appliquant à leur faire vivre une expérience client supérieure. Notre vision, une meilleure offre de transport et une plus grande mobilité des personnes afin de contribuer à la qualité de vie de la population et au développement durable.

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour la qualité de ses programmes de formation et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'UdeS est une grande université humaine et un partenaire de premier plan pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par son leadership et sa culture institutionnelle en développement durable dans le cadre desquels l'Université se transforme progressivement en un véritable laboratoire, branché sur les enjeux globaux et engagé localement lui méritant même l'appellation d'Université verte.

À propos de Communauto

Fondé à Québec en 1994, Communauto est le plus important service d'autopartage au Canada et le plus ancien en Amérique du Nord. Présent sur deux continents dans 16 villes (Calgary, Edmonton, Toronto, Kitchener-Waterloo, Cambridge, Hamilton, Guelph, London, Kingston, Ottawa, Gatineau, les régions de Montréal et Québec, Sherbrooke, Halifax et Paris en France). La mission principale de Communauto est de réduire l'impact de la voiture sur les villes tout en améliorant l'accès à la mobilité au cœur de celles-ci.

SOURCE COMMUNAUTO

Renseignements: STS, Catherine Routhier, coordonnatrice aux communications, 1 591 991-0376, [email protected]; UdeS, Isabelle Huard, Conseillère en relations médias, Service des communications, Université de Sherbrooke, 819 821-8000, poste 63395, 819 560-2373 (cellulaire), [email protected]; Patrice Cordeau, Vice-recteur adjoint au développement durable, Université de Sherbrooke, Rectorat, Campus principal, Téléphone: 819-821-8281, Courriel: [email protected]; Communauto, Marco Viviani, Téléphone: (514) 316-6500Courriel: [email protected]

Liens connexes

www.communauto.com