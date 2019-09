Communauto accélère sa croissance grâce à la participation d'Investissement Québec

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Communauto est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'Investissement Québec se joint à son capital-actions pour assurer le développement de l'entreprise québécoise et accélérer sa croissance, tant au Québec qu'à l'étranger. En vertu de cette transaction, Investissement Québec détiendra 24 % des parts de la société.

MacKinnon, Bennett & Co. (MKB), qui fait partie des actionnaires de Communauto depuis 2016, a également participé à cette nouvelle ronde de financement.

Communauto, qui fête aujourd'hui ses 25 ans, demeure la plus grande organisation d'autopartage au Canada. Il fait figure de leader en Amérique du Nord par sa durabilité économique et environnementale ainsi que pour son innovation dans le domaine de la mobilité intégrée et l'électrification des transports. Le soutien d'Investissement Québec et de MKB permettra à l'entreprise de poursuivre son développement au Québec et son expansion au Canada, notamment dans la région de Toronto, et à l'international. En plus de son offre de service de mobilité, l'entreprise prévoit ajouter la commercialisation de ses solutions technologiques dans le domaine du partage et de gestion de flotte.

Investir dans le futur de la mobilité durable

Benoît Robert, président fondateur de Communauto déclare à cette occasion : « Communauto franchit aujourd'hui une étape importante de son plan de développement. La reconnaissance et le soutien d'Investissement Québec, ainsi que la confiance renouvelée de MKB, renforcent la pérennité de la mission sociale, environnementale et urbanistique de Communauto et démontrent une fois de plus qu'il est possible de concilier objectifs environnementaux et développement économique ».

« Il y a vingt-cinq ans, le concept d'autopartage était révolutionnaire; aujourd'hui, il est répandu à travers les grandes villes du monde. La tendance qui se dessine dans plusieurs pays consiste à développer une économie verte, ancrée dans une meilleure utilisation des ressources. Je suis fière que le Québec fasse partie de ce mouvement mondial grâce à des entreprises innovantes comme Communauto. Je salue l'annonce d'un partenariat prometteur entre ce fleuron québécois et Investissement Québec, qui rendra possible la réalisation de projets importants pour le développement de l'autopartage au Québec », a souligné la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie‑Eve Proulx.

« Communauto est une entreprise québécoise visionnaire, et un précurseur du désormais très prisé mode de transport qu'est l'autopartage. En devenant partenaire de l'entreprise, Investissement Québec lui donne les moyens de poursuivre sur sa lancée et de franchir une étape cruciale dans sa démarche de croissance. Ce faisant, IQ contribue aussi à préserver le siège social et le centre décisionnel de l'entreprise au Québec, tout en maintenant près d'une centaine d'emplois bien rémunérés, qui contribuent à notre bien-être collectif », a fait savoir Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Communauto

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord et celui qui dessert le plus grand nombre de communautés au Canada. Elle est aussi la première entreprise au Canada à mettre à la disposition de sa clientèle un large parc de voitures 100 % électriques et à établir des offres combinées avec les services de transport en commun. Présent sur deux continents en 14 villes (Edmonton, Toronto, Kitchener/Waterloo, Hamilton, Guelph, London, Kingston, Ottawa, Gatineau, les régions de Montréal et Québec, Sherbrooke, Halifax et Paris en France) avec un parc de 3000 véhicules, il est l'un des rares opérateurs dans le monde en mesure d'offrir à sa clientèle l'accès à des véhicules disponibles avec ou sans réservation (VLS). Les études réalisées au cours des dernières années révèlent que chaque voiture en autopartage remplace en moyenne, au Québec, dix véhicules privés.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

À propos de MacKinnon Bennett & Co. (MKB)

MacKinnon, Bennett & Co. est une société d'investissement en capital privé basée à Montréal, qui œuvre dans les secteurs d'énergies propres, des transports et des villes intelligentes. En s'associant à des entrepreneurs, MKB renforce des réseaux d'innovateurs partageant les mêmes idées en faveur du développement durable. MKB gère des investissements privés pour son propre compte, ainsi que pour le compte de gestionnaires de patrimoine familial, de particuliers à valeur nette élevée, d'investisseurs institutionnels et d'autres sociétés.

