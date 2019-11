Commissionnaires du Québec présente VYGL, une solution complète et abordable en matière de cybersécurité et de sécurité globale de l'information

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Marc Parent, Chef de la Direction des Commissionnaires du Québec, est fier d'annoncer la création d'un centre d'expertise en cybersécurité; VYGL. « Ce centre d'expertise de pointe a pour objectif d'offrir des solutions concrètes et humaines dans le domaine de la sécurité de l'information aux entreprises, principalement les PME », soutien Marc Parent. À l'ère des cyberattaques récurrentes et de plus en plus agressives, les PME sont soumises aux mêmes menaces que les grandes entreprises; leurs données sont donc tout aussi visées. VYGL s'impose donc comme un service d'expertise complète et multidisciplinaire alliant des spécialistes en technologies de l'information, en sécurité́ et en enquête.

L'initiative comporte également un volet pédagogique. En effet, VYGL s'est également donné pour mission de sensibiliser la population aux défis de la sécurité de l'information. « Nous savons que les questions en lien avec la sécurité de l'information sont complexes. C'est pourquoi nous nous assurons de bien faire comprendre ces enjeux au travers de nos différents projets », souligne Benoît Gagnon, Vice-président technologies de l'information et services-conseils aux Commissionnaires du Québec.

Commissionnaires du Québec est une OBNL active depuis 1925 auprès de la communauté militaire et de ses employés. Sa mission est d'offrir des emplois valorisants aux ex-militaires en transition de carrière. La ligne d'affaires VYGL s'inscrit dans ce parcours aux valeurs humaines en promettant un service de confiance, misant sur l'intégrité, l'équité et la culture d'innovation.

La vision de VYGL est de devenir une référence complète en misant sur l'expertise professionnelle de ses gens. Elle offrira également ses conseils pour sensibiliser le public aux défis de la sécurité de l'information.

