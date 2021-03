Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs - Création de la Semaine et de la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale une motion adoptée à l'unanimité visant à faire de la première semaine de mars la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. De plus, le 4 mars deviendra officiellement la Journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs.

Cette annonce fait partie des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et vise principalement à accroître la sensibilisation de la population au regard de cette importante problématique. Dès l'an prochain, des actions seront déployées pour faire connaître davantage cette semaine et cette journée thématiques.

« La Semaine et la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs sont plus que symboliques. Aujourd'hui, votre gouvernement envoie le message fort et sans équivoque que cette lutte constitue une priorité pour l'ensemble de notre nation. C'est notre société entière qui peut et qui doit mettre fin à ce fléau, dont les trop nombreuses victimes sont nos enfants. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs a été déposé en décembre 2020. Il contient 58 recommandations issues de 63 mémoires et de 67 témoins provenant du milieu communautaire, de la santé et des services sociaux, du milieu de la recherche, du domaine médiatique, des communautés autochtones, des services de police et des milieux juridiques.

