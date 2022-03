Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards : Le CIFQ réagit au dévoilement des scénarios

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) a fait la déclaration suivante suite à l'annonce de la présentation du déroulement des audiences de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et au dévoilement des scénarios qui y seront étudiés :

« Nous prendrons acte des scénarios qui ont été dévoilés aujourd'hui par la Commission. Notre industrie est préoccupée par la situation du caribou au Québec et tient à étudier avec la plus grande rigueur ces scénarios dans le but de contribuer à la recherche de solutions durables. Le CIFQ fera part de ses commentaires et analyses dans le cadre des audiences », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, M. Jean-François Samray.

L'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact, en 2019, elle employait directement ou indirectement plus de 140 000 travailleurs et a versé 4,8 G$ aux gouvernements en taxes et impôts, soit près de 155 $ par mètre cube coupé et transformé. Elle représente 11,1 % des exportations du Québec, ainsi que 4,7 % du PIB. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

