TRURO, NS et HALIFAX, NS, le 27 mars 2023 /CNW/ - La Commission des pertes massives, commission indépendante mise sur pied pour examiner les incidents d'avril 2020 qui ont mené à des pertes massives en Nouvelle-Écosse, publiera son rapport final le jeudi 30 mars.

Les commissaires Michael MacDonald, Leanne Fitch et Kim Stanton présenteront leur rapport lors d'un événement public organisé à l'hôtel Best Western Glengarry, situé à Truro. L'événement commencera à 12 h (HAA) et sera aussi accessible par webdiffusion. Tous les détails concernant l'événement et la manière de réserver votre place en personne se trouvent sur le site Web de la Commission.

« Avec la publication du rapport, le travail de la Commission prendra fin », a indiqué Emily Hill, avocate-conseil de la Commission. « Nous partageons tous la responsabilité d'accroître la sécurité de la collectivité. Et cette responsabilité requerra l'engagement continu de nombreuses personnes et organisations. Les commissaires ont indiqué qu'ils sont rassurés de savoir que nous passons le flambeau aux intervenants, aux partenaires et aux collectivités de partout au Canada, déterminés à nous aider à faire en sorte d'être plus en sécurité à l'avenir ».

Avec la publication du rapport final, il se pourrait que les jours à venir apportent leur lot de difficultés. Nous vous rappelons donc que, si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d'aide ou de soutien, vous êtes invités à recourir aux ressources de soutien en matière de mieux-être recensées sur le site Web de la Commission.

Le site de la Commission propose des liens vers les aides accessibles en Nouvelle-Écosse et dans l'ensemble du Canada ainsi que des ressources, notamment des guides sur la manière de parler aux enfants et aux jeunes de la façon de surmonter une tragédie https://commissiondespertesmassives.ca/rapport-final/. Une partie des ressources accessibles est également fournie ci-dessous.

Santé mentale et mieux-être

Si vous vivez des difficultés et souhaitez obtenir de l'aide pour trouver une ressource en matière de santé mentale ou de mieux-être, vous pouvez composer le 2-1-1 ou consulter le site Web de l'organisme. Le service 211 offre de l'aide 24 heures par jour et 7 jours par semaine dans plus de 100 langues. Son personnel qualifié sera en mesure de vous mettre directement en contact avec les services adaptés à vos besoins. Vous pouvez appeler pour vous-même ou si vous avez des préoccupations ou des questions relativement au mieux-être d'une autre personne.

Si, à un moment ou à un autre , vous êtes submergés par les émotions ou ressentez de la détresse, n'hésitez pas à faire appel à la Ligne d'écoute téléphonique de la Nouvelle-Écosse, accessible en tout temps au 1-888-429-8167 . Il n'est pas nécessaire d'être en crise pour appeler, et il n'existe pas de mauvaise raison d'appeler pour demander de l'aide.

Références utiles :

À propos de la Commission des pertes massives : Il s'agit de la Commission indépendante mise sur pied pour examiner les incidents d'avril 2020 qui ont mené à des pertes massives en Nouvelle-Écosse et fournir des recommandations concrètes pour assurer la sécurité des collectivités à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez le site commissiondespertesmassives.ca.

